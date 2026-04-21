Vinárske podujatie Vínšpacírka Banská Bystrica sa blíži. Čo prinesie?

BANSKÁ BYSTRICA, 22. apríl 2026 – Banská Bystrica sa už o tri dni opäť premení na centrum vína, hudby a príjemnej atmosféry. V sobotu 25. apríla sa na Námestí SNP uskutoční už 12. ročník obľúbeného festivalu Vínšpacírka, ktorý každoročne láka milovníkov vína z celého Slovenska.
Vínšpacírka 2026
Návštevníci sa môžu tešiť na stovky vzoriek vín od 40 vinárstiev – od tradičných slovenských producentov až po zahraničné vinárstva a nováčikov, ktorí prídu do Banskej Bystrice predstaviť svoju produkciu po prvýkrát. Atmosféru podujatia opäť doplní kvalitná hudba v rámci United Jazz Festivalu. Nebude chýbať ani gastro zóna, kde si návštevníci budú môcť dopriať niečo dobré k vínu.
Degustácia vín sa začne o 14:00, pričom návštevníci môžu od začiatku voľne objavovať jednotlivé vinárstva a ich ponuku. Oficiálny program odštartuje o 15:00 slávnostnou sabrážou a prípitkom. Súčasťou programu bude aj odovzdanie ocenenia Osobnosť Vínšpacírky, ktoré tento rok organizátori udelia in memoriam významnej osobnosti slovenského vinárstva Petrovi Matyšákovi. Nasledovať bude spustenie fontány na Námestí SNP, čím sa symbolicky otvorí letná sezóna v meste.
Novinkou je večerná Tančiareň
Novinkou tohto ročníka je večerná Tančiareň, ktorá nadviaže na denný program a od 19:00 do 22:00 ponúkne možnosť zatancovať si priamo na námestí a užiť si atmosféru podujatia aj vo večerných hodinách.
Vstup na podujatie si môžu návštevníci zabezpečiť vopred online na www.vinspacirka.sk, pričom po príchode si online nákup vymenia za degustačný set. Vstup je možné zakúpiť aj priamo na mieste, kde návštevníci získajú degustačný set, ktorý obsahuje pohár, taštičku a náramok. Cena za vstup je 12 €.
Viac informácií nájdete na www.vinspacirka.sk