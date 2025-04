Mladí pijú menej alkoholu. Ako im škodí a aký marketing možno čakať?

Už sme to mali možnosť vidieť pri podpore niektorých značiek. Youtuberi sa oveľa častejšie púšťajú do priamej a nepriamej podpory alkoholických značiek. Aj tých tradičných slovenských. Video, ktoré máme na mysli, propagovalo ovocnú príchuť známej vodky a aj spracovanie videa nebolo kvalitatívne na úrovni. Pôsobilo chaoticky, demotivačne opíjať sa a oddávať sa stavu opitosti. Napriek tomu, že gro ich followerov sú deti. Rôzne náznaky podpory takýchto značiek badať aj inokedy. Veď len nedávno sme mali možnosť vidieť „storku“ Olivera O* a v nej reklamu, respektíve nevábne video podporujúce tradičnú slovenskú borievkovú liehovinu. V neprirodzenom a nereálnom videu sponzorovanom známou značkou. Podobných videí tak môžeme očakávať ešte viac.

Tento trend má pozitívny vplyv na verejné zdravie, avšak predstavuje výzvu pre podniky v alkoholovom priemysle.​ Výrobcovia prémiových alkoholických nápojov , ktorí sa orientovali na kvalitu, ľudí s preferenciami v kvalite alebo zberateľskej hodnote to cítia menej. Výraznejší je pokles záujmu u veľkovýrobcov a pri masovejších značkách. Je možné, že za to môže aj trend doby. Snaha vyzerať dokonalejšie, pretože dnes sa hanba, návrat štvornožky a podobne neopláca. Viac mobilov, záznamových možností a povesť. Mladí ľudia si dávajú záležať aj na spôsobe, ktorým sa prezentujú. Pohľady a príčiny sú však ďaleko pestrejšie. Alkohol tiež nie je tak celkom prístupný všetkým deťom tak, ako v minulosti. Prechod k pitiu po 18 rokoch je tak menej plynulý, ako tomu mohlo byť kedysi. Ďalším aspektom je požiadavka čistoty za volantom. Nulová tolerancia v čase, ak sa mnohí presúvajú autom a nemajú dohľad nad zostatkovým alkoholom má riešenie. Piť minimálne.

