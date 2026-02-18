Zimná inverzia: prečo sa niekedy signál šíri ďalej než zvyčajne?

Aký má vplyv zimná inverzia na šírenie signálov? Počas takéhoto počasia sa môže stať zvláštna vec. Odrazu chytáme rozhlasový signál, ktorý k nám nikdy nedosiahol. Televízia má lepší príjem než zvyčajne, Wi-Fi zo susednej obce je zrazu viditeľná a niekedy sa objaví aj celkom špecifický signál, ktorý bežne nemá taký dosah. Ba dokonca sa stane, že susedova brána na diaľkové ovládanie, ktorá nikdy nemala dosah ku druhému susedovi, zrazu reaguje aj cez celú ulicu k tej susednej. Pretože pracujú na rovnakej frekvencii a podmienky v ovzduší sa dočasne zmenili. Ako je to možné?
Odpoveďou je zimná inverzia a špecifický jav šírenia rádiových vĺn v atmosfére.
Čo je teplotná inverzia a prečo mení šírenie signálu?
Za bežných podmienok teplota vzduchu s rastúcou výškou klesá. Pri teplotnej inverzii je to opačne – studený vzduch zostáva pri zemi a nad ním sa nachádza teplejšia vrstva. Takéto počasie je typické pre pokojné zimné dni bez vetra. presne počas týchto dní trpíme vďaka susedom, ktorí kúria a z ich komína sa dymí. Dym však neputuje vyššie, ale drží sa nižšie.
Rádiové vlny, ktoré používajú FM rádio, televízne vysielanie (DVB-T/T2), mobilné siete či niektoré bezdrôtové systémy, sa šíria troposférou. Normálne sa mierne zakrivujú smerom k zemi, ale pri inverzii sa môže vytvoriť jav nazývaný troposférické šírenie (tropospheric propagation) alebo dokonca troposférické vedenie (ducting).
V takom prípade sa signál „zachytí“ medzi vrstvami vzduchu a šíri sa horizontálne na oveľa väčšiu vzdialenosť, než je bežný dosah vysielača.
Prečo zrazu chytáme vzdialené rádio alebo televíziu?
FM rádio (88–108 MHz) aj televízne vysielanie v pásmach VHF a UHF sú citlivé na zmeny hustoty a vlhkosti vzduchu. Pri stabilnej inverzii sa môže ich dosah predĺžiť o desiatky až stovky kilometrov. Pri takomto počasí naladíte TV, ale kanály dlho nevydržia a neskôr ich už nechytíte. Zmenilo sa totiž počasie.
To znamená, že:
- zachytíte rozhlasovú stanicu z iného regiónu,
- televízna anténa naladí vzdialený vysielač,
- objaví sa rušenie signálu z inej oblasti.
Pre nadšencov diaľkového príjmu (tzv. DX príjem) je zimná inverzia doslova sviatkom.
A čo Wi-Fi a diaľkové ovládanie brány?
Wi-Fi pracuje najčastejšie na frekvenciách 2,4 GHz a 5 GHz. Diaľkové ovládače brán používajú pásma ako 433 MHz alebo 868 MHz. Aj tieto frekvencie podliehajú atmosférickým podmienkam, hoci ich správanie je odlišné od FM pásma. Pri stabilnej inverzii môže dôjsť k miernemu predĺženiu dosahu alebo k lepšiemu šíreniu signálu nad prekážkami. Ak dve zariadenia pracujú na rovnakej frekvencii a používajú podobné kódovanie, môže sa výnimočne stať, že signál zasiahne väčšiu oblasť než zvyčajne.
Nejde o „posilnenie výkonu“, ale o zníženie útlmu v atmosfére. Signál sa jednoducho stratí pomalšie.
Zaujímavosti o zimnej inverzii a signále
- Troposférické šírenie sa najčastejšie vyskytuje pri stabilnom, bezveternom počasí.
- Dosah FM vysielača môže byť počas inverzie niekoľkonásobne väčší.
- Profesionálne meteorologické modely dokážu predpovedať podmienky vhodné na diaľkový príjem signálu.
- Inverzia ovplyvňuje aj radarové systémy a leteckú navigáciu.
- Niektoré rušenia televízneho signálu v zime sú práve dôsledkom vzdialených vysielačov.
Prečo sa to nedeje stále?
Inverzia je dočasný jav. Stačí vietor alebo zmena tlaku a vrstvy vzduchu sa premiešajú. Rádiové vlny sa vrátia k svojmu bežnému šíreniu a dosah sa normalizuje. To, čo sa zdá ako technická chyba, je často čisto meteorologický jav. Atmosféra sa správa ako obrovský, neviditeľný optický prvok pre rádiové vlny – raz ich rozptýli, inokedy ich vedie ďalej, než by sme čakali. A práve preto sa počas zimnej inverzie môže stať, že zrazu počujete rádio z diaľky, televízna anténa zachytí nový kanál alebo sa objaví nečakaný bezdrôtový signál. Nie preto, že sa zvýšil výkon vysielača.