Slováci a oslavy Valentína: Fanúšikovia LEGO stavebnice majú tiež spôsob

Na Slovensku oslavuje Valentín takmer polovica ľudí , pričom Slováci čoraz viac oceňujú malé, osobné gestá. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti LEGO (IPSOS, január & február 2026). Preto sa okrem klasických valentínskych darčekov, ako sú kvety alebo čokoláda, čoraz častejšie objavujú aj kocky LEGO®, ktoré prinášajú radosť nielen v deň lásky, ale aj dlho po ňom.
Podľa prieskumu ľudia, ktorí oslavujú Valentína, tvrdia, že najdôležitejšie je tráviť čas spolu. Zvyčajne to znamená večeru, výlet do kina alebo pokojný večer doma. Slováci vnímajú tento sviatok lásky skôr ako príležitosť spomaliť a venovať sa jeden druhému, než ako deň veľkých romantických gest.
Romantika na filmovom plátne ako inšpirácia
Podľa prieskumu patria medzi najobľúbenejšie romantické filmy slovenských divákov Titanic (26 %), Hriešny Tanec (23 %) a Pretty Woman (21 %). Tieto filmy spája nezameniteľná chémia medzi hlavnými hrdinami, ale aj malé, premyslené gestá, ktoré v sebe skrývajú oveľa viac túžby a lásky než okázalé vyznania. Slováci vnímajú romantiku v každodennom živote podobným spôsobom. Spoločné rituály, čas bez rozptýlenia a pozornosť venovaná jeden druhému – to je to, čo robí Valentína výnimočným.
Hoci medzi valentínskymi darčekmi drží dlhodobo prvenstvo čokoláda všetkých druhov a foriem, kvety sú v tesnom závese – svojej polovičke ich na Valentína daruje 26 % opýtaných. A keď sú spojené so spoločným zážitkom, majú podľa slovenských párov ešte väčšie čaro.
Valentín ako čas na zdieľanie spoločných okamihov
Výskum spoločnosti LEGO ukazuje, že ľudia čoraz viac hľadajú spôsoby, ako aktívne a zmysluplne tráviť čas so svojimi blízkymi. Sravebnice LEGO® Botanicals reagujú na tento trend ponukou spoločných zážitkov, ktoré spájajú kreativitu a priestor pre prirodzenú komunikáciu. Spoločné stavanie kvetinových sád, či už sú to ruže, orchidey alebo iné kvety z kolekcie LEGO Botanicals, vám umožňuje zdieľať čas bez tlaku „dokonalého“ scenára Valentína. Výsledkom je nielen kvet do vášho interiéru, ale aj spomienka na spoločne strávený čas a lásku, ktorá pretrvá.
Nech vaša tvorivosť prekvitá
Hľadáte romantický darček, ktorý vydrží navždy? Darujte stavebnicu LEGO® Botanicals™ 10374 Kytica ružových ruží! Zo 789 dielikov postavíte 12 krásnych ruží v rôznych fázach kvitnutia, doplnených jemnými vetvičkami gypsomilky. Hotová kytica meria až 32 cm a je elegantnou dekoráciou, ktorá poteší každého milovníka kvetín.
Zábava pre nádejných kvetinárov
Pre milovníkov jemnosti a hravosti je tu stavebnica LEGO® Botanicals™ 11508 Margarétky. Zo 133 dielikov môžete vytvoriť malú kyticu sedmokrások, levandule a zelených stoniek s roztomilou lienkou pre šťastie. Ideálny darček, ktorý prinesie farbu, radosť a originálny nádych do každého interiéru.
Keď sú ruže večné…
Vyjadrite svoju lásku klasickým spôsobom – červenými ružami, ktoré nikdy nezvädnú! Stavebnica LEGO® Botanicals™ 10328 Kytica ruží obsahuje 822 dielikov na zostavenie 12 realistických kvetov s jemnými detailmi. Výsledná dekorácia s výškou až 31 cm bude krásnym symbolom vašej lásky.
Exotická dekorácia do každej domácnosti
Hľadáte originálny darček pre niekoho, kto miluje netradičné dekorácie? Stavebnica LEGO® Botanicals™ 11509 Kvitnúci kaktus obsahuje 482 dielov na zostavenie dvoch kaktusov s ružovými kvetmi v pastelovo modrom kvetináči. Hravý dizajn a žiarivé farby rozžiaria každý priestor a vyčaria úsmev na tvári.
O stavebniciach LEGO Botanicals
Sety LEGO Botanicals sú navrhnuté tak, aby napodobňovali rastliny, kvety a iné botanické prvky – všetky sú vytvorené výlučne z LEGO kociek. Kolekcia, ktorá bola uvedená na trh v roku 2021 ako súčasť radov LEGO Creator Expert a LEGO Icons, má za cieľ priniesť estetiku prírody do interiéru bez potreby polievania alebo prístupu slnečného svetla. Sady LEGO Botanicals podporujú sústredenú a pokojnú činnosť. Skladanie detailných modelov, ako sú ruže alebo bonsaje, môže prispieť k relaxácii, zníženiu stresu a zlepšeniu koncentrácie. Tento typ činnosti sa často opisuje ako meditatívny a je vhodný najmä pre dospelých staviteľov. Viac informácií nájdete na stránke www.LEGO.com.
O spoločnosti LEGO
Poslaním spoločnosti LEGO je inšpirovať a rozvíjať budúcich staviteľov. Systém hier LEGO®, založený na kockách LEGO®, umožňuje deťom a fanúšikom stavať a prestavovať všetko, čo si dokážu predstaviť. Spoločnosť LEGO bola založená v dánskom meste Billund v roku 1932 Ole Kirk Kristiansenom a jej názov je odvodený od dvoch dánskych slov Leg Godt, čo znamená „hraj sa dobre“. LEGO je dodnes rodinnou spoločnosťou so sídlom v Billunde. Jej produkty sa v súčasnosti predávajú vo viac ako 120 krajinách po celom svete. Viac informácií nájdete na stránke www.LEGO.com.
O výskume
Prieskum realizovala agentúra IPSOS na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov zo Slovenskej republiky vo veku 18–56 rokov. Zber údajov prebehol v januári a začiatkom februára 2026 prostredníctvom online prieskumu.