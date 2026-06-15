Televízory Hisense RGB MiniLED na pracoviskách VAR pre FIFA World Cup 2026

Bratislava/Dallas, 15. jún 2026 – Medzinárodné vysielacie centrum (IBC) v americkom Dallase, ktoré počas Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026™ plní úlohu centrálneho mediálneho uzla, využíva na pracoviskách videoasistenta rozhodcu (VAR) zobrazovaciu technológiu Hisense RGB MiniLED.
Technológia Hisense pomáha systému VAR na svetovom šampionáte
Videoasistent rozhodcu patrí medzi najnáročnejšie technologické riešenia, ktoré sa dnes vo vrcholovom futbale používajú. Rozhodcovia sledujú zábery z veľkého množstva kamier a v priebehu niekoľkých sekúnd vyhodnocujú situácie, pri ktorých môžu rozhodovať centimetre alebo zlomky sekundy. Ide najmä o posudzovanie ofsajdov, súbojov medzi hráčmi či sporných momentov v blízkosti bránkovej čiary.
V tomto prostredí sa využívajú televízory vybavené technológiou RGB MiniLED, ktorá ponúka vysoký jas, výrazný kontrast a presné zobrazenie detailov aj pri spomalených záberoch. Práve pri analýze rýchlych herných momentov sú tieto vlastnosti mimoriadne dôležité. Charakteristickým prvkom technológie je spôsob vytvárania farieb priamo v dióde pomocou troch samostatných svetelných zdrojov, čo prispieva k čistému a presnému obrazovému výstupu.
Vysoký kontrast, jas aj čitateľnosť detailov
Medzi hlavné prednosti tejto technológie patrí lokálne stmievanie (local dimming), ktoré zvyšuje kontrast a pomáha zachovať ostré obrysy hráčov. To môže uľahčiť presné určenie ofsajdovej línie.
Významnú úlohu zohráva aj vysoký jas a podpora vysokého dynamického rozsahu (HDR). Vďaka nim zostávajú dôležité detaily dobre viditeľné aj v situáciách, keď sa na ihrisku striedajú silne osvetlené a zatienené časti plochy.
Dôležitou vlastnosťou je tiež zachovanie ostrosti pri spomalených záberoch. Práve tie rozhodcovia využívajú pri posudzovaní kontaktov medzi hráčmi alebo pri sledovaní presnej dráhy lopty.
Dôraz na konzistentný obraz
Pri práci systému VAR nehrá hlavnú úlohu len kvalita obrazu, ale aj jeho konzistentnosť. Rozhodcovia potrebujú spoľahlivý obraz bez rušivých artefaktov, či už sledujú živý prenos, priblížený detail alebo spomalený záznam konkrétnej situácie. „Ide o krok vpred k zabezpečeniu výnimočnej kvality a presnosti obrazu. Je to dôkaz toho, ako môžu technológie počas turnaja aktívne podporovať a zlepšovať jednotlivé aspekty hry,“ uviedol Nick Brown, riaditeľ pre komerčné partnerstvá FIFA.
Nasadenie televízorov Hisense v centre IBC Dallas zároveň poukazuje na rastúci trend prenikania moderných zobrazovacích technológií zo segmentu spotrebnej elektroniky do profesionálneho športového vysielania. Cieľom je vytvoriť podmienky, ktoré pomôžu rozhodcom prijímať čo najpresnejšie a najkonzistentnejšie rozhodnutia, a tým podporiť férový priebeh zápasov na najvyššej úrovni svetového futbalu.
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense bola založená v roku 1969 a dnes patrí medzi významných svetových výrobcov spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov. Pôsobí vo viac ako 160 krajinách a zameriava sa na multimediálne zariadenia, inteligentné riešenia a široké portfólio domácich spotrebičov.
Podľa údajov spoločnosti Omdia bola Hisense v období od tretieho štvrťroka 2023 do tretieho štvrťroka 2025 svetovou jednotkou v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac. Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026 spoločnosť využíva športové partnerstvá na prepájanie fanúšikov po celom svete.
Zdroj: sk.hisense.com