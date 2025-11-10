V Bardejovských Kúpeľoch prebieha systematická obnova historických objektov, ktorá spája rešpekt k architektonickému dedičstvu s citlivým využitím moderných technológií. Aktuálne prebieha v areáli kúpeľov rekonštrukcia skanzenu ľudovej architektúry a finišujú aj práce na rekonštrukcii kúpeľného domu Dukla. V minulosti prešli obnovou i liečebné domy Alžbeta, Mier a viaceré ďalšie objekty v areáli. Informuje o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských Kúpeľov, a.s. Tamara Šatanková.
,,Cieľom je vytvoriť harmonické prostredie, ktoré zachováva historický charakter kúpeľov a zároveň poskytuje komfort súčasným návštevníkom. Architektonické skvosty si starostlivosť zaslúžia a dodávajú Bardejovským Kúpeľom nezameniteľného ducha. V neposlednom rade zvyšujú atraktivitu a návštevnosť kúpeľov,“ dodáva T.Šatanková.
Rozsiahla rekonštrukcia skanzenu
V Bardejovských Kúpeľoch vrcholí rozsiahla rekonštrukcia skanzenu ľudovej architektúry, ktorý patrí medzi najstaršie expozície svojho druhu na Slovensku. Projekt v hodnote viac ako 1,9 milióna eur realizuje Šarišské múzeum v Bardejove, ktoré je zriaďované Prešovským samosprávnym krajom. Financovanie je zabezpečené z eurofondov, štátneho rozpočtu a rozpočtu PSK.
V rámci prebiehajúcej rekonštrukcie sa obnovujú dva drevené kostoly, sedem obytných domov, dve hospodárske stavby (sypance), dve zvonice, dielne, sušiareň ovocia, chlievy, sociálne zariadenie, valcha a vrták na vodovodné rúry. Cieľom projektu je zabezpečiť technický stav objektov, zlepšiť návštevnícke podmienky a sprístupniť expozíciu v súlade s aktuálnymi bezpečnostnými a prevádzkovými štandardmi. Ukončenie prác sa predpokladá najneskôr do 30. júna 2026.
Samostatná inštitúcia
Skanzen síce nie je priamo súčasťou kúpeľnej prevádzky, no tvorí organickú súčasť kultúrneho a historického prostredia kúpeľov, čím posilňuje ich identitu ako miesta, kde sa stretáva liečba, história a duch regiónu.
Skanzen v Bardejovských Kúpeľoch je samostatná kultúrna inštitúcia spravovaná Šarišským múzeom v Bardejove. Bol založený v roku 1965 a patrí medzi najstaršie expozície ľudovej architektúry na Slovensku. Jeho účelom je dokumentovať tradičné staviteľstvo a spôsob života obyvateľov horného Šariša a severného Zemplína, najmä slovenského a rusínskeho pôvodu. Areál skanzenu zahŕňa viac ako dvadsať objektov, ktoré boli premiestnené z rôznych lokalít regiónu.
Čo sa oplatí vidieť v skanzene
Obytné domy a hospodárske stavby
- Sedem pôvodných dreveníc z rôznych obcí regiónu, vrátane typických sypancov (zásobníc na obilie)
- Chlievy, sušiareň ovocia, dielne a valcha, ktoré dokumentujú každodenný život a remeslá
Drevené kostoly
- Dva drevené chrámové objekty – vzácne príklady sakrálnej architektúry karpatského typu, s ikonostasmi a pôvodnými konštrukčnými prvkami
Zvonice a technické prvky
- Dve zvonice z rôznych obcí, ktoré slúžili ako komunikačné a kultové centrá
- Vrták na vodovodné rúry – technický unikát dokumentujúci vývoj infraštruktúry
Výnimočnosť architektúry v Bardejovských Kúpeľoch
Architektúra Bardejovských Kúpeľov je výnimočná tým, že spája historickú hodnotu s funkčnou kontinuitou. Areál vznikal postupne od 19. storočia a dodnes si zachováva jednotný urbanistický charakter – s centrálnou kolonádou, kúpeľným parkom a súborom liečebných domov, ktoré rešpektujú pôvodný štýl.
Medzi najvýznamnejšie objekty patrí hotel Dukla z roku 1895, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a aktuálne prechádza komplexnou rekonštrukciou. Obnova hotela Dukla je najvýznamnejšou investíciou posledných rokov. Po viac ako dvadsiatich rokoch mimo prevádzky sa objekt dočkal komplexnej rekonštrukcie, ktorá začala v máji 2024 a bude stavebne ukončená do konca roka 2025. Otvorenie pre verejnosť je naplánované na jar 2026.
Liečebný dom Alžbeta je známy svojou secesnou fasádou a štukovou výzdobou, zatiaľ čo Astória reprezentuje funkcionalistický prístup s dôrazom na svetlo a priestor. Je považovaný za najkrajšiu stavbu kúpeľov. Vilka František patrí medzi najstaršie kúpeľné budovy a je príkladom klasicistickej architektúry s arkádami a pôvodnými výplňami.
Všetky rekonštrukcie prebiehajú s dôrazom na zachovanie pôvodných prvkov – okien, fasád, štukov a dispozícií – pričom sa citlivo integrujú moderné technológie ako nové rozvody, vykurovanie či bezpečnostné systémy. Bardejovské kúpele tak predstavujú unikátny príklad kúpeľného areálu, kde sa architektúra nestala len kulisou, ale aktívnou súčasťou liečebného a kultúrneho prostredia.
Viac informácií a rezervácie:
www.kupele-bj.sk
Tel.: 054/477 4470, 4450, 4500