Bardejovské Kúpele po rekonštrukcii otvorili historický Hotel Dukla

Bardejovské Kúpele a.s. 31.marca 2026 slávnostne otvorili zrekonštruovaný historický Hotel Dukla (pôvodne Széchenyi z roku 1895), čím po dvoch desaťročiach obnovili národnú kultúrnu pamiatku. Rozsiahla obnova pod dohľadom pamiatkarov zachovala pôvodný genius loci vrátane ikonických liatinových balkónov, pričom celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli približne 7 miliónov eur. Informuje o tom generálny riaditeľ Bardejovských Kúpeľov Pavel Menšík.
Historické názvy od Hotela Széchenyi po Duklu
Objekt liečebného domu Dukla patrí k architektonickým dominantám Bardejovských Kúpeľov už od roku 1895, kedy bol postavený v štýle neskorého historizmu pod pôvodným názvom Hotel Széchenyi. V medzivojnovom období bol známy aj pod označením Hotel Palace a neskôr, v krátkom období po znárodnení v roku 1947, sa spomína ako liečebný dom Zdravá generácia. Súčasné pomenovanie Dukla získal hotel v povojnových rokoch, kedy sa stal symbolom štátneho kúpeľníctva. Po roku 2002 jeho technický stav natoľko degradoval, že budova musela byť zakonzervovaná a dlhodobo nebola využívaná. Aktuálna rekonštrukcia mala za cieľ navrátenie ducha miesta, ktorý bol poškodený dlhodobým vplyvom počasia a absenciou údržby.
Za 22 mesiacov bolo hotovo
Komplexnú rekonštrukciu historickej budovy realizovala stavebná spoločnosť STAVBY BARDEJOV s.r.o., ktorá zvíťazila v procese výberu zhotoviteľa. Práce na záchrane a obnove objektu trvali celkovo 22 mesiacov, pričom hlavná fáza stavebnej činnosti bola spustená v máji 2024 a ukončená v závere februára 2026. Tomuto procesu predchádzala nevyhnutná sanácia strechy v roku 2022, ktorá zastavila zatekanie do nosných konštrukcií a pripravila objekt na hlavnú investíciu. Architektonické riešenie pod vedením Ľubomíra Hainsa prísne rešpektovalo pôvodné hmotové členenie a dekoratívne prvky fasády, čím sa podarilo zachovať historický vizuál harmonizujúci s parkovým prostredím a susedným liečebným domom Alžbeta.
Spolupráca s pamiatkarmi a špeciálne technológie povrchov
Proces obnovy prebiehal pod prísnym dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Prešove, nakoľko budova je národnou kultúrnou pamiatkou. Každý detail, od odtieňa fasády až po štukatérsku výzdobu, bol konzultovaný s odborníkmi. Pri rekonštrukcii boli nasadené špeciálne technológie úpravy povrchov kombinujúce tradičné remeselné postupy s modernou stavebnou chémiou. Použité boli sanačné omietkové systémy a vápenné nátery s vysokou difúznou schopnosťou, čo zabezpečuje dlhú životnosť pamiatky v špecifickej vlhkosti kúpeľného údolia. Interiérové úpravy zahŕňali náročnú obnovu pôvodných schodísk a kováčskych prvkov.
Investícia v miliónoch eur a aktuálna kapacita 64 lôžok
Celková investícia do záchrany historického objektu presiahla sumu 7 miliónov eur a jej financovanie bolo zabezpečené z investičných úverov, pričom necelé 1% (45 000 Eur) bolo poskytnuté vo forme dotácie z Ministerstva Kultúry SR v rokoch 2021 na realizáciu architektonicko – historického výskumu a v roku 2022 na obnovu krovu a strechy tejto národnej kultúrnej pamiatky.
Aktuálne otvorená historická budova ponúka po obnove 64 pevných lôžok v kategórii exclusive a v apartmánoch. Práce zahŕňali kompletnú výmenu inžinierskych sietí, inštaláciu moderných systémov vykurovania a vybudovanie dvoch nových výťahov. Hoci sa v budúcnosti uvažuje o rozšírení kapacít formou nových krídel, nateraz je prioritou plná prevádzka zrekonštruovanej historickej časti, ktorá opäť ponúka špičkový štandard ubytovania.
Personálne zabezpečenie z regiónu a detaily interiérov
Personálne obsadenie nového prevádzkového úseku bolo prioritne riešené z lokálnych zdrojov, čím kúpele podporili zamestnanosť v Bardejove a okolí. Interiéry majú nadčasový dizajn prepájajúci historické prvky s funkčnosťou moderného hotela. Izby sú zariadené s dôrazom na detail, pričom pôvodná dispozícia budovy umožnila vytvoriť unikátne priestory, ktoré sa v novostavbách nenachádzajú. Súčasťou obnoveného prízemia je aj lobby bar, ktorý má ambíciu stať sa novým centrom spoločenského života v kúpeľoch.
Uvádzacie ceny a výrazné zľavy pre prvých hostí
Pre verejnosť sa hotel otvára 2.4. 2026. Pre hostí, ktorí si rezervujú pobyt v liečebnom dome Dukla v jarných mesiacoch roku 2026, je pripravená uvádzacia zľava vo výške 15 percent z pultových cien. Táto ponuka sa vzťahuje na klasické liečebné pobyty aj krátkodobé relaxačné balíky. Uvádzacie ceny začínajú pri víkendových pobytoch na úrovniach, ktoré majú prilákať domácu aj zahraničnú klientelu do novootvorených priestorov a umožniť im zažiť luxus historického hotela za zvýhodnených podmienok.
„Záchrana liečebného domu Dukla bola pre nás prioritou najmä z úcty k histórii Bardejovských Kúpeľov. Budova, ktorá bola dlhé roky čiernou škvrnou, je dnes opäť jej ozdobou. Sme hrdí, že sme tento náročný technický aj finančný proces úspešne zvládli a môžeme prvým hosťom ponúknuť aj zaujímavé uvádzacie zľavy,“ vysvetľuje P.Menšík.
Kúpele Bardejov plánujú v investíciách pokračovať, pričom dôraz zostáva na zachovaní historických hodnôt v kombinácii s modernými technológiami.
„Veríme, že hostia ocenia vysoký štandard ubytovania a genius loci, ktorý liečebný dom Dukla ponúka, a že sa tento objekt opäť stane vyhľadávaným miestom pre regeneráciu síl,“ uzatvára P.Menšík.