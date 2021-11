Nezmazateľný podpis v podobe osobitej vône, Signature z Oriflame

Existuje nespočetné množstvo faktorov, s ktorými prichádzame denne do kontaktu a pôsobia na naše zmysly. Jedným z tých najvplyvnejších je určite vôňa, ktorá vám nie len dokáže opantať ostatné zmysly, ale dokáže vás v spomienkach vrátiť v čase a opäť sa prenesiete tam, kde ste sa s touto vôňou už stretli a zanechala vo vás jedinečnú emočnú stopu. Touto ideou sa inšpirovala aj spoločnosť Oriflame, ktorá prichádza s parfémami, ktoré sa stanú vašim osobným podpisom.

Okrem vôní, ktoré sú spájané s nami samými, nás obklopuje nespočetné množstvo pachov z okolia, ktoré majú na nás špecifické účinky. Určite každý pozná situáciu, keď zacítil vôňu aviváže a hneď sa mu vynoril obraz konkrétnej osoby alebo stačí vôňa jedla, ktoré vám okamžite pripomenulo tú romantickú večeru pri západe slnka v milovanej destinácii.

Náš nos nikdy neklame

Vedci zistili, že každý z nás má špecifický čuch, ktorý nie len že prezrádza veľa o našom imunitnom systéme a genetickej výbave, ale slúži ako ,,skener“, ktorý inštinktívne hľadá vhodného partnera na založenie rodiny na základe našej vnútornej vône. Na podobnom princípe fungujú rastliny, ktoré vylučujú takú vôňu, akú potrebuje zacítiť ich vhodný opeľovač.

Človek nemá stabilnú vôňu, mení sa počas celého života. Hovorí sa, že ak nám partner vonia, je to predpoklad na vzťah do konca života a tak isto je to aj v opačnom prípade – ak nám človek nevonia, je pravdepodobné, že ho nebudeme môcť vystáť. Nie je to však nemenné pravidlo, pretože ako sa vône postupne menia, mení sa aj naše vnímanie a tak isto to záleží aj od mnohých iných faktorov na emocionálnej úrovni, ktoré ovplyvňujú medziľudské vzťahy.

Vôňa je neodmysliteľnou súčasťou každého človeka. Je to niečo ako podpis, ktorý zanechávame všade tam, kde sa vyskytneme a charakteristická črta, podľa ktorej nás môžu ostatní odlišovať. Je známe, že pre seba si vône vyberáme intuitívne a vždy zvolíme takú, ktorá sa ku nám jednoducho hodí. Vďaka parfémom vieme našu telesnú vôňu upraviť, prípadne ju dokážeme úplne prekryť.

Signature z Oriflame

Tipom na parfém je nadčasová a pritom moderná vôňa od Oriflame – Signature, ktorá je v 2 verziách (for her & for him). Flakón sa nachádza v drevenom rámčeku, ktorý sa dá samostane využiť ako rámček na fotografiu. Signature for her vďaka ružovému koreniu iskrí pôvabom a ženskosťou, zatiaľ čo jej srdce ukrýva kvetinové a drevité tóny levandule. Pikantné tóny v Signature for him vnášajú do mužského základu nádych vzrušenia a aróma cédrového dreva vnáša do parfému nadčasovú kvalitu.

Cena: 27,99€ (dostupné na eshope Oriflame.sk)