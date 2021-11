Ako vyzrieť na dlhé zimné večery... kreatívne a s deťmi

Ako vyzrieť na dlhé zimné večery? Jeseň už nám ukázala svoju najkrajšiu tvár a pomaly sa preklápa do zimy a zrazu je pred nami otázka, čo s dlhými večermi, ktoré väčšinou trávime doma. Pochmúrne počasie sa väčšina z nás snaží prekonať zapnutím televízie alebo počítača, poprípade pozeraním do telefónu, ale verte nám, existuje veľa omnoho zábavnejších aktivít. Poďme niektoré z nich preskúmať.

Vedeli ste, že zimné večery boli v dávnejších dobách venované prevažne opravám a výrobe drobných vecí? Zašívalo sa, tkalo, šilo, trhalo perie apod. Hoci dnes nás od povinností častokrát zvádza elektronika, advent sa nezadržateľne blíži, a tak je potrebné naladiť sa na vianočnú atmosféru.

Kreativite sa medze nekladú

Ručne vytvorený veniec na stôl či dvere rozžiari každú domácnosť, rovnako ako aj vystrihnuté a nafarbené papierové vločky. Uľahčiť prácu môžete dokonca aj Ježiškovi, a to tým, že mu pripravíte menovky na darčeky, napríklad v tvare čapice. Máte radi tvorenie, pri ktorom si naviac aj zamaškrtíte? Vytlačte si ľubovoľné vianočné šablóny, do ktorých vlepte najrôznejšie dekorácie, ako napr. vatu, krepový papier a stuhy. Skvele poslúžia aj Haribo žuvacie guličky alebo balenie limitovanej edície Merry Christmas plné ovocných príchutí tvarovaných do typických vianočných motívov. Vyblázniť sa môže celá rodina!

Tematické filmové večery

Aj úplne obyčajné sledovanie televízie sa dá ozvláštniť. Večery sú tak zaujímavejšie. Zahájte s rodinou tradíciu tematických filmových či seriálových večerov. Raz to bude romantická komédia, inokedy dráma so zápletkou a zabudnúť nesmieme ani na tradičný výlet do Rokfortu. Zabezpečte si kúzelnícku výbavu, pripravte misu popcornu a dobrý nápoj v podobe horúcej čokolády alebo voňavého pečeného čaju.

Všetky spomienky pokope

Máte veľa fotiek, ale stále sa vám nedarí dať ich dokopy? Mať ich uložené v počítači je určite fajn, ale aj digitálne dáta majú svoju životnosť a nie je nad to, keď si občas zaspomínate pri prezeraní albumu. Fotky je možné buď vytlačiť a roztriediť do kúpeného albumu, ale omnoho osobnejšie je vytvorenie vlastného, ktorý doplníte rôznymi ilustráciami, textami a ďalšími spomienkami. Oživte krásne chvíle so svojimi blízkymi aj miesta, ktorá ste s nimi navštívili. Verte, za tu trochu námahy to stojí.