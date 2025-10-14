10.4 C
Bratislava
streda, 15 októbra, 2025
Prečo máme radi vôňu ihličia a škorice? Veda, mozog a Vianoce

Pripravil Roman

Vôňa ihličia a škorice patrí k zime a sviatkom tak pevne, že jediný nádych vie „zapnúť“ vianočnú náladu. Nie je to náhoda ani marketing. Ide o kombináciu biológie čuchu, špecifických aromatických molekúl a naučených spomienok, ktoré sa v mozgu ukladajú spolu s emóciami.

Ako čuch spúšťa emócie a spomienky

Čuchové signály putujú z nosa cez čuchovú cibuľku priamo do limbického systému – oblastí mozgu spojených s emóciami a pamäťou (amygdala, hipokampus). Preto dokáže zápach rýchlo vyvolať výraznú emóciu aj „živé“ autobiografické spomienky (tzv. Proustov fenomén). Výskum ukazuje, že pachom vyvolané spomienky bývajú mimoriadne emotívne a často nostalgické To znamená, že dokážu zlepšovať náladu a prehlbovať pocit spojenia s inými. Vianočné „flashbacky“ pri známych vôňach preto nie sú placebo, ale bežný výsledok prepojenia čuchu a pamäti.

Chemický podpis ihličia: terpény z borovíc a smrekov

„Vôňa lesa“ je kokteil prchavých organických látok – najmä monoterpénov. V ihličnanoch (smrek, jedľa, borovica) dominujú α-pinén, β-pinén, kamfén, myrcén, limonén a bornyl-acetát. Ich pomery sa líšia podľa druhu aj ročného obdobia, no práve tieto molekuly dávajú ihličiu čerstvý, balzamový, „živicový“ charakter, ktorý si spájame so zimou a vianočným stromčekom.

Chemický podpis škorice: cinnamaldehyd a „teplé“ korenie

Typickú vôňu škorice vytvára predovšetkým cinnamaldehyd – hlavná zložka silice z kôry škoricovníka. Práve on dáva aróme charakteristickú „škoricovo-pikantnú“ notu a patrí aj medzi zložky mnohých zimných receptov. Zmyslové štúdie naznačujú, že predchádzajúce asociácie so sladkosťami môžu zvyšovať obľúbenosť arómy cinnamaldehydu – skrátka, keď ju roky cítime pri koláčoch a punči, mozog si k nej priradí očakávanú sladkosť a odmenu. Obdobie vianočnej atmosféry, pohody, detskej bezstarostnosti, očakávaní. Vraciame sa skrátka v myšlienkach a spomienkach na onen čas.

Prečo práve Vianoce: kultúrne „lepidlo“ na molekuly

Biológia vysvetľuje rýchlu cestu od vône k emócii; kultúra však určuje, akú emóciu si priradíme. V Európe sa ihličie spája s vianočným stromčekom a zimnou prírodou, kým škorica patrí do varenia vína (Glühwein, glögg), perníkov či sviatočných nápojov. Opakované spájanie vôní s príjemnými rituálmi (pečenie, trhy, rodinné stretnutia) vytvorí stabilné asociácie – a tie sa v ďalších rokoch ozvú už pri prvom nádychu.

„Pohoda“ v praxi: čo robia vône s telom a mysľou

Meta-prehľady ukazujú, že vône vplývajú na náladu, vnímanú pohodu a pozornosť. Lesné ihličnaté arómy (napr. jedľa sibírska) sa v laboratórnych podmienkach spájajú s poklesom vzrušenia po náročnej úlohe; zmyslová „pikantnosť“ škorice zas pridáva jemnú čuchovo-trojklanovú stimuláciu, ktorá môže zvyšovať jasnosť a výraznosť vnemu. Nie je to liek, ale rozumne vysvetliteľný zmyslový efekt.

Roman

