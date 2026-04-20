Najdrahšie jedlo v chladničke? To, ktoré vyhodíte

Deň Zeme, ktorý oslavujeme v apríli, má zvláštnu schopnosť. Na chvíľu nás prinúti premýšľať o planéte, zodpovednosti aj plytvaní. Lenže potom článok dočítate… a otvoríte chladničku. Zvädnutý zväzok byliniek. Mäkšia paprika. Ovocie, ktoré už nevyzerá tak dobre ako v deň nákupu. Niežeby bolo zlé. Len už nemá „formu“. A práve tu vzniká najdrahšie jedlo v domácnosti – to, ktoré vyhodíme. A práve apríl je aj o hľadaní ciest, ako plytvaniu predchádzať. Tomu sa venuje množstvo projektov a medzi nimi aj projekt Bezo zvyšku, ktorý dáva potravinám druhú šancu – začať však môžete už doma.
Nie je to náhoda
Všimli ste si, že v obchodoch takmer nenarazíte na krivú mrkvu alebo bizarný zemiak? Príroda pritom nie je 3D tlačiareň – takéto kusy produkuje stále. Len sa nehodia do regálov. Časť tak končí ako krmivo pre zvieratá, veľká časť v bioplynových staniciach alebo kompostárňach. Nie preto, že by bola zlá. Len preto, že nie je dokonalá.
Ide to aj inak
Začína to doma. Stačí otvoriť chladničku a dať surovinám druhú šancu. Napríklad úplne jednoducho – domácou čalamádou. Nakrájajte zvyšky zeleniny, ktoré máte po ruke. Pridajte ocot, trochu cukru, soľ a korenie. Krátko povarte. Hotovo. Sladkokyslá klasika, ktorá zachráni grilovanie, sendvič aj rýchlu večeru. A hlavne – zachráni aj to, čo by inak skončilo v koši.
Od chladničky k poháru
Na rovnakom princípe funguje aj projekt Bezo zvyšku od spoločnosti Titbit. Dáva druhú šancu surovinám, ktoré by sa do bežného predaja nedostali – nie pre chuť, ale pre vzhľad.
A výsledok? Napríklad Čalamáda z tohto projektu získala ocenenie Chuťovka roka. Len za minulý rok sa vďaka „zaváraniu do pohárov“ podarilo Titbitu zachrániť takmer 15 tisíc kilogramov ovocia a zeleniny. A práve z nich vznikajú produkty plné chuti – čalamáda, cibuľové chutney skvelé do burgera, ovocné rozvary, pečený cesnak na hrianky alebo napríklad exotické mangové chutney či mangový lekvár. Nechýba ani salsa alebo hubový mix.
Poháre Bezo zvyšku (česky Beze zbytku) kúpite vo vybraných obchodoch alebo na www.titbit.cz/obchod , odkiaľ vám ich doručia aj na Slovensko.