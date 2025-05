Náhľad do ženskej väznice v New Orleans. Seriál Matky za mrežami

Bratislava, 5. mája – Čo vedie ženy k tomu, aby siahli po zbrani? Čo sa musí stať, aby matka, partnerka alebo dcéra prekročila hranice zákona? Odpovede hľadá Katie Piper, ktorá sa po úspešnej prvej sérii vracia na obrazovky s pokračovaním strhujúceho dokumentárneho cyklu Matky za mrežami. Druhá séria štartuje v pondelok 5. mája o 23:05 na televíznej stanici Spektrum a bude vysielaná denne v rovnakom čase.

Seriál Matky za mrežami

Po osobnej skúsenosti s násilným prepadnutím sa režisérka Katie Piper rozhodla prostredníctvom filmovej kamery pochopiť, čo ženy vedie k násiliu. V novej sérii sa vydáva do nechválne známej väznice Orleans Parish Prison v americkom New Orleans, kde strávi mesiac medzi obvinenými ženami, ktoré čelia trestom za zabitie alebo pokus o vraždu. V každej epizóde spoznáva príbeh jednej z nich – otrasne reálny, no často aj hlboko ľudský a zďaleka nie čiernobiely.

Seriál ponúka nielen surové zábery z väzenského prostredia, ale aj hlboké ľudské príbehy. Matky, dcéry, partnerky – ženy, ktoré urobili osudovú chybu. Katie Piper im načúva bez predsudkov, no s vedomím, že pravda býva zložitejšia, než ako ju vidíme zvonku.

Nahliadnite spolu s Katie do osudov a myslí uväznených žien:

Tonica – celý život trpela šikanou a domácim násilím, a to aj zo strany vlastného manžela. Keď raz zaútočil obzvlášť brutálne, v sebaobrane ho zastrelila. Teraz čelí obvineniu z úmyselného zabitia a hrozí jej doživotný trest. Kde je ešte hranica obrany a kde sa už začína zločin?

– celý život trpela šikanou a domácim násilím, a to aj zo strany vlastného manžela. Keď raz zaútočil obzvlášť brutálne, v sebaobrane ho zastrelila. Teraz čelí obvineniu z úmyselného zabitia a hrozí jej doživotný trest. Kde je ešte hranica obrany a kde sa už začína zločin? Candice – narodila sa do sveta gangov, ktorého súčasťou bola už od detstva. Väzením si prešli jej otec aj brat. Obvinená z vraždy priateľky tvrdí, že len bránila seba. Dá sa však naozaj uniknúť prostrediu, v ktorom človek vyrastal?

– narodila sa do sveta gangov, ktorého súčasťou bola už od detstva. Väzením si prešli jej otec aj brat. Obvinená z vraždy priateľky tvrdí, že len bránila seba. Dá sa však naozaj uniknúť prostrediu, v ktorom človek vyrastal? Kimberley – na rozdiel od väčšiny ostatných väzenkýň nemá v rodine žiadnu kriminálnu minulosť. Po autonehode prepadla závislosti na sedatívach a v afekte zastrelila svoju partnerku. Ako sa z čistého štítu môže stať tragický osud?

– na rozdiel od väčšiny ostatných väzenkýň nemá v rodine žiadnu kriminálnu minulosť. Po autonehode prepadla závislosti na sedatívach a v afekte zastrelila svoju partnerku. Ako sa z čistého štítu môže stať tragický osud? Whitley – bola uznaná vinnou zo zabitia brata, hoci tvrdí, že išlo o sebaobranu. Podľa súdu z miesta konfliktu dokázala utiecť, no potom sa vrátila, aby brata zavraždila. Kde je hranica medzi obeťou a vinníkom?

– bola uznaná vinnou zo zabitia brata, hoci tvrdí, že išlo o sebaobranu. Podľa súdu z miesta konfliktu dokázala utiecť, no potom sa vrátila, aby brata zavraždila. Kde je hranica medzi obeťou a vinníkom? Kia – mladá matka pracovala ako strážkyňa v knižnici a zastrelila útočníka po tom, čo po nej hodil tehlu. Podľa videozáznamu však možno nešlo o primeranú sebaobranu, a preto jej hrozí vysoký trest. Konala v afekte, alebo len chránila seba a ostatných?

Seriál nie je len dokumentom o zločine, ale predovšetkým hlbokým ponorom do ľudskej psychiky, vplyvu prostredia, traumy a vnútorného boja. Katie Piper pristupuje ku každému prípadu s rešpektom a snahou pochopiť. Jej vlastná skúsenosť s násilím jej dáva jedinečnú perspektívu.

Nahliadnite do sveta, ktorý väčšina z nás našťastie nikdy nepozná. Spoznajte ženy, ktorých príbehy búrajú stereotypy – a nútia vás klásť si otázku: ako by som reagoval ja?

Sledujte Matky za mrežami od 5. mája denne na televíznej stanici Spektrum.

O AMC Networks International – Central and Northern Europe

AMC Networks International – Central and Northern Europe je súčasťou AMC Networks International, jednej z popredných medzinárodných spoločností v oblasti televízneho vysielania a distribúcie tematických TV staníc, zameranej na strednú a východnú Európu. Aktuálne portfólio AMCNI – Central a Northern Europe ponúka TV stanice v štyroch žánroch: športové: Sport1, Sport2, detské: Minimax, JimJam, zábavno-vzdelávacie: Spektrum, TV Paprika, Spektrum Home, filmové: AMC a Film+. Obsah týchto tematických staníc je vytváraný pre miestnych divákov a trhy v rôznych jazykoch. Je dostupný na širokej škále platforiem, vrátane HD služieb, a ponúka verzie prispôsobené pre mobilné telefóny.

AMC Networks (AMCX) je domovom mnohých výnimočných televíznych a filmových príbehov a postáv, čím sa stáva prémiovou destináciou pre nadšené a oddané fanúšikovské komunity z celého sveta. Spoločnosť vytvára a zastrešuje populárne seriály a filmy rôznych značiek a prináša ich divákom kdekoľvek na svete. Jej portfólio zahŕňa cielené streamovacie služby, ako sú AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK a HIDIVE; káblové TV siete AMC, BBC AMERICA (zahŕňa distribúciu a obchodné aktivity BBC News v USA), IFC, SundanceTV a We TV; a distribučné značky IFC Films a RIJE Films. Spoločnosť taktiež spravuje AMC Studios, svoje vlastné interné štúdio na produkciu a distribúciu, ktoré stojí za oceňovanými a obľúbenými franšízami, ako je The Walking Dead Universe a Anne Rice’s Immortal Universe. V neposlednom rade je tu AMC Networks International, ktorá spravuje medzinárodné programové aktivity spoločnosti.

Viac informácií nájdete na www.amcnetworksinternational.com.

Mohlo by zaujímať tiež: