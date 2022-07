Kufor alebo cestovná taška? Čo vziať so sebou do lietadla?

Chystáte sa na dovolenku a premýšľate, do čoho si zbalíte všetky vaše veci? V závislosti od toho, na ako dlhú dovolenku sa chystáte a ako ďaleko idete, bude potrebné zvážiť, či si zbalíte veci do kufra alebo cestovnej tašky. Okrem toho vám každá letecká spoločnosť umožňuje vziať si na palubu lietadla kufre a cestovné tašky určitých rozmerov aj zadarmo. Ako sa teda zbaliť čo najlacnejšie?

Batožina na palube lietadla

Existuje viacero možností, ako si vziať batožinu spolu so sebou na palubu lietadla. Zväčša vám letecké spoločnosti umožňujú vziať si so sebou príručnú alebo palubnú batožinu. Táto batožina má len malé rozmery, ktoré je potrebné dodržať. Zväčša je to veľkosť 40 x 20 x 25 cm. Je to z toho dôvodu, že si ju ukladáte nad seba do priestoru, prípadne pod sedadlo. Pokiaľ teda idete niekam na predlžený víkend alebo na výlet, práve palubná batožina je pre vás tá najvhodnejšia. Je odbavená priamo s vami a dokonca je úplne zadarmo.

Kedy si vziať kufre na palubu lietadla?

Pokiaľ sa však chystáte na dlhšiu dovolenku, potom jednoznačne zvoľte kufor. Okrem toho, že ponúka dostatok priestoru, je tiež veľmi praktický. Aj v tomto prípade si môžete vziať kufor so sebou. Zväčša ide o kufor o veľkosti 55 x 40 x 20 cm s maximálnou váhou 10 kg. Každá spoločnosť to však má inak, a preto je potrebné si to overiť. Je tiež dobré vedieť, že pri nízkonákladových leteckých spoločnostiach si za túto batožinu priplácate.

Preto sa aj cena vašej 10 € letenky môže veľmi rýchlo navýšiť. Mali by ste tiež vedieť, že kufre majú taktiež obmedzenia. Napríklad si môžete vziať so sebou len 1 liter tekutín, ktorý musí byť zabalený maximálne v 100 ml fľaštičkách (závisí od leteckej spoločnosti). Pokiaľ ide o dizajn a kvalitu, môžete si vybrať škrupinový kufor alebo textilný kufor. Síce táto batožina musí prejsť kontrolou, ale je uložená na palube lietadla s vami.

Kedy si so sebou do lietadla vziať cestovné tašky?

Taktiež si môžete svoje veci zbaliť do cestovnej tašky. Cestovn é tašky sa odporúča vziať vtedy, pokiaľ idete na dobrodružnú dovolenku, na ktorej budete spoznávať rôzne miesta. Ak idete na výlet, počas ktorého si budete prenajímať auto, potom určite zvoľte cestovné tašky. Ponúkajú dostatok priestoru a navyše sú v kufri auta veľmi skladné. Oplatí sa to tiež vtedy, ak idete na dovolenku viacerí kamaráti či rodina. Aj v tomto prípade platí, že cestovné tašky si môžete vziať na palubu lietadla.

Kufre a cestovné tašky v podpalubí

Samozrejme, ak idete na dovolenku na pár týždňov, prípadne idete celá rodina, potom sa vám oplatí vziať si kufre alebo cestovné tašky väčších rozmerov. Práve do kufrov dokážete zabaliť všetko potrebné a navyše to bude pre vás veľmi pohodlné aj pri prenášaní. Takto si môžete vziať jeden veľký kufor a niekoľko príručných batožín priamo so sebou. Tieto kufre a cestovné tašky prechádzajú samostatnou kontrolou, odovzdávajú sa pri check-in a sú umiestnené v batožinovom priestore lietadla. Je dôležité vedieť, že by ste si v nej nemali uchovávať žiadne cenné kovy a papiere, šperky, kľúče, dokumenty, pasy a občianske preukazy, akékoľvek krehké veci či elektronické prístroje.

Zdroj foto: vlastné / ccc.blog.eu