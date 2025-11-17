Jesenné dobroty, ktoré chutia deťom a prospievajú imunite

Detský imunitný systém sa počas jesene musí prispôsobiť rýchlym zmenám teplôt, nedostatku slnka a návratu do kolektívu. Našťastie, práve jeseň prináša sezónne potraviny, ktoré môžu detskú imunitu nakopnúť. Keď sa k nim pridá správna dávka prírodnej podpory, telo zvládne chladné obdobie bez zbytočných chorôb. Akými sezónnymi dobrotami podporiť detskú imunitu?
Jablkové muffiny so škoricou
Pripravte pre svoje ratolesti muffiny s vločkami, ktoré sú vláčne a jemne sladké. Kombinácia jabĺk, ovsených vločiek a štipky škorice vytvára nielen dokonalú chuť, ale aj výživnú bombu pre imunitu. Jablká sú bohaté na vitamín C, ovsené vločky dodajú vitamín B1 a minerály ako horčík či železo, a škorica má antibakteriálne účinky. Muffiny tak nebudú len maškrtou, ale aj malým pomocníkom proti jesenným virózam.
Tekvicové lievance s medom a orechmi
Tekvica je kráľovná jesene – sladká, sýta a plná betakaroténu, z ktorého telo vyrába vitamín A. Ten chráni sliznice dýchacích ciest a pomáha predchádzať prechladnutiu. Keď sa tekvica spojí s medom a orechmi, vzniknú raňajky, ktoré zahrejú a zasýtia. Med má antibakteriálne účinky a orechy obsahujú zinok – minerál, ktorý podporuje obranyschopnosť. Tekvicové lievance chutia najlepšie s lyžičkou jogurtu a kúskami ovocia.
Teplý jablkovo-mrkvový elixír
Sladký, hrejivý a voňavý – ideálny na chladné popoludnia po škole. Tento jesenný nápoj kombinuje prirodzenú sladkosť jabĺk a mrkvy s medom a štipkou škorice. Výsledkom je elixír, ktorý posilní imunitu a poteší aj tie najmenšie chuťové poháriky. Mrkva dodá telu betakarotén, jablko prináša vitamín C, med a škorica doladia nápoj k dokonalosti. Stačí povariť nastrúhané jablká a mrkvu vo vode, precediť, pridať trochu medu a štipku škorice. Výsledok je hustejší ako čaj, ale ľahší než džús – presne taký, ako deti milujú.
Krémová polievka z koreňovej zeleniny
Základ jesenného menu – jemná, prirodzene sladkastá a pritom výživná. Mrkva a batat majú prirodzene sladkú chuť, takže polievka chutí deťom aj bez pridaného cukru. Spolu dodajú polievke krémovosť, petržlen prinesie sviežu bylinkovú chuť aj porciu vitamínu C a železa. Po rozmixovaní dohladka ju stačí zjemniť kvapkou smotany a podávať s drobnými krutónmi – pokojne v tvare hviezdičiek, aby si ju deti obľúbili ešte skôr, než stihne vychladnúť.
Farebné jesenné rizoto s batatmi a kukuricou
Tanier, ktorý vyzerá ako prechádzka lesom – farebné jesenné rizoto. Krémová ryža sa spojí s kúskami batatu, mrkvy a kukurice do jemnej chuti, ktorú si vaše deti prirodzene obľúbia. Batat dodá rizotu jemnosť a sladkosť, kukurica prinesie príjemné chrumkanie a mrkva svojou farbou rizoto rozžiari. Na záver stačí kúsok masla, jemne strúhaný syr a ľahko stráviteľné rizoto, ideálne po dni plnom hier, je na stole.
Prírodná podpora imunity aj mimo taniera
Keď aj tie najfarebnejšie jesenné jedlá na podporu imunity nestačia, na scénu prichádzajú chutné posily v tekutej podobe – výživové doplnky vo forme sirupu vhodné pre celú rodinu, vrátane detí – neoglucan® IMUNITA a neoglucan® RESPIRA.
neoglucan® IMUNITA posilňuje obranyschopnosť organizmu počas jesene aj zimy. Obsahuje beta-glukán z hlivy ustricovej a acerolu – prírodný zdroj vitamínu C. Táto dvojica pomáha telu zvládať nápor prechladnutí, znižuje únavu a podporuje regeneráciu po chorobe.
neoglucan® RESPIRA zas oceníte, keď sa už objavia prvé kašle či upchatý nos. Kombinuje beta-glukán s bazou čiernou, ktorá pomáha uvoľniť dýchacie cesty, upokojiť hrdlo a hlasivky, pomáha znižovať zápal v tele a zároveň podporuje prirodzené potenie organizmu pri horúčkach.
Obe sú vyvinuté tak, aby si ich deti obľúbili – sú tekuté, ľahko dávkovateľné a majú príjemnú ovocnú chuť. Vďaka nim môžete detskej imunite dopriať extra podporu, ktorá chutí rovnako dobre, ako všetky jesenné maškrty.
