Dwayne „The Rock“ Johnson v kinách ako superhrdina Black Adam

V týchto dňoch berie kiná útokom celkom nový superhrdina, ktorého sme na filmových plátnach zatiaľ nemali možnosť vidieť. Alebo to nie je tak celkom hrdina? O Black Adamovi, hlavnej postave nového komiksového filmu, sa často píše ako o antihrdinovi, pretože si nikdy nemôžeme byť istí, na ktorej strane vlastne stojí – či mu ide o dobro, alebo svoje superschopnosti využije na vykonanie pomsty.

A pomsta v jeho srdci rástla tisícročia! Keď ho nevydarená archeologická operácia vypustí z magického väzenia, je Adam nútený čo najrýchlejšie spoznať súčasný svet. Sily, ktoré získal od egyptských bohov a ktoré mu umožňujú dvíhať tony skál, lietať či odrážať vystrelené náboje, chce využiť na pomstu tým, ktorí ho uväznili. Alebo ich potomkom. Jeho besnenie by mohla zastaviť skupina superhrdinov, ktorá si hovorí Justice Society a do ktorej patria Dr. Fate, ktorý dokáže nahliadnuť do budúcnosti a vďaka čarovným vlastnostiam svojich pomôcok dokáže poriadne zavariť komukoľvek, lídersky naladený Hawkman s okrídleným brnením, Atom Smasher, schopný zväčšovať svoju veľkosť vďaka špeciálnemu obleku, či živelná a vždy dobre naladená Cyclone, ktorá dokáže rotáciami svojho tela vytvoriť tornádo.

Bol to vždy borec. The Rock, aj Black Adam

„Black Adam je súčasťou mojej DNA a mojej duše už dlhé roky,“ hovorí The Rock, ktorý sa netají tým, že bol odmalička fanúšikom komiksov vydavateľstva DC Comics. „Inklinoval som k Black Adamovi, lebo bol jedným z naozaj mála superhrdinov, superzloduchov, antihrdinov – zaraďte si ho, kam chcete – ktorí mali tmavú pokožku a vyzerali ako ja. Navyše to bol vždy borec,“ dodáva jeden z najobľúbenejších hercov súčasnosti.



Snímku režíroval skúsený režisér Jaume Collet-Serra, ktorý má na svojom konte viacero hororov i akčných filmov (Sirota, Prenasledovaný, Expedícia: Džungľa). To z neho urobilo ideálnu voľbu na post režiséra snímky o jednom z najrozporuplnejších superhrdinov komiksového sveta. „Priťahujú ma postavy, ktoré balansujú na hrane medzi správnym a potrebným, a okamžite som uvidel postavu veľmi podobnú tým, ktoré sú schopné v prípade rozkladu systému nastoliť spravodlivosť tak, ako to druhí nedokážu. Mal som pocit, že niečo také som v superhrdinskom vesmíre ešte nevidel, a to bolo pre mňa veľmi vzrušujúce,“ objasňuje režisér dôvody, pre ktoré sa rozhodol ponuku na spracovanie Black Adamovho príbehu prijať.

Známe tváre aj mená

Okrem Dwaynea Johnsona sa na plátne objaví aj Pierce Brosnan, niekdajší predstaviteľ legendárneho agenta Jamesa Bonda. Spoločne s nimi sa môže publikum tešiť na herecké talenty, akými sú Aldis Hodge (horor Neviditeľný), Noah Centineo (komédia To All the Boys I’ve Loved Before), Marwan Kenzari (rozprávka Aladin) či Quintessa Swindell (seriál Maličkosti). Vo filme sa objaví aj Viola Davis, známa ako Amanda Waller, vládna pracovníčka zo sveta filmových adaptácií príbeh DC Comics. Snímku Black Adam do slovenských kín prináša distribučná spoločnosť Continental film.