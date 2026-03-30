7.7 C
Bratislava
utorok, 31 marca, 2026
728x90 Pistáciové produkty
ÚvodNovinky
V rubrikách:
Novinky

Čo je skupinový tréning a prečo je ideálny pre motiváciu

Pripravil Tlačové správy

Jedným z najčastejších dôvodov, prečo ľudia nedosahujú výsledky v cvičení, nie je zle nastavený tréningový plán. Je to nedostatok konzistencie. Aj ten najlepší plán totiž nefunguje, ak sa nedodržiava.

Práve v tomto bode vstupuje do hry skupinový tréning. Skupinové cvičenie nie je len o tom, že viac ľudí robí rovnaký tréning. Ide o špecifické prostredie, ktoré vytvára kombináciu sociálneho tlaku, podpory a energie, ktorá zásadne mení správanie jednotlivca.

Psychológia výkonu v skupine

Výskumy z oblasti športovej psychológie dlhodobo ukazujú, že prítomnosť iných ľudí zvyšuje výkon. Tento fenomén je známy ako „social facilitation“.

V praxi to znamená, že:

  • človek vydrží dlhšie,
  • pracuje s vyššou intenzitou,
  • lepšie zvláda nepohodlie.

Novšie výskumy ukazujú, že tréning v skupine môže viesť k vyššej intenzite aj lepšej adherencii k pohybovému programu. Napríklad štúdia publikovaná v The Journal of the American Osteopathic Association (Yorks et al., 2017) zistila, že účastníci skupinového tréningu dosahovali vyššiu mieru zapojenia, nižšiu úroveň stresu a lepšiu kvalitu života v porovnaní s individuálne trénujúcimi jedincami.

Nie preto, že by bol plán iný. Ale preto, že je iné prostredie.

Konzistencia ako hlavný rozdiel

Z dlhodobého hľadiska nerozhoduje jeden tréning, ale to, či dokážete trénovať pravidelne mesiace a roky. A práve tu má skupinový tréning obrovskú výhodu.

Keď trénujete sami, každé rozhodnutie je na vás:

  • ísť / neísť,
  • pridať / ubrať,
  • dokončiť / vzdať.

V skupine tento mentálny boj výrazne slabne. Existuje určitá forma záväzku – voči trénerovi aj voči ostatným. To vedie k vyššej pravdepodobnosti, že sa na tréning dostavíte a dokončíte ho.

Skupinový tréning, článok 31.3.2026

Energia prostredia a jej vplyv na výsledok

Okrem disciplíny zohráva rolu aj energia prostredia. Skupinový tréning vytvára dynamiku, ktorú je veľmi ťažké simulovať individuálne. Tempo skupiny, spätná väzba trénera a interakcia medzi účastníkmi zvyšujú angažovanosť.

V praxi to znamená, že:

  • tréning „rýchlejšie ubehne“,
  • subjektívne vnímaná náročnosť je nižšia,
  • objektívny výkon je vyšší.

Pre koho je skupinový tréning najvhodnejší

Skupinový tréning je ideálny pre:

  • ľudí, ktorí majú problém s motiváciou,
  • začiatočníkov, ktorí potrebujú vedenie,
  • pokročilých, ktorí chcú zvýšiť intenzitu.

Naopak, úplne individuálne ciele (napr. špecifická športová príprava) môžu vyžadovať kombináciu skupinového a individuálneho prístupu.

Najčastejšie obavy (a realita)

Mnoho ľudí sa skupinového tréningu obáva. Majú pocit, že:

  • „nestíhajú tempo“,
  • „budú sa porovnávať“,
  • „nezapadnú do skupiny“.

V praxi však kvalitne vedený skupinový tréning pracuje s rôznymi úrovňami a každý si ide vlastné tempo.

Prečo skupina funguje lepšie ako sólo cvičenie

Sólo tréning má svoje výhody – flexibilitu a kontrolu. Ale z pohľadu výsledkov má skupina často navrch. Nie kvôli lepšiemu programu, ale kvôli lepšiemu dodržiavaniu programu.

👉 Ak chcete trénovať pravidelnejšie a efektívnejšie, vyskúšajte skupinový tréning.

Tlačové správy
Tlačové správy a články našich partnerov, partnerských portálov a organizácií. Nahliadnite do noviniek rôznych služieb, príprav podujatí a noviniek v komerčnej sfére. Aj Vaša zaujímavosť, činnosť, alebo výrobok, môže byť v článku. Napíšte nám.

Posledné články

Načítať ďalšie

Náhodná zaujímavosť

Načítať ďalšie
Allegro.cz 600x300

Knihy a čítanie

Načítať ďalšie

Buďte v spojení

1,016FanúšikoviaPáči sa
260OdberateliaPredplatiť