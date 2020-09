Bezpečnosť na bicykli by mala byť prvoradá! - Zaujímavé novinky ZN.SK

Keď si sadáme do auta, automaticky si zapíname pás, berieme to už ako samozrejmosť, aby sme pre svoju bezpečnosť počas jazdy urobili maximum. Rovnako to platí aj o jazde na bicykli, na ktorom nie sme toľko chránení ako v aute, a preto by mala byť bezpečnosť a ochrana zdravia na prvom mieste. To možno docieliť výberom správnej cyklistickej prilby a rovnako aj rukavíc.

Vyberáme cyklistickú prilbu

V dnešnej dobe, keď je premávka čoraz hustejšia a pribúda počet vodičov i cyklistov, je veľmi dôležité dbať na vlastnú bezpečnosť. Netreba totiž zbytočne riskovať, lebo niekedy stačí malý okamih, ktorý nás môže poznačiť na celý život.

Ak patríte k pravidelným cyklistom a jazdíte aj po cestách či nerovných terénoch, mali by ste tomu prispôsobiť svoju cyklistickú výstroj. Základom býva určite cyklistická prilba, ktorá chráni našu hlavu pred nárazom či pádom. Vieme si však z toľkého množstva vybrať tú správnu?

Pri výbere cyklistickej prilby treba brať do úvahy faktory, ako sú bezpečnosť, veľkosť prilby, vetranie a typ cyklistiky. Dnes existujú rôzne cyklistické prilby, ktoré dokážu splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky každého cyklistu. Čo sa týka bezpečnosti, prilby majú pod plastovou škrupinou umiestnenú hrubú vrstvu polystyrénu, ktorá chráni hlavu pred akýmkoľvek nárazom. Prilba by mala presne sadnúť na hlavu, ani veľká, ani príliš malá, aby ste sa v nej cítili pohodlne a komfortne. Ventiláciu zabezpečujú otvory v prilbe, vďaka ktorým prúdi vzduch a zbytočne sa nepotíte.

Dôležitá súčasť cyklistickej výbavy

Ako sme už vyššie spomenuli, bezpečnosť by mala byť na prvom mieste počas jazdy na bicykli. Hlavu chránime správne zvolenou cyklistickou prilbou a ruky zasa kvalitnými cyklistickými rukavicami. Cyklistické rukavice nám dobre poslúžia v letnom i zimnom období, vďaka nim nás nebudú tlačiť riadidlá a tiež aj stlmíme rôzne nerovnosti na cestách či v ťažších terénoch.

Pre niekoho môže byť dôležitá aj otázka imidžu či dizajnu rukavíc, alebo ich značka. Hoci cyklistické rukavice nie sú povinnou výbavou cyklistu, po nejakom čase sami prídeme na to, že je dobré ich nosiť. V ponuke sú celoprstové alebo bezprstové, tie sú vhodnejšie pre cestných cyklistov. Veľkosť rukavíc treba prispôsobiť obvodu dlane, aj tu platí, že by nemali byť príliš tesné, ani príliš veľké, také akurát, dôležité je cítiť sa v nich pohodlne.

Zdroj obrázka: ESB Professional / Shutterstock.com