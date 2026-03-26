Ako na dokonalý veľkonočný mazanec? Recept a pomocníci v kuchyni

Veľká noc sú sviatky, ktoré neodmysliteľne patria k jari, rodinným stretnutiam a vôni čerstvo upečených dobrôt, šíriacej sa z kuchyne. Po dlhej zime prichádza čas farieb, sviežich chutí a tradícií, ktoré si radi pripomíname každý rok. Práve pečenie je jedným z najkrajších spôsobov, ako preniesť veľkonočnú atmosféru aj do našich domovov.
Či už pripravujete slávnostné pohostenie pre šibačov, rodinný obed alebo len sladkú radosť ku káve, základom úspechu nie je len dobrý recept, ale aj spoľahliví pomocníci v kuchyni. Moderné spotrebiče dnes dokážu výrazne uľahčiť prípravu cesta, skrátiť čas strávený v kuchyni a zároveň zabezpečiť skvelý výsledok.
Určite sa hodí inšpirácia na veľkonočné pečenie. Nájdete tu tip na osvedčený recept, pomocníka na jednoduché spracovanie cesta aj rúru, ktorá sa postará o rovnomerné a dokonalé upečenie.
Veľkonočná klasika trochu inak
Veľkonočné pečenie nemusí byť len o klasickom pečení baránka a mazanca. Zaujímavou obmenou tradičného receptu je veľkonočný mazanec v tvare venca. Tento spôsob prípravy je nielen efektný na pohľad, ale aj praktický pri servírovaní. Veniec sa totiž dá jednoducho rozdeliť na jednotlivé porcie a skvele sa hodí na sviatočný stôl alebo ako pohostenie pre šibačov.
MORA RECEPT: Základom je poctivé kysnuté cesto z masla, mlieka, žĺtkov a hladkej múky, ktoré prevonia citrónová kôra a vanilkový cukor. Nechýbajú ani hrozienka a mandle, ktoré dodajú pečivu typickú veľkonočnú chuť.
- 50 dkg polohrubej múky
- 15 dkg cukru
- 10 dkg masla
- 4 žĺtky
- 5 dkg sekaných mandlí
- 5 dkg hrozienok
- 0,25 l mlieka
- 3 dkg droždia
- citrónová kôra z 1 chemicky neošetreného citróna
- štipka soli
- 1 vanilkový cukor
- 1 celé vajce na potretie
- práškový cukor na posypanie
Po vykysnutí sa cesto rozdelí na dva pramene, ktoré spletieme do tvaru venca. Po potretí vajcom a posypaní mandľami sa pečivo upečie dozlatista a výsledkom je nielen chutný mazanec, ale aj ozdoba na váš sviatočný stôl. Podrobný recept na netradičný veľkonočný mazanec aj s postupom na prípravu nájdete v Mora Receptári na webe mora.cz.
Keď cesto pripraví chytrý pomocník
Príprava kysnutého cesta pritom nemusí byť zložitá ani časovo náročná. Skvelým pomocníkom je kuchynský robot 3 v 1 značky Gorenje. Model SBR1500E kombinuje funkcie mixéra, smoothie makeru a kuchynského robota v jednom intuitívnom systéme. Vďaka technológii Fusion Mode spotrebič automaticky rozpozná použitý nadstavec a sám prepne medzi funkciami food procesora a mixéra podľa aktuálnej potreby.
Robot je vybavený štyrmi rezacími kotúčmi na krájanie, plátkovanie a strúhanie, ako aj špeciálnym nadstavcom na šľahanie bielkov. Viacúčelová čepeľ z nehrdzavejúcej ocele zvládne sekanie aj mixovanie surovín, zatiaľ čo plastový nadstavec na cesto si poradí práve s miesením kysnutého cesta.
Vďaka tomu bude cesto na veľkonočný mazanec krásne vláčne a dokonale spracované bez zbytočnej námahy. Viac informácií nájdete na sk.gorenje.com cena 139 €.
Rúra, ktorá postráži dokonalý výsledok
Keď je cesto pripravené, prichádza na rad samotné pečenie. Nová generácia vstavaných rúr Hisense kladie dôraz na maximálne pohodlné a intuitívne ovládanie a istotu výsledku. Funkcia Vision Plus a farebný TFT displej sprehľadňujú výber programov. V režimoch Auto alebo Extra potom rúra funguje ako kuchynský asistent, ktorý postráži čas aj ideálne nastavenie pre konkrétny pokrm.
Zároveň Hisense posilňuje aj trend zdravšej prípravy a pečenia s parou. Okrem funkcií, ako je prídavná para, sa pri vybraných modeloch objavuje aj Full Steam Pro, ktoré pomáha zachovať vitamíny aj prirodzenú chuť pokrmov. Príkladom je model Hisense BFS615S8B z prémiového radu Hi8, ktorý ponúka objem 77 l, reguláciu teploty až do 230 °C, funkciu na zdravšiu prípravu vyprážaných jedál Air Fry alebo rýchly predohrev rúry na 200 °C počas piatich minút. Viac informácií na sk.hisense.com.
Nech už tento rok upečiete mazanec v tvare venca, klasický bochník alebo iné veľkonočné dobroty, najdôležitejšie je predovšetkým užiť si spoločné chvíle pri sviatočnom stole. S dobrým receptom a spoľahlivými pomocníkmi v kuchyni bude veľkonočnépečenie o to príjemnejšie a výsledok poteší celú rodinu.