Nekonvenčné nápady na večery s vašimi blízkymi

Už vás nebaví robiť tie isté veci počas spoločných večerov s vašimi blízkymi? Chcete vyskúšať nejaké nové činnosti či aktivity, ale nič vás nenapadá alebo vám príde väčšina tých nápadov nedostatočne záživných? V nasledujúcom článku sme si pre vás pripravili zoznam zábavných vecí, ktoré môžete vyskúšať s priateľmi. Prvé odporúčanie je orientované na trávenie času v interiéry, a to druhé sa sústreďuje na exteriér.

It Takes Two – vskutku iná spoločenská hra

To, že sa na príslušnom zozname objaví nejaká spoločenská hra, ste asi predpokladali a predpokladali ste správne. Názov článku však nesie slovné spojenie „nekonvenčné nápady” a preto sme vám sem nemohli dať len tak hocijakú spoločenskú hru. Jedná sa o video hru, ktorú môžete hrať na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Series S a Microsoft Windows. It Takes Two je špeciálne navrhnuté pre kooperatívny multiplayer na rozdelenej obrazovke, čo znamená, že sa musí hrať s iným hráčom buď prostredníctvom lokálnej alebo online hry.

Hra obsahuje veľké množstvo herných mechanizmov z rôznych video herných žánrov. Tieto herné mechanizmy sú spojené s pútavým príbehom a témou úrovne. Hráči musia navzájom spolupracovať a využívať získané schopnosti, aby napredovali. Okrem iného hra obsahuje aj veľké množstvo mini hier, čo robí z tejto video hry perfektnú alternatívu na spoločný večer s priateľmi a tú grafiku si jednoducho v momente zamilujete!

It Takes Two získalo vo všeobecnosti priaznivé recenzie od kritikov a súčasne získalo viacero ocenení na konci roka, vrátane hry roka na The Game Awards 2021 a stalo sa víťazom 25. ročníka D.I.C.E. ocenení. Hra bola komerčne úspešná a do februára 2022 sa predalo viac ako 5 miliónov kópií.

Geocaching – objavujte nové miesta s priateľmi

Geocaching je skutočné dobrodružstvo v prírode, ktoré si obľúbili dobrodružní nadšenci po celom svete. Na hranie účastníci používajú aplikáciu Geocaching alebo zariadenie GPS na navigáciu k šikovne skrytým kontajnerom nazývaným Geocache. Pri hľadaní kontajnerov zároveň aj objavujete nové miesta, nezabúdajte však, že pokiaľ nájdete kontajner, ponechajte ho na danom mieste, aby zábavu z objavenia mohli zažiť, aj tí po vás.

Existujú milióny geoskrýš rozmiestnených po celom svete, pravdepodobne sa ich pár nájde aj vo vašom okolí, tak neváhajte a bežte objavovať!

Zdroj obrázka: adriaticfoto / Shutterstock.com