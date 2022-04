Adam Ďurica: live akustická Fúkame a aprílový koncert v Prahe a v Brne

Adam Ďurica odohral akustický set, v ktorom nechýbal ani jeho aktuálny hit Fúkame, a pripravil z neho videoklip. „Nahrávali sme v krásnom priestore Divadla Jána Palárika v Trnave. Spoločne so mnou hrá Stano Kociov na bicie a Rixo Chovan klávesy, režisérom celého koncertu je Adam Pásztor“ upresňuje Adam Ďurica. Beriem to trochu ako rozcvičku pre koncertami, ktoré má čakajú teraz v apríli v pražskej Hybernii a v Brne v Sonomusicclube.

Aetter Acoustic

Video klip je súčasťou celej live session Aetter Acoustic, kde zaznejú skladby Jazero, Holubička, Zatancuj si so mnou , Naše hriechy a Fúkame, v podobe akej ich ešte asi poslucháči nemali možnosť počuť.

„Ďakujem, všetkým zúčastneným sa skvelú atmosféru. Vznikla medzi nami dobrá synergia. Mladí ľudia s chuťou niečo vytvoriť, ma inšpirovali aby sme to urobili takto, netradične v trojici, a myslím že sa podarilo, nám všetkým. Samozrejme na koncertoch budeme celá kapela, už sa na to tešíme, pretože to vyzerá na bohaté koncertné leto“ uzatvára Adam.

Adam Ďurica – Fúkame ( live)

Music by Adam Ďurica

Lyrics by Peter Riava

Vocal/guitar : Adam Ďurica

Drums : Stano Kociov

Piano : Rixo Chovan

Director/DOP: Adam Pásztor

Director Assistant: Radovan Bzdyl

Production: ZAGX Productions

Camera Assitant: Martin Palkovič

Styling: Natália Farkašová

Make up: Ema Dzurjovčinová

Runners: Adam Puvák

Photographer: Dominik Mičuda

2022 Universal Music

Najbližšie koncerty



O spevákovi

Adam Ďurica sa narodil 1. novembra 1987 v Nitre. Je známym spevákom, hudobníkom, skladateľom a producentom, ktorý sa objavil v prvej Slovensko hľadá Superstar v užšom výbere TOP50. Práve niekde v roku 2006 vznikol záujem hudobného vydavateľstva Universal o Ďuricu. Za krátko bol predskokanom Desmodu, IMT Smila, skupiny Peha a v roku 2008 už si jeho meno s hudbou spájali ďalší ľudia predovšetkým ziskom prestížneho hudobného ocenenia Slávik. V roku 2008 ho získal ako Objav roka.Zatiaľ najvýraznejšou skladbou, ktorá sa dostala do uší celého Slovenska, je nepochybne Mandolína. V roku 2016 získal cenu SOZA za najhranejšiu skladbu roka Neľutujem. Je tiež držiteľom 3 ocenení OTO v kategórii najlepší spevák.