17.8 C
Bratislava
streda, 29 októbra, 2025
Hevisleep.sk - 728x90v2
ÚvodVedaPríroda
V rubrikách:
Príroda

Magnólie: história od pravekej dreviny, z čias dinosaurov, až k záhradám

Pripravil Tomáš

Magnólie patria k jedným z najzaujímavejších skupín rastlín v historickom a evolučnom kontexte. Sú nádherným skrášlením našich záhrad, parkov, firemných sídiel a parkovísk, no predovšetkým okrasných dvorov. Ich prítomnosť v úplne odlišných geologických obdobiach a unikátne morfologické znaky ich predurčujú na rolu „živého mosta“ medzi prastarými rastlinami a modernejším rastlinným svetom. Aký je ich pôvod, evolučný vývoj, paleobotanické stopy a šírenie?

Magnólie, kvitnúce stromy z čias dinosaurov, pix

Evolučný pôvod a starobylosť

Rastliny rodu Magnolia sú súčasťou čeľade Magnoliaceae, ktorá podľa geneticko-paleobotanických výskumov existovala už v období neskorej kriedy (Cretaceous), teda pred približne 95 miliónmi rokov. Na základe fosílnych nálezov a botanických analýz vytvorili vedci predpoklad, že magnólie vznikli v čase, keď ešte neboli vyvinuté včely ako opeľovače, a miesto toho ich opeľovali chrobáky. Z toho vyplýva, že magnólie nesú morfologické znaky relatívnej pôvodnosti. Napríklad kvety nemajú jasné rozlíšenie medzi okvetnými lístkami a sepalmami, čo je považované za staršiu vlastnosť vo vývoji kvetín, ktorá sa pri iných druhoch vytratila.

Rozšírenie, pretrvanie a geografická distribúcia

V geologickej minulosti sa magnólie vyskytovali vo viacerých častiach sveta — napríklad v Európe, Severnej Amerike aj v Ázii. Dnes sú však ich prirodzené populácie obmedzenejšie.
>Podľa botanického výskumu sa členovia Magnoliaceae (podčeľa Magnolioideae) diverzifikovali približne pred 36 miliónmi rokov, a rozdelenie sekcií rodu Magnolia nastalo pred približne 25,5 miliónmi rokov. (téme sa venuje konkrétne botany.one) Tieto údaje potvrdzujú, že magnólie prežili významné geologické a klimatické zmeny – vrátane posledných veľkých vyhynutiach, ktoré nastali po období dinosaurov.

Dnes poznáme viacero druhov a kultivarov, rôzne typy kvetov, ale aj farebné sfarbenie. Fascinujúco znie, že súčasná ponuka záhradníctiev pozná mnohé odrody. Také, ktoré dosiahnu 6 metrov na výšku aj šírku, akou je napríklad nádherná Heaven Scent. Alebo menšie ako Susan, či Waterlily, ktoré patria medzi menšie a hodia sa do malých záhrad.

Araukaria andská: živá fosília z Južnej Ameriky aj u nás

Signifikantné morfologické a ekologické znaky

  • Kvety magnólií sú relatívne „primitívne“ vo svojej stavbe: tepaly (nespôsobujúce rozlíšenie okvetných lístkov vs. sepál) sú usporiadané v kruhoch.
  • Opeľovanie chrobákmi: keďže v čase ich vzniku včely ešte neboli, magnólie sa museli adaptovať na opeľovače ako chrobáky, čo ovplyvnilo ich kvetnú štruktúru.
  • Fosílne nálezy: Potvrdené existencie príbuzných rastlín v kriedovom období naznačujú, že tieto rastliny skutočne prežili obdobie dinosaurov.

Magnólie, kvitnúce stromy z čias dinosaurov, pix

Význam pre záhradníctvo a kultúru

Hoci ide o veľmi starobylú skupinu, magnólie sa stali tiež populárnymi v kultúre a záhradníctve. Napríklad meno rodu Magnolia bolo zavedené v roku 1703 francúzskym botanikom Charles Plumier na počesť francúzskeho botanika Pierrea Magnola. Ich estetická hodnota – výrazné kvety, často pred rašením listov – spôsobila, že sa stali symbolom elegancie. Často sú vysádzané ako solitéry či význačné dreviny v záhradách. Nuž a tu sa práve dostávame k nazásadnejšiemu faktu, ktorý robí magnólie jedinečnými.

Magnólie, kvitnúce stromy z čias dinosaurov, pix

Kvitnú výrazným kvetom skôr, než sa objavujú listy. Kvet je veľký a neprehliadnuteľný. na rozdiel od ovocných stromov vydrží dlhšie.  Ich nádherné kvety tvoria charakteristickú vlastnosť a prvok, cez ktorými vieme spoľahlivo odlíšiť odrodu a kultivar, ak nám to spoľahlivo nedovolia listy. Kvety magnólii objemom okvetných lístkov sú zvláštne, jedinečné a typické pre magnólie.

Strelícia kráľovská (Strelitzia reginae): kráľovná medzi izbovkami

TIP: Magnólie si môžete objednať online v záhradníctve zahradnici.sk

Rastliny rodu Magnolia predstavujú fascinujúci príklad. Jedná sa o skupinu, ktorá sa vyvinula v čase dinosaurov. Adaptovala sa na ťažšie ekologické podmienky v porovnaní s mnohými modernými kvetinovými rastlinami. Dnes ju možno nájsť v našich záhradách aj v chladných oblastiach. Ich morfologické, ekologické a evolučné znaky potvrdzujú, že nejde len o krásnu záhradnú rastlinu, ale o živú pamiatku rastlinného vývoja. Pri výsadbe a starostlivosti o magnólie tak máme možnosť spájať estetiku s poznaním botanickej histórie.

Mohlo by zaujímať taktiež:




Predchádzajúci článok
Kitty Weichherz: židovské dievča z Čadce a jej hodnotné denníky
Tomáš
Tomáš Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.

Mohlo by vás zauijímať aj:

- Inzertný priestor -

Posledné články

Načítať ďalšie
Benulekaren.sk 250x250 Benu

Náhodná zaujímavosť

Načítať ďalšie
Allegro.cz 600x300

Knihy a čítanie

Načítať ďalšie

Buďte v spojení

1,016FanúšikoviaPáči sa
260OdberateliaPredplatiť