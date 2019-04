Máš super vnímavé zmysly? Pracuj ako ňuchač, ohmatávač či ochutnávač

Máte pocit, že máte mimoriadne dobrý čuch, hmat, alebo excelentné chuťové poháriky? Možno tomu nebudete veriť, no v prípade, ak by sa výnimočnosť vašich zmyslov potvrdila na jednoduchých testoch na konkrétnych pracovných miestach, môžete získať zaujímavú prácu s dobrým zárobkom. Profesionálny ňuchač a hmatač je v zahraničí veľmi cenný personál. V technologickom, kozmetickom, farmaceutickom, ba dokonca aj vo vesmírnom priemysle. Prečo je tomu tak?

Zmysly evolučne slabnú, ale občas sú výnimočné

Človek ako zástupca ríše zvierat, sa stavia na vrchol inteligenčných rebríčkov a rôznych iných štatistík. Človek sa od počiatkov menil svojim spôsobom života a uľahčovaním si prežitia nástrojmi a modernizáciou v rôznych smeroch. Postupne sa tak vytrácalo využívanie zmyslov, ktorými nás obdarila príroda a tie evolučne slabnú. Zostávajú nám len niektoré inštinkty, ktoré stále neprestávajú fascinovať antropológov, genetikov, vedcov v rôznych oblastiach, aj psychológov.

Do popredia sa v modernej dobe dostáva práca mozgu, obratnosť v rukách, schopnosti vodičské, postrehové a čuch, hmat, či sluch už pre nás nie sú nástrojom na zachovanie prežitia. Nehrozí nám ozubená puma za chrbtom, pretože žijeme v príbytkoch s dverami, pumy sme vyhubili, alebo zavreli do rezervácií, či ZOO. Nemusíme sa mať na pozore, či nás chce niekto napadnúť z poza stromu. V ušiach máme slúchadlá, v aute zapnuté rádio a rovnako nemusíme sledovať množstvo znakov v prírode, aby sme vedeli, že prichádza búrka. Upozorní nás predpoveď počasia, či mobil. Človek, ktorému sa vyvinú zmysly lepšie oproti priemeru, sú vo výhode. Dokonca mimoriadnej.

Profesionálny ňuchač

Človek s extrémne silným nosom ako aj schopnosťou rozoznávač pachy, pamútať si ich a rozlišovať aj nepatrné zmeny, odchýlky od konkrétnej vône, je neoceniteľný pre výrobcov parfémov. Dokáže totiž zaistiť stálosť parfémov, pomáha pri výrobe nových, pri zmenách objedmu dávkovania, ale aj pri snahách o kopírovanie iných vôní. Ňuchač nachádza uplatnenie v potravinárskom priemysle pri výrobe aróm, no uplatnenie nachádza aj v technologickom priemysle.

Vesmírne konštrukcie lodí a interiérov, prípadne prípravkov, potravín a materiálov. všetko, čo má byť vo vesmíre spolu s posádkou, musí prejsť ňuchačom, ktorý analyzuje a posudzuje, ktoré predmety sú príliš aromatické, aké materiály môžu uvoľňovať pachy. Tie by mohli vo vesmíre, kde sú priestory obmedzené, ovplyvniť život posádky. všade tam, kde nie sú žiadúce žiadne aromatické prímesy, nežiadúce reakcie materiálov, či pachové prímesy, tam vedia aj dnes nájsť svoje uplatnenie citlivé nosy. Chemický priemysel a ňuchač idú k sebe rovnako tak, no do tejto oblasti sme v každom prípade prešli cez všetky už spomenuté.

Profesionálny načúvač

Anachoická komora je miesto, ktoré je maximálne odhlučnené. V ňom prebiehajú merania elektroniky, rôznych zariadení, aj mechanických zariadení, pri ktorých je nutné zistiť hlučnosť. Merania sa robia prístrojmi. No kto nemá anachoickú komoru, alebo potrebuje mnoho meraní rôzneho typu, využíva profesionálneho načúvača, poslucháča, alebo ak chceme, toho čo nasražuje vlastné uši. Opäť nájdu využitie v technologickom priemysle, kde nepomáhajú presné prístrojové merania.

Načúvačom však možno nazvať mnohých pracovníkov so zvukom. Kým niekde je nevyhnutný hudobný sluch a schopnosť rozoznávania tónov, intenzity či výšky, inde je to len schopnosť spoznávať, čo počujú a prečo.

Profesionálny ochutnávač

Gastronomický a potravinársky priemysel jednoznačne patria medzi najvyužívanejšie oblasti ochutnávačov. Sládok je profesia, ktorá sa stará o stálosť a kvalitu pivnej chuti, kde je nevyhnutná presnosť, dobrá pamäť a schopnosť rozlišovať čo i len najmenšie odchýlky. Someliér pri vínach a vinár sám o sebe musí mať schopnosť rozoznávať, pamätať a posúdiť chuť. Ak má túto schopnosť vynikajúcu, aj jeho víno môže byť vynikajúce a dlhodobo kvalitné.

Treba dodať, že dospelým ľuďom sa neustále znižuje počet chuťových pohárikov na jazyku a aj znižuje schopnosť rozoznávať chute. To znamená, že výkonnosť v zamestnaní vo veku 30 rokov a 60 je výrazne rozdielna.

Profesionálny hmatač

Sú ľudia, ktorí sú platení od toho, aby posudzovali technický stav textílií, vláknin, ale aj spracovaných koží, rôznych materálov, či hladkosť obrusovaných drahokamov, šperkov. No vyslovene hmatač a ohmatávač nachádza uplatnenie v kozmetickom priemysle. Jeho alebo jej citlivá pokožka dokáže rozoznávať odchýlky, zmeny, ale a vo všeobecnosti stav pokožky, ktorej sa dotýka. Dokáže tak vnímať rozdiely na pokožke po použití nejakého krému. Sám je schopný vnímať postupné zmeny, či odlišnosť rôznych krémov použitých na vzorovej pokožke.

V každom prípade, takéto ponuky sa ľahko nehľadajú. Rovnako, ako spoločnosti ľahko nenachádzajú schopných ľudí. je to často o šťastí a aktívnom vyhľadávaní zmyslovo nadaných ľudí, ktorí sami kontaktujú podobné spoločnosti a odvetvia priemyslu. Pravdou však je aj to, že intenzita zmyslov sa počas života môže meniť. Aj preto ňuchač, či hmatač môže byť vystavený pravidelným testom, ktoré majú odhaliť, či je jeho talent naďalej presný a bez zmeny.