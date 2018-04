Sídliskový travič psov s jedom na potkany, vo Vrakuni (aj inde) - ZN.SK

Spôsob, ako sa vysporiadať so psíčkarmi na sídlisku, si niektorí „odborníci“ na spoločenské problémy už našli. Bežne nachádzame mleté mäso v guľkách so špendlíkmi a kúskami drôtu, ktoré majú psíka zabiť v ukrutných bolestiach. Vyhodiť takéto pasce nie je nič komplikované a o svedomí už nemôže byť ani reč. Sú tu však aj tí, ktorí nemajú problém nakúpiť jed na potkany a vedieť, že ho nepoužijú na potkany. Dokonca v čase, keď o psoch nehovoríme ako o veci, ale o živej bytosti.

Travič s jedom na potkany po Vrakuni

Tráviť, ktorý momentálne operuje vo Vrakuni, podľa miestnych na viacerých miestach od brehov Malého Dunaja po Rajeckú ulicu, má na svedomí ťažkosti hneď niekoľkých psov. Nemáme informácie, koľkých psov tráviť úspešne zabil a koľkým iba spôsobil vážne zdravotné komplikácie. Na traviča upozorňujú miestni psíčkari, aj tí, ktorí si od veterinára odniesli krvný obraz svojho psa s potvrdením silnej otravy.

Hodnota PLT sa týka trombocytov a zrážania krvi, na čo jedy pôsobia, foto: redakcia ZN.sk

Pohroma hneď niekoľko krát

Pes je pre mnohých oporou, člen domácnosti. Je tak pochopiteľné, že náhle zhoršenie stavu má väčší dopad. Jed sa prejavuje rôzne, no takmer vždy ho sprevádza niekoľko sprievodných javov. Malátnosť, nechuť jedla, zvracanie, silné krvácanie. Náhle krvácanie zo všetkých otvorov, bolesti a kŕče, ktoré psa zasiahnu znamenajú nie len pohromu pre jeho zdravie, ale aj pre ostatných členov domácnosti. Pri príznakoch otravy je dôležité rýchlo vyhľadať pomoc.

Príznaky otravy u psa jedom na potkany sa kombinujú:

Malátnosť

Vracanie

Krvácanie ďasien, vo vnútri očí, z otvorov, zanechávanie krvavých stôp

Silný zápach z úst

Krvavé podliatiny rozpoznateľné po odhrnutí srsti

Náhla zmena správania

Strata vitality

a ďalšie

Druhou pohromou je záchrana psa u veterinára. Infúzie, alebo len injekcie s dôležitým vitamínom K, ktorý dokáže zvrátiť účinky jedu, prípadne ich aspoň zastaviť, stoja nemalé peniaze. Pokojne tak môžete u veterinára nechať aj trojcifernú sumu za záchranu psíka. Doma zatiaľ môžete čistiť krvavé stopy a dúfať, že je váš pes silnejší, ako účinky jedu samotného. Dobrý veterinár s dobrou technickou výbavou dokáže zistiť prítomnosť jedov v krvnom obraze pomocou krvného obrazu.

Psie hovienka ako spúšťač agresie?

Dôvodov nenávisti druhých voči psom môže byť niekoľko. Najčastejším spúšťačom agresie a komentárov odmietačov psov v bytoch sú ich výkaly. Večne nespokojní „odborníci“ na riešenia si veľa krát neuvedomujú zásadný problém pri posudzovaní viny pri psích výkaloch. Z osobnej skúsenosti sa veľa krát čudujem, keď drobný malý psík prechádza trávnik a päťkilogramový výkal, ktorý skúma je okoloidúcimi prisudzovaný práve jemu. Len preto, že sa ocitol v jeho blízkosti.

Sú to aj tí, čo 20 výkalov na jednom trávniku prisudzujú päťdesiatim psom na celom sídlisku, no neuvedomuje si, že 20 výkalov môže pokojne podchádzať v priebehu niekoľkých dní od jediného psa, ktorého majiteľ to má celkom na háku.

Nedávno sa vyprázdnil drobný biely maltezáčik priamo na zastávke v jednej z okrajových mestských častí Bratislavy a na otázku, či to mám zodvihnúť ja, mi slečna odfukla. „Môžeš, nenosím sáčky.“ Ľudí, čo kašlú na výkaly svojich psov je naozaj mnoho, ale na ich „diela“ nakoniec doplácajú tí, ktorých zadok sa potí ako vo fóliovníku. Každý poctivý psíčkar vie, čo je to za pocit. Vo svojich vreckách totiž nosí niekoľko náhradných čiernych vreciek. Či dvojrazových rukavíc z pečiva, ktoré by inak vyhodil v supermarkete, ale dal si ich do vrecka.

Celkom iný prípad sú pacienti s chorobnou túžbou po moci. Držať niekoho život v rukách, túžiaci po pomste, alebo pocite sily. Vážne psychologické prípady nie sú v slovenských podmienkach rozpoznateľné, ale vo svete sú bežné. Ľudia, na pohľad čudáci, ktorých uspokojuje pocit, keď zabijú zviera, na sídlisku veľa možností nemajú. Preto vyrábajú pasce pre hlodavce, trávia holuby, zabíjajú drobné vtáky a snáď len neskúšajú viac. Zostáva nám len dúfať, že slovenské mestá sú uchránené pred neukojiteľnými šialencami tohto druhu.