Selena Gomez – život speváčky, tvorba, fakty aj zaujímavosti - ZN.SK

Mladá speváčka, ktorej tvár bežný Slovák pozná z opakujúcej sa reklamy na vlasy, je pre detské a mladé publikum známa z rôznych seriálov a pre priateľstvo s Demi Lovato. Selena Gomez sa na internete stala známa aj pre nahé fotky ukradnuté z jej mobilu, no najmä ako hviezdička s detskou tvárou aj v čase keď je dospelá. Preslávil ju aj vzťah s Justinom Biebrom a silným fanklubom medzi jej vekovými rovesníkmi a mladšími ročníkmi.

Biografia: O živote

Selena Marie Gomez je americká speváčka, herečka, producentka, módna návrhárka a v neposlednej rade aj filantropka. Narodila sa 22. Júla 1992 v meste Grand Prairie (Texas) v USA. Selena je dcérou bývalej divadelnej herečky Amandy ʺ Mandy ʺ DownCornett a Richarda JoelaGomeza. Má dve mladšie sestry Victoriu a Gracie. Jej mama pochádza z talianska a otec z mexika. Speváčkini rodičia sa rozviedli, keď mala len päť rokov. V roku 2006 sa jej mama znovu vydala za Briana Teefeyho.

Mama ju pomenovala po mexicko-texaskej speváčke Selene, ktorú zavraždili tri roky po jej narodení. Selena prezradila v jednom rozhovore pre časopis People, že sa začala zaujímať o herectvo v dobe, keď sledovala svoju mamu pri divadelných skúškach a predstaveniach.

Málokto vie, že Selenina prvá úloha bola v roku 2002 v detskom televíznom programe Barney & Friends, kde spoznala speváčku Demi Lovato. Stali sa z nich najlepšie priateľky a ich priateľstvo trvá dodnes.

Tvorba a úspechy vo svete filmu aj hudby

S Demi si neskôr spoločne zahrali v rôznych filmoch a televíznych programoch. Seleniným prvým filmom, kde bola obsadená do menšej role bolo SpyKids 3 : Game Over.V roku 2007 dostala hlavnú úlohu v seriáli Kúzelníci z Waverly. Táto úloha bola odrazovým mostom v jej začínajúcej kariére. V roku 2007 si zahrala v troch epizódach seriálu televíznej stanice Disney Channel Hannah Montana.

V roku 2008 založila svoju produkčnú spoločnosť a spolupracovala s XYZ Films. Neskôr začala chodiť s Nickom Jonasom a objavila sa vo videoklipu Jonas Brothers Burnin’ Up. V tomto roku dostala ešte hlavnú úlohu vo filme Popoluška: Sladkých šestnásť. Podpísala zmluvu s Hollywood Records a založila svoju hudobnú skupinu Selena Gomez & The Scene. Po rozchode v roku 2009 sa začala Selena sústrediť na hudbu. Nahrala soundtrack k filmu 101 dalmatíncov s názvom Cruellade Vill. O čosi neskôr nahrala pieseň Fly To Your Heart. Táto skladba bola zaradená k piesňam filmu Cililing (Tinker Bell).

Objavila sa aj v seriálu The Suite Life on Deck, kde si zahrala postavu Alex Rusoo. Neskôr sa objavila aj v seriáli Sonny vo veľkom meste, kde si zahrala po boku svojej najlepšej kamarátky Demi Lovato. V júni 2009 spolu s Demi natočili film Ako chrániť princezné. 28. augusta 2009 vyšiel film Wizards of Waverly Place: The Movie a získal dve ceny Emmy.

V tom istom mesiaci vydala jej skupina svoj prvý album s názvom Kiss &Tell. Album sa stal okamžite hitom a bol v top desiatke rebríčka Billboard 200. Neskôr si zahrala vo filme Ramona jednu z hlavných úloh. V októbri Selena oznámila, že pracuje na svojej módnej značke Dream Out Loud by Selena Gomez. 17. septembra 2010 vydala so svojou skupinou druhý štúdiový album a Year Without Rain. Album bol veľmi úspešný, rovnako ako ten prvý.

V roku 2011 začala chodiť so spevákom Justinom Bieberom, fanúšikovia ich začali prezývať Jelena. 28. júna 2011 vydala so svojou kapelou ich tretí a zároveň posledný štúdiový album s názvom Whenthe Sun Goes Down a stal sa ich najúspešnejším. Neskôr uviedla Selena svoj prvý parfum. Na začiatku novembra 2012 sa Selena a Justin rozišli, no po mesiaci sa dali znovu dokopy. 23.júna 2013 vyšiel jej prvý sólový album Stars Dance. Album sa stal okamžite hitom ako aj albumy pred ním. 9. októbra 2015 vydala svoj druhý štúdiový album s názvom Revival.

Súčasný život #Selena

V máji 2016 začalo jej turné Revival Tour. Koncertovala po Severnej Amerike, Ázii a oceánii. Avšak v auguste musela svoju turné, ktoré malo ešte pokračovať v Európe a Južnej Amerike zrušiť. Dôvodom boli silné depresia, stavy úzkosti a záchvaty paniky, ktoré boli spôsobované jej ochorením lupus. Po zrušení svojho turné nastúpila na liečenie, ktoré sa zameriava predovšetkým na duševné zdravie. Tak sa na čas stratila z pozornosti médií. Jej ďalšie vystúpenie bolo až na American Music Awards 2016.

V januári tohto roku prichytili paparazzi Selenu a The weeknda, neskôr prezradili, že spolu chodia. 16. februára 2017 vyšiel jej nový singel It Ain’t Mez pripravovaného albumu. Ešte v októbri 2015 spoločnosť Netflix oznámila filmovú verziu románu Thirteen Reasons Why, kde sa stala Selena výkonnou producentkou. Seriál mal premiéru 31. Marca 2017.

Zaujímavosti o Selene

V roku 2010 bola zvolená ako UNICEF ambasádorka a tak sa stala najmladšou členkou medzi celebritami

Pred kamerami sa objavila po prvý krát, keď mala sedem rokov

Selena zbožňuje seriál Priatelia

Pred vystúpením vypije vždy olivový olej, pretože má blahodarné účinky na jej hrdlo

Keď bola malá, zbožňovala Britney Spears

Pripravila Katarína