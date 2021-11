Sauna a saunovanie – čo je zdravé, čo nie, chyby pri saunovaní

Hoci má saunovanie svoje korene v severských krajinách, veľkej obľube sa teší v posledných rokoch aj u nás. Láka nás tým, že poskytuje čas na oddych a dokonalý relax, zregenerovanie celého tela, upokojenie mysle a budovanie imunity. Benefitmi navyše je spaľovanie kalórií a uvoľňovanie endorfínov, hormónov šťastia. Aj saunovanie má však svoje pravidlá.

Treba sa na saunovanie vopred pripraviť? Určite áno!

Kedy ísť do sauny?

Vhodný čas na saunovanie je v neskorších popoludňajších hodinách alebo večer. A to z toho dôvodu, že saunovanie je pre telo istou záťažou a po nej by ste mali už len oddychovať, či spať.

Ako vojsť do sauny?

Pred samotným vstupom do sauny je vhodné osprchovať sa a následne sa usušiť. Osušenie je potrebné na to, že potom sa telo lepšie potí. Do sauny vchádzate vyzlečení z vašich šiat, odetí len v plachte.

Jedálny lístok u vás doma a v saune

Prvou zásodou predrípravy pred saunovaním je váš jedálny lístok – pred saunovaním by ste nemali 1-2 hodiny jesť, prípadne sa vyhnúť ťažko stráviteľným jedlám a v prípade hladu siahnuť len po ľahšom snacku. S jedlom súvisia aj nápoje, rozhodne sa pred ani počas saunovania neodporúča konzumácia alkoholických nápojov. Naopak, pred aj počas saunovania sa odporúča dodržiavať pitný režim, pokračovať by ste v ňom dôsledne mali aj po odchode zo sauny. Ideálnymi nápojmi sú čistá voda alebo bylinné čaje.

Saunovanie = záťaž

Saunovanie samé o sebe je určitou záťažou pre naše telo, neodporúča sa preto absolvovať po veľmi namáhavých aktivitách, aj keď športovci tu majú istú výnimku, sauna po tréningu je pre nich istou formou regenerácie. Pre bežných ľudí je však sauna regeneráciou vtedy, ak sa ich organizmus úplne nevyčerpal.

Čas v saune

Ako dlho byť v saune

Vo väčšine sáun nájdete presýpacie hodiny, ktoré si môžete nastaviť. Veľa sáun má hodiny zavesené na chodbe za dverami sauny, a keďže sauny zvyknú mať sklenené dvere, mali by ste na nich dobre vidieť. Takto si môžete sledovať čas, ktorý ste v saune pobudli. Každý typ sauny má svoje špecifiká a to súvisí aj s časom, ktorý tam máte pobudnúť. Skúste si to naštudovať vopred, poradiť sa s personálom alebo si prečítajte informácie na tabuľke pri vstupe do sauny. Priemerný čas strávený v saune je okolo 15 minút, u detí však určite nie dlhší ako 5 minút.

Ako sa správať v saune

V saune by ste mali relaxovať, sedieť alebo ležať, zbytočne nerozprávať. Sadnúť alebo ľahnúť by ste si mali na osušku. Dýchajte nosom, na začiatku saunovania sa odporúča plytké dýchanie, neskôr ho premeňte na hlboké. Po odporúčanom čase pre danú saunu, v ktorej sa nachádzate alebo času, ktorý vyhovuje vám je potrebné sa trošku ochladiť – sprchou alebo v bazéne. Po ochladení by ste si mali chvíľu odpočinúť. Väčšina wellness stredísk má na to vyhradenú relaxačnú zónu. Niektoré majú dokonca aj malú kuchynku, kde si môžete pripraviť čaj alebo si doplniť tekutiny vodou. Po odpočinku sa môžete do sauny vrátiť. Takto môžete celý proces opakovať viackrát, odporúča sa 3-krát.

Čas po saunovaní

Aj čas po saunovaní má isté odporúčané pravidlá. Ktoré z nich rozhodne nepodceniť?

Sprcha

V prvom rade, keď vyjdete zo sauny, mali by ste sa osprchovať, ideálne studenou vodou. Okrem klasickej sprchy poskytuje mnoho wellness rezortov aj ponorenie sa do studenej vody v bazéne alebo tzv. prívalovú sprchu – kambalu. Ak ste si zvolili na schladenie bazén, aj po ňom je ešte potrebné sa osprchovať. Ak máte problémy s vysokým krvným tlakom, určite by ste sa mali vyhýbať po saune bazénu so studenou vodou, postačí sprcha na spláchnutie potu.

Oddych

Bezprostredne po saunovaní si doprajte oddych v relaxačnej zóne. Ako sme už vyššie spomínali, po saunovaní by ste si mali dopriať oddych a určite sa nepúšťať do veľkej fyzickej aktivity.

Tekutiny

Keďže vaše telo sa v saune istým spôsobom unavilo a zároveň vypotilo, teraz je čas na doplnenie tekutín vo forme čistej vody, bylinného čaju alebo minerálky.