Rekordný americký seriál Tak plynie čas má neuveriteľných 13 500 dielov

Neuveriteľných 13 494 dielov má do dnešného dňa americký televízny seriál Tak plynie čas televízie NBC, v origináli Days of Our Lives. V našich končinách si ho môžeme pamätať len vďaka televízii Nova, ktorá svojho času zakúpila niekoľko stoviek dielov. Pre mnohých mužov bolo poobedné vysielanie tohto seriálu psychologickým terorom a hrôzou v jednom.

O príbehu nekončiacej telenovely

Príbeh seriálu sa mal pôvodne točiť okolo jedinej rodiny Hortonových žijúcej v meste Salem koncom 60. rokov. Za poriadne dlhý čas sa však rozrástol o rodinu Bradyových a DiMerových a aj lekárske prostredie, ktoré malo svoj prím, sa rozšírilo na niekoľko ďalších oblastí, na ich vzťahy, deti, vývoj postáv a podobne. Ťažko predstaviteľné, no seriál sa nepretržite nakrúca už od roku 1965 od 8. októbra. Takzvaná “soap opera” doteraz priniesla 53 sérií. Už v 90tych rokoch sledovanosť v domácom vysielaní klesala, avšak predsa ho dokázali udržať a nakrúca sa dodnes. Je tak najdlhšie nakrúcanou a najpočetnejšou sériou na svete.

Utrpenie v televíznom vysielaní

Seriál v českom dabingu bol nepozerateľný. Veľmi nekvalitný dabing, zachovávanie pôvodne znejúcej angličtiny a žiadne zvuky krokov, okolia, či emócií, vytvárali zo seriálu mŕtvy zážitok. Napriek tomu dokázal ženy osloviť. Hoci sme nevedeli nič o pozadí pred a šlo len o niekoľko dielov ustrihnutých v strede, ani NOVA viac nepokračovala vo vysielaní, hoci teror trval viac ako rok.

Pár zaujímavostí:

Za čas vysielania sa na režisérskej stoličke vystriedali mená ako Herb Stein, Phil Sogard, Albert Alarr, Grant Johnson, Steven Williford, ktorí mu zasvätili rôzne roky svojho života.

v USA existuje len pár žien, ktoré si nenechali ujsť žiaden diel.

k seriálu neexistuje DVD vydanie, z pochopiteľných dôvodov

v prvých rokoch vysielania sa úvodná obrazovka seriálu pri názve Days of Our Lives objavovala aj so značkou registrovanej obchodnej známky (R), od čoho neskôr upustili

seriál má mnoho paródií a vychoval viacero hercov, ktorí sa ujali aj v iných programoch, ale nikdy v ničom výnimočnom a známom

seriál bol úspešný aj v Austrálii a Novom Zélande.