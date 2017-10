Recenzia: Navštívili sme výstavu ľudských tiel Body the Exhibition 2017

Výstava ľudských tiel Body the Exhibition sa považuje za kontroverznú. Pritom celá kontroverzia spočíva len v tom, že vystavované exponáty nie sú bežne viditeľným exponátom. Kým celkom prirodzene sa k ľudským pozostatkom dostávajú študenti medicíny, lekári, či záchranné zložky, bežná verejnosť k nim prístup nemá. Už sme tak postavili spoločnosť, že už samotný styk s mŕtvolami je pre nás tabu.

Hoci v minulosti sa s mŕtvymi naši predkovia lúčili vo vlastných kuchyniach a neskôr obývačkách. Ba dokonca aj v prípadoch, keď skonali povedzme s vážnymi zraneniami. Byť pri mŕtvom tele je pre súčasné generácie niečo neznáme, cudzie, alebo nevhodné. Vidieť odhalené ľudské telá v podobe, akej ich má možnosť návštevník vidieť práve na tejto výstave, je príležitosť, aké už dnes nie sú. Teda sú, no musíte byť študent medicíny, prípadne pracovník inštitútov, vzdelávacích zariadení a člen vedeckých kruhov. Všetci ostatní, ak samozrejme chcú, majú možnosť pozrieť si hollywoodsky horor s figurínami, alebo navštíviť viac reálne a pre vzdelávanie prínosné miesto, ako je toto.

Mimoriadna skúsenosť aj zážitok

Informovali sme o blížiacej sa výstave, no sami sme ju navštívili až teraz. Výstava môže v návštevníkoch zanechať rôzne pocity, avšak jeden vám možno príde zvláštny. Ľudské telo odhalené spôsobom, akým je prezentované tu, odhalí zásadný fakt a to veľkú príbuznosť k bežným zvieratám. Už porciovanie mäsa, nákup mäsa v mäsiarstve a vôbec znalosti mäsa človeka dokážu pripraviť na to, čo sa nachádza na výstave. Nelíšime sa od toho, čo sa nachádza v mäsiarstvach, pretože sme jednoducho jeden živočíšny druh. Výstava tak trefne poukazuje aj na ten rozmer, ako je človek blízky iným veľmi podobným tvorom, ktoré bežne konzumujeme.

Nejde mi v tomto prípade o žiadne vegetariánske posolstvo, ale len o postreh. Výstava je v každom prípade o skúsenosti, ktorá dokáže laikovi so záujmom o ľudské telo rozšíriť obzory, ale tiež pokojne aj záujem o to, čo sa v ňom deje. Napriek kontroverzii sa však už nepozerá na to, čím výstava je. V prvom rade zaujímavým miestom, na ktorom sa dá aj mnohé naučiť. Pokiaľ ste nikdy netušili, prečo bolí noha rôznymi bolesťami, ako vyzerá naozaj jazyk, chlopne na srdci, ktoré celý život trápili niekoho v rodine, alebo chcete vidieť pľúca fajčiara, k rôznym prípadom a vlastným otázkam sa dá nájsť odpoveď pri pozeraní sa do tela človeka. Znie to morbídne. Kto však chce vidieť ľudské telo, príde a pozrie si ho.

Návšteva výstavy Body the Exhibition

Miesto sme navštívili počas štvrtkového poobedia 28. septembra. Prekvapil vstup s toaletami, v ktorom nás vítal uvádzač upozorňujúci na niekoľko nutností ako zakázané fotografovanie, zakázanie dotýkanie sa tiel, ale aj určité pokyny. Pôsobil veľmi dobrým a priateľským dojmom a celú výstavu uviedol spôsobom, aký chýba v mnohých iných podujatiach a výstavách. Pri pokladni Body the Exhibition sú v krátkosti poskytnuté taktiež ďalšie pokyny. Celkom prvá miestnosť návštevníkov uvádza do histórie lekárstva. Približuje históriu chirurgických zákrokov, uvádza chirurgické nástroje, zobrazuje niektoré osobnosti dejín lekárstva a v ďalšej miestnosti už uvádza prvé telesné časti, začínajúc dýchacou sústavou a pľúcami. Výstava tu po ukážke vplyvu cigariet obsahuje presklenú vitrínu, ktorá slúži fajčiarom, ktorí sa na mieste rozhodnú skoncovať s fajčením. Podľa sprievodcov tam pôvodne bola len jediná škatuľka, dnes je ich tam niekoľko. Pôsobí to zaujímavo.

Celkovo je na výstave niekoľko priechodných miestností, ktoré sa zameriavajú buď na krvný obeh, na tráviacu sústavu, alebo aj na iné oblasti, napríklad opornú sústavu ľudského tela a nervovú sústavu. Na vystavovaných telách je viditeľné vrstvenie svaloviny, vlásočnice, dôležité tepny a veľa krát aj mnoho detailov, aké sa bežnému človeku nepodarí vidieť. Preto záujemcovia, čo sem prichádzajú, aby si exponáty pozreli, prichádzajú za poznaním niečoho, čo bežne nevidia. Pohlavné orgány, ich podoba, rozmiestnenie a anatomická stavba. Všetko môže byť prekvapením, ak je návštevník bez lekárskeho a zdravotníckeho vzdelania, alebo čo i len doterajšieho záujmu o anatómiu.

Laický pohľad na inštalácie a vystavené orgány je po návšteve zmenený. Vnímate všetky šľachy v nohách celkom inak, pretože viete, ako vyzerajú a fungujú. Rozumiete zraneniam o niečo viac, rovnako ako sa dá rozumieť práca chirurgov, ako náročná je a ako nesmierne náročné je orientovanie sa v živom ľudskom tele v spleti žíl, nervov, tepien a orgánov.

Fotografovanie je prísne zakázané. Návštevníci Body The Exhibition sú upozornení niekoľko krát. Z úcty, aj z ďalších dôvodov. Skúšať to s nenápadným mobilom niekde skrčeným pred očami personálu a medikov za nechcenú pozornosť nestojí.

Rozmer vzdelávací

Vhodné by bolo neopomenúť vzdelávací rozmer výstavy Body the Exhibition. Hoci z pohľadu vrcholových odborníkov je nepochybné badať možné rozdiely aj pre vzhľad tiel a orgánov, vek darcov, ale z laického pohľadu ide o veľa. Spoznávať telo, ktoré nosíme celý život trochu z inej perspektívy skrátka vie prekvapiť. Medzi návštevníkmi sme našli celé triedy základných škôl a väčšinou hlavne mladé páry. Žiaden jednotlivec, alebo skupinka priateliek. Skutočne takmer výlučne páry, ktoré si prišli v pokoji obzrieť exponáty.

Miestni medici sú opakom toho, čo bežne nachádzať v nemenovaných múzeách u nás. Oslovujú ľudí, prezentujú im funkcie orgánov, ich zmeny, vzhľad, s nadšením prezentujú rôzne tajomstvá ľudského tela. Ako návštevník máte pocit, že získavate múdrosti, ktoré možno nikdy nevyužijete, ale pokladáte ich za zaujímavé. Zásadnou môže byť časť venovaná nádorom a ochoreniam, zobrazujúca aj rôzne žľazy a rakovinou napadnuté orgány. Človek tak má lepšiu predstavu o tom, ako sa orgán zmení. Zaujímavá je výstava umelých kĺbov, kostných náhrad, spôsoby náhrad chýbajúcej lebečnej kosti a iných špeciálnych úprav na tele, ktoré sú riešením pri veľmi vážnych úrazoch.

Bežne človek nemá ani predstavu, ako náročné je a do akej miery sa nasadzuje kĺbová náhrada. Na jedinom exponáte je odprezentovaných niekoľko spôsobov tejto pomoci. Medici sú v každom prípade hlavne mladí ľudia, ktorí sa odhodlali študovať ľudské telo, aby mu mohli pomáhať. Medička Katka, ktorá sprevádzala nás, tak potešila aj odpoveďami na témy, ktoré boli celkom mimo vystavované exponáty a stále z prostredia anatómie.

Na čo sa pri návšteve pripraviť

Ľudské telá sú skutočné originály. Zopár žien boli dôchodkyne, iné exponáty mohli byť aj mladšie. Samostatná miestnosť prezentuje aj možné genetické vady u detí. Na prítomnosť tohto oddelenia upozorňuje ceduľa s informáciami o obsahu nasledujúcej expozície. Pripraviť sa môžete na veľmi čisté a čierne prostredie, ktoré je však veľmi zaujímavo nasvietené s dobre čitateľným textom. Výstava nie je poznačená zápachom. Telá a ani exponáty netvoria žiaden zápach, keďže ide o formaldehydované telá, a tie prešli ešte niekoľkými procesmi konzervovania a silikonizácie na bunkovej úrovni. Na záver je súčasťou výstavy miestnosť s prezentáciou prvej pomoci a umelého dýchania. Sami návštevníci si to môžu vyskúšať, opäť je tu inštruktor, ktorý rád odprezentuje, naučí a nechá vyskúšať spôsoby záchrany ľudí. Súčasťou je stena pre povolené fotografovanie v závere prehliadky, toalety, či reštaurácia s predajňou suvenírov, tričiek a vzdelávacích hier pre deti.

Kto má záujem o ľudské telo, má možnosť do januára

Niekomu treba odhodlanie. Iným skúsenosti s vlastnými zraneniami, vlastnými zážitkami, alebo ochoreniami. Dôvody, prečo bude pre vás zážitok z tejto výstavy zaujímavým, môžu byť rôzne. Citlivé povahy a ľudia, ktorí vnímajú ľudské telo viac náboženskou cestou sa zrejme nestanú návštevníkmi. Pre tých, ktorí sa rozhodli miesto navštíviť, sme aspoň priniesli niekoľko dojmov a popis toho, čo je možné vidieť. Študenti zdravotníckych škôl sa tu aj z pozície diváka však dokážu naučiť veľa. Nie ani tak z priložených textových tabuliek a inštalácií, ale z pozorovaní vzhľadu, rozmiestnenia orgánov a v konečnom dôsledku aj z výkladu miestnych medikov. Výstava je do januára, dá sa povedať, že času je dosť. Zatiaľ.

Jedno je však pravdou. Na ľudské telo osobne pozerám inak. Nie lepšie, ani horšie, len inak, ako živý objekt ovládaný žilami, nervami, svalovinou konkrétnych tvarov s úžasnými orgánmi akými sú srdce a mozog. Po takomto poznaní viem, ktorý sval a aká kosť ako vyzerá. Mám zároveň pocit, že spoznať výstavu Body the Exhibition pred 15 rokmi, môj zámer nastúpiť na zdravotnícku školu by bol ešte pevnejší. Oblasť, ktorá vám môže pripadať celkom neznáma sa totiž môže stať ešte zaujímavejšou a bližšou. No záleží na návštevníkovi samotnom a teda aj na vás.

Uvedomujem si, že v súčasnosti môže akýkoľvek pochvalný názor na výstavu podráždiť už i tak podráždený odpor odporcov. Hodnotenie Body the Exhibition a jej obsahu však vychádza z pohľadu dospelého človeka, ktorý nemá súvis s organizátormi ani výstavou, rád spoznáva nové veci a ľudské telo bolo jeho hobby v teoretickej rovine počas základnej školy. Vzťah k nemu mi nepochybne pretrval, keďže výstavu hodnotím pozitívne.