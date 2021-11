Úchvatné Ľudské telo: knižná novinka predstavuje ľudskú anatómiu v 3D

Spomínam si na detské bezstarostné časy a jednu knihu o technike, ktorá sa pri otvorení rozložila a vznikol 3D obrázok postavený z papierových dielov. Ľudské telo, ktoré by sa otvorilo priamo pred vašimi očami a dalo by sa ešte nahliadnuť do jeho vnútra, by som nikdy nečakal. Je pravdou, že keď som siahal po tejto knihe, netušil som o jej vnútri nič. Pri otvorení prvej stránky sa však na chvíľu vrátil pocit detských čias. Pred mnou sa otvorila ľudská lebka a ja som naozaj mohol nahliadnuť dnu. Vydavateľstvo Albatros prináša na predvianočný trh úchvatnú knihu, ktorá nám umožní nahliadnuť do ľudského tela nezvyčajným spôsobom. V 3D!

Ľudské telo v trojrozmernom papierovom vydaní

Klasická nenápadná kniha o Ľudskom tele vyzerá takmer na nerozoznanie od bežnej knihy. Pôvodne som ju za takú považoval. Lenže nesie aj podnázov, ktorý už napovedá. V akejsi rýchlosti a nepozornosti som si tak nevšimol, že je to aj „3D sprievodca anatómiou človeka“ a tak bolo prekvapenie o to väčšie. Kniha už v minulosti vyšla, ale teraz sa objavuje jej dotlač.

Kniha má zaujímavú grafickú úpravu. Písmo totiž pripomína staré učebnice anatómie a plagáty, ktoré sa dlho využívali na medicínskych školách. Efektom dopísaného textu ceruzkou tak môže kniha miestami pôsobiť ako dobová učebnica. Má len 12 strán a predsa vás nadchne. Musí. Pri predstave toho, ako sa takáto kniha vyrába, lepí a orezáva tak, aby ste pri otvorení videli anatómiu človeka v 3D si jednoducho zaslúži potlesk. Ale keďže by ho nikto nepočul, venujem knižke túto recenziu a upriamim pozornosť na niekoľko postrehov.

Postrehy

Nahliadnutie dnu: hlava, orgány, či časti tela, sa dajú pozrieť aj dnu. Orgány a časti tela sú popísané, takže viete, na čo sa pozeráte.

hlava, orgány, či časti tela, sa dajú pozrieť aj dnu. Orgány a časti tela sú popísané, takže viete, na čo sa pozeráte. Okienka a informácie navyše: v knihe je viacero okienok, ktoré pod sebou ukrývajú iný pohľad na to, čo je na ich prvej stránke, alebo približujú to, čo symbolizujú.

v knihe je viacero okienok, ktoré pod sebou ukrývajú iný pohľad na to, čo je na ich prvej stránke, alebo približujú to, čo symbolizujú. Šípky naznačujú miesta pre hlbší prieskum: ak na 3D skladačke nájdete šípku, môžete ju chytiť a vysunúť. Skladačka sa otvorí pre ešte hlbší náhľad.

Otvoriteľné ešte hlbšie: 3D modely sa dajú na niektorých miestach otvárať ešte hlbšie a pozrieť dnu, prípadne z opačnej strany.

3D modely sa dajú na niektorých miestach otvárať ešte hlbšie a pozrieť dnu, prípadne z opačnej strany. Náročné: je ťažké predstaviť si, ako je náročné takúto knihu ilustrovať, navrhnúť, vytlačiť, lokalizovať do slovenčiny a iných jazykov a ešte aj vytlačiť, narezať a polepiť tak, aby vznikalo všetko do takých detailov.

je ťažké predstaviť si, ako je náročné takúto knihu ilustrovať, navrhnúť, vytlačiť, lokalizovať do slovenčiny a iných jazykov a ešte aj vytlačiť, narezať a polepiť tak, aby vznikalo všetko do takých detailov. V životnej veľkosti: je to úchvatné, no hlava, či hrudník má v knihe približne takú veľkosť, ako dieťa, či menší dospelý človek.

Pre koho je kniha Ľudské telo (3D sprievodca anatómiou človeka) určená

Knižka je úchvatná tým, čo vznikne v jej vnútri pri jej listovaní. Na 12 stranách sa dozviete základné informácie o ľudskom tele z rôznych pohľadov. Otváracie okienka prinesú interakciu, no 3D modely hlavy, hrudníka a potom brucha zase pohľad do anatómie. Kniha napísaná Richardom Walkerom je ilustrovaná Rachel Caldwellovou, ktorá má na svedomí práve grafickú podobu knižky. Dobový vzhľad je niečo, čo robí knihu zvláštnou, zvláštne atraktívnou, pripomínajúcou nostalgicky svet, ktorý vlastne dnes poznáme skôr z filmov a fotografií. Človek je tu predstavený zaujímavou formou, až to môže naozaj vzbudiť záujem o tom, vedieť viac o ľudskom tele a vnútre každého z nás.