Nie iba predpisy: Hazard so zdravím vychádza firmy poriadne draho

Nahliadanie na bezpečnosť pri práci je veľmi často len cez optiku dôležitých, ale zároveň nudných predpisov a paragrafov, ktoré zdržujú od reálneho výkonu. Pokiaľ sa na to ale pozrieme z iného hľadiska, možno viac ekonomického, potom je každý deň bez pracovného úrazu nielen výsledkom šťastia, ale aj tichým pilierom stability. Akonáhle sa niečo pokazí, spustenú finančnú lavínu už len málokto tak jednoducho a bez jaziev na rozpočte zastaví.
Napriek tomu, že ide o ľudské životy, v ekonomike sa každé jedno takéto zaváhanie prepočítava na tisíce eur a stovky stratených hodín, ktoré vám už nikto nevráti. Prečo je to tak a ako sa dá tomu predísť?
Práceneschopnosť odčerpáva svetovému hospodárstvu miliardy eur ročne
Keď sa pozriete na globálne štatistiky, zistíte, že práceneschopnosť nie je len individuálnym problémom zamestnanca, ale gigantickou čiernou dierou v rozpočte krajín. Svetové hospodárstvo prichádza kvôli úrazom a chorobám z povolania o približne 4 % globálneho HDP ročne, čo v prepočte predstavuje tisíce miliárd eur [1].
Pre majiteľov firiem to znamená, že každý chýbajúci človek trhá reťazec pridanej hodnoty, ktorá sa ťažko a dlho buduje. Náklady na nemocenské dávky sú pritom len špičkou ľadovca, pretože skutočnú ranu dostáva produktivita a schopnosť plniť termíny voči klientom.
Investícia do kvalitnej techniky sa vracia v podobe prevencie
V biznise veľmi často hľadáme investície s vysokým výnosom a bezpečnosť je jednou z nich, hoci ju tak málokedy vnímame. Dôvod? Prostriedky vložené do prevencie chránia firmu pred mnohonásobne vyššími stratami, ktoré vznikajú pri riešení následkov nehôd. Pozitívna návratnosť takýchto investícií jasne dokazuje, že šetriť na modernom vybavení je v konečnom dôsledku to najdrahšie rozhodnutie, aké môžete urobiť.
Praktické zdvíhacie plošiny a iné moderné vylepšenia teda nie sú žiadny prepych a nezmysel, ale spôsob, ako zrýchliť jednotlivé procesy a eliminovať prípadné riziká pádov a zranení. Tie by vás totiž v prípade nešťastia mohli stáť nielen zdravie zamestnancov, ale aj kompletný zisk z dôležitej zákazky.
Jediný drobný úraz vymaže desiatky hodín produktívneho času celého tímu
Možno si myslíte, že drobné poranenie znamená len jeden obväz a pár minút pauzy, no realita je oveľa tvrdšia. Pri každom incidente musíte započítať čas stratený vyšetrovaním, vypĺňaním reportov a núteným zastavením výroby, čo ovplyvňuje morálku celého kolektívu.
Stratené hodiny sa už nikdy nevrátia a ich cena v podobe nadčasov kolegov, ktorí musia prácu dobehnúť, je enormná. Ak je vo firme zavedená BOZP, dokážete tieto neviditeľné časové straty minimalizovať a udržať tím v plynulom tempe bez zbytočných finančných krvácaní.
Budovanie kultúry bezpečnosti je jediná cesta k dlhodobej ziskovosti
Prežitie na trhu dnes teda nezávisí len od technológií, ale od vašej schopnosti udržať si zdravých a motivovaných ľudí v bezpečnom prostredí. Ak pochopíte, že bezpečnosť je univerzálny jazyk peňazí, začnete ju vnímať ako strategickú konkurenčnú výhodu. Jeden jediný nešťastný deň v práci môže zmazať mesačný čistý zisk celého vášho oddelenia, preto sa pýtajte, či si môžete skutočne dovoliť neinvestovať do bezpečia svojich ľudí a procesov?
