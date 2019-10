Pupočná jamka a jej úprava: plastika pupku, čiže umbilikoplastika - ZN.SK

Každý človek na Zemi ho má, žije s ním po celý život a spája sa s ním niekoľko zaujímavostí. Dokonca ho má na starých obrazoch a kresbách aj Adam s Evou, čo nedáva žiadnu logiku, ale dobre. Hovoríme o pupku, pupíku, pupčeku… pomenovanie si priraďme vždy ku generácii, o ktorej je práve reč.

Umbilikoplastika – odborný názov pre plastiku pupku

Pupok a jeho tvar

Pupok a jeho tvar je vo všeobecnosti daný geneticky. My sami ho nevieme ovplyvniť. Dá sa povedať, že každý pupok je niečím jedinečný, podobne ako tvár, či odtlačok prsta, hoci jeho viditeľná časť môže byť podobná s inými. Kým niektoré končiny východne od nás, od Ukrajiny po vzdialené Rusko môžu mať pupky vypuklé viac ako vo zvyšku sveta, zväčša ide o malú jamku, v ktorej vidno rôzne záhyby zarastenej kože. Inde je to jamka, ktorá sa zužuje do úzkeho lievika a končí opäť zrastenou kožou.

V pupku má každý jeden človek na svete svoj originálny svet, baktérie, ktoré sú neraz jedinečné pre daného človeka. Každý si tak nesieme svoj jedinečný a neopakovateľný živý svet v pupku. Znie to čudne, ale je to tak. Pekný pupok môže mať za následok optické vylepšenie vzhľadu niektorých partií brucha. Napríklad “krojenie” svalov vyzerá inak pri peknom pravidelnom pupku a inak, pri neforemnom krivom, či vypuklom pupku. Nevzhľadný pupok môže znižovať sebavedomie žien napríklad vo fitku, či na pláži.

Starostlivosť o pupok

Pupok má svoj vlastný „ekosystém“. Ľahko ho môžete narušiť takou hlúposťou, ako je krémovanie. Zanášanie krémov, akýchkoľvek, chémie, či nečistôt, môže narušiť rovnováhu a spôsobovať infekcie. Pri malých deťoch, ktorým vyčnievajúci pupček schne a odumiera, sa ošetruje maximálne prostriedkami odporúčanými lekármi na báze liehu, prípadne len čistou vodou. Nič iné nie je prípustné. Podobné je to aj v dospelosti človeka. Čistá voda a bežné sprchovanie je ideálne.

Rozlišujeme estetické a zdravotné dôvody

Zdravotné dôvody sú tie, ktoré možno považovať za kľúčové pri bežnom pohodlnom živote. Tehotné ženy sa stretávajú so zmenami pupka počas tehotenstva, keď orgány, alebo dieťa vytlačia pupok von. Pokiaľ takýto stav zostane aj po tehotenstve, riešením je operácia. Zdravotné dôvody sú však aj v prípade, ak ste podstúpili niektoré zákroky prevádzateľné cez pupok, prípadne došlo k poškodeniu brucha, pokožky a podobne. Pupok je totiž priestorom, cez ktorý môžu lekári robiť laparoskopické zákroky.

To znamená, že človek nie je rezaný a nevzniknú mu veľké jazvy, no tie malé zostávajú práve v pupkoch. Pupok je však zvláštny. Má totiž rôznu regeneračnú schopnosť. Kým niektoré jazvičky veľkosti malej guľôčky sa dokážu zrásť, iné sa zvýraznia a zostávajú červené. Je to pre rozličné kožné tkanivo.

Estetické dôvody sú zväčša tie, pri ktorých nám ide len o vzhľad. Nie sme spokojní s jeho vzhľadom, tvarom, výčnelkom. Sú to modelky, ktorým ide o krásny pupok ako o súčasť pracovných príležitostí. Alebo ide o človeka, ktorý je na seba v tomto ohľade náročný. Počet plastík pupku stúpa, ba čo viac, objavuje sa čoraz viac aj u nás. Trvá približne 15 minút až hodinu, v závislosti od zložitosti a spojitostí, ak sa pupok a jeho tvar viaže aj s inými ťažkosťami. Vo väčšine prípadov sa operácia vykonáva len s lokálnou anestéziou. Nie je potrebná kompletná. Pacient na operáciu síce nevidí, no môže byť pri vedomí.

Po operácii sa vyžaduje určitý režim, kedy nie je možné vykonávať náročnú prácu, dvíhať ťažké predmety, namáhať partie brucha napínaním svalov, cvičením počas obdobia daného lekárom.

Ako podstúpiť operáciu?

Existujú dve cesty, ako sa dostať k plastickej operácii pupka. Tou prvou je požiadanie o pomoc svojho všeobecného lekára, ktorý pozná spôsoby a odporúčania. Pomôcť dokáže aj kožný lekár s postupom a odporúčaniami prístupu takejto operácie. Druhá cesta je priame oslovenie kliniky plastickej chirurgie.

Kuriozita v rámci najžiadanejšieho pupka vo svete

Trendom posledných rokov je žiadosť o konkrétny tvar pupka, kedy je vzorom konkrétna celebrita. Kráľovnou je v tomto smere modelka a príležitostná herečka Emily Ratajkowski. Jej pupok pokladajú americké ženy za najideálnejší a preto ho žiadajú od plastických chirurgov ako príklad ich budúceho pupka. Dokonca aj niektorí lekári rovno klientkám ponúkajú fotografie tejto modelky ako príklad, ak samé nevedia čo chcú. Zväčša sa totiž trafia.