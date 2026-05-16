Paradox dovolenky: Prečo sa po návrate z oddychu cítime ešte unavenejšie?

Dovolenka je pre mnohých ľudí symbolom oddychu, slobody a úniku od každodenných povinností. Celé mesiace sa tešíme na niekoľko dní, počas ktorých si konečne oddýchneme, načerpáme energiu a vrátime sa domov s pocitom, že máme „dobité baterky“. Realita však býva často odlišná. Mnohí ľudia po návrate z dovolenky hovoria vetu, ktorá je sama o sebe malým spoločenským paradoxom: „Potreboval by som ešte pár dní voľna, aby som si oddýchol z dovolenky.“
Hoci to znie ako žart, psychológovia aj odborníci na pracovné zdravie upozorňujú, že tento jav je veľmi rozšírený. Oddych, ktorý má človeka zregenerovať, sa niekedy zmení na logisticky náročný projekt plný presunov, plánovania, balenia, organizovania detí a snahy „stihnúť čo najviac“. Dovolenky na vlastnú päsť, kde musíte striehnuť na podniky, miesto v nich, uloviť niečo na jedenie, alebo aj dovolenky s all inclusive, kde bojujete o jedlo, nie sú o oddychu. Ani aktívne dovolenky a poznávacie výlety nie sú oddychové. Lenže niekedy nie sú oddychovými ani tie, kde len ležíte na pláži a všetko sa deje nejako automaticky samo.
Dovolenka ako projekt, nie ako odpočinok
Príprava dovolenky môže pripomínať riadenie menšieho projektu. Treba vybrať destináciu, porovnať ceny, rezervovať ubytovanie, kúpiť letenky, zabezpečiť poistenie, skontrolovať doklady, pripraviť batožinu a vyriešiť desiatky drobností. Ak cestuje rodina s deťmi, pribúdajú ďalšie úlohy: hračky, lieky, kočíky, obľúbené jedlo, obavy z choroby či nespokojnosti najmenších členov rodiny.
Psychická záťaž sa pritom nezačína na letisku, ale často už niekoľko týždňov pred odchodom.
Čím vyššie očakávania, tým väčší tlak
Dovolenka býva vnímaná ako „vzácny čas“, ktorý nesmie byť premárnený. Práve to vytvára tlak, aby bolo všetko dokonalé. Ak prší, hotel nespĺňa predstavy alebo deti nie sú spokojné, sklamanie môže byť väčšie než pri bežných každodenných problémoch. Človek má totiž pocit, že investoval peniaze, čas aj očakávania. Psychológovia upozorňujú, že snaha o dokonalú dovolenku môže paradoxne znižovať schopnosť skutočne oddychovať.
Presuny, ktoré telo vníma ako záťaž
Dlhé cesty autom, skoré vstávanie, letiskové kontroly, meškania, zmeny časových pásiem či horúčavy predstavujú fyzickú aj psychickú záťaž. Aj keď človek leží na pláži, organizmus sa stále adaptuje na nové prostredie, inú klímu, odlišný režim a často aj menej kvalitný spánok. Návrat domov môže preto sprevádzať únava, ktorá je reálna a nie iba subjektívny pocit.
Keď sa z oddychu stane maratón zážitkov
Mnohí dovolenkári sa snažia využiť každý deň naplno. Navštevujú pamiatky, absolvujú výlety, fotia, presúvajú sa z miesta na miesto a chcú „vidieť všetko“. Takýto režim síce prináša množstvo zážitkov, ale zároveň môže pripomínať intenzívny pracovný program. Nie je náhoda, že po návrate z aktívnej poznávacej dovolenky býva človek niekedy unavenejší než pred odchodom.
Po návrate často čaká pranie, vybaľovanie, triedenie fotografií, dopĺňanie chladničky a návrat do pracovného rytmu. Ak človek nastúpi do práce hneď nasledujúci deň, organizmus nemá čas na plynulý prechod medzi dovolenkovým a bežným režimom. Odborníci preto odporúčajú nechať si po návrate aspoň jeden voľný deň na aklimatizáciu. poznáme to istotne mnohí, že kufor z dovolenky je nevybalený v chodbe ešte aj na druhý deň. Psychologicky znamená koniec všetkému, začiatok problémov (pranie, čistenie a pod.). Lenže spomeňte si na mokré plavky, riziko vyliateho šampónu a iné katastrofy, čo občas človeka prinúti konať rýchlejšie.
Prečo aj tak na dovolenku spomíname s radosťou
Zaujímavé je, že napriek únave väčšina ľudí hodnotí dovolenku pozitívne. Psychológia tento jav vysvetľuje takzvaným pravidlom vrcholu a konca (peak-end rule), podľa ktorého si najsilnejšie pamätáme najintenzívnejšie a záverečné momenty. Mozog si preto často uchová krásny západ slnka, výnimočný výlet alebo príjemný rodinný zážitok, zatiaľ čo stres z balenia a presunov postupne ustupuje do úzadia.
Najväčší oddych neprináša počet atrakcií, ale primerané tempo a realistické očakávania. Pomôcť môže jednoduchý plán, voľnejší program, dostatok spánku a vedomé prijatie toho, že nie všetko musí byť dokonalé. Niekedy je najlepšou dovolenkou tá, na ktorej človek nestihne všetko, ale cíti sa dobre.
Dovolenkový paradox modernej doby
Paradox dovolenky ukazuje, že oddych nie je len otázkou miesta, ale aj spôsobu, akým k nemu pristupujeme. Človek môže precestovať stovky kilometrov, bývať v luxusnom hoteli a napriek tomu sa vrátiť vyčerpaný. Naopak, niekoľko pokojných dní bez tlaku a prehnaných očakávaní môže priniesť skutočnú regeneráciu.
Ak sa teda po návrate z dovolenky pristihnete pri vete „potreboval by som ešte pár dní voľna“, nie ste sami. Ide o veľmi typický paradox moderného života, v ktorom sa aj oddych môže zmeniť na náročnú úlohu.