Pokrok v Gemini a riziko obchádzania pôvodných zdrojov

Integrácia umelej inteligencie priamo do prehliadača Chrome otvára novú kapitolu v spôsobe, ako ľudia spracúvajú a čítajú obsah. Ak Gemini dokáže poskytnúť rýchlu odpoveď, sumarizáciu alebo dokonca úplne prepracovaný text priamo v rozhraní prehliadača, používateľ už nemusí kliknúť na samotný web, ktorý informácie pripravil. To je zásadná zmena oproti doterajšiemu modelu internetu, kde bol prehliadač len bránou a médiá či blogy boli cieľom.
Už samotné ChatGPT pri odpovediach vytvára niečo podobné. Hoci uvedie zdroj informácií kto si reálne tieto zdroje kliká, ak odpovede už dostal? Pokles návštevnosti už zaznamenali portály, ktoré sa venujú originálnemu vlastnému obsahu a najmä jedinečným témam. Aj u nás je pritom cítiť, že k nám prichádza mnoho ľudí s príznakom v URL tvoreným s ?=chatgpt, takže vieme, že sme len zdroj. Sme tak radi za každého, čo si zdroj v takom prípade pozrie. No aj Gemini prichádza s inováciami, ktoré nás pripravia o ďalších čitateľov.
Ohrozenie klasického modelu médií
Tradičný model médií stojí na návštevnosti, zobrazení reklamy a aj na tom, že človek k nám prichádza kvôli jednému článku a po dočítaní môže siahnuť po inom. Redaktori, novinári či blogeri investujú čas a peniaze do tvorby obsahu – od rešerší a rozhovorov až po cestovanie za témou. Odmenou sú návštevy používateľov, ktoré prinášajú zobrazenia reklám alebo predplatné. Ak však prehliadač so zabudovanou AI ponúkne výsledok hneď, bez nutnosti otvoriť zdroj, počet kliknutí klesne. AI v podstate vyrabuje článok a hoci možno uvedie zdroj, človek = hľadač informácie už informáciu získal a už nás nebude potrebovať. Menej návštev znamená menej zobrazení reklamy a menej príjmov. Menší význam ďalej pôsobiť a tvoriť obsah.
To môže postihnúť najmä médiá, ktoré sa zameriavajú na kvalitnú žurnalistiku, analýzy a overené fakty. Kým povrchný obsah sa dá ľahko nahradiť krátkou sumarizáciou, investigatívna reportáž či náročná štúdia stráca zmysel, ak z nej AI „vyberie podstatu“ a čitateľ sa už k plnému textu nedostane.
Dopad na kvalitu informácií
Ak médiá nedostanú spätnú väzbu v podobe návštevnosti a financovania, môžu sa sústrediť na lacnejší a rýchlejší obsah. Namiesto reportáží a analytických článkov začnú prevažovať krátke správy, preklady zo zahraničia alebo ľahko dostupné materiály. Výsledkom môže byť pokles kvality spravodajstva na internete.
Hrozí aj riziko, že obsah vytvorený AI sa začne sám recyklovať. Ak bude väčšina používateľov čítať len odpovede od asistenta, AI sa môže v budúcnosti učiť zo svojich vlastných parafráz, čo povedie k uzavretému kruhu a strate pôvodnej diverzity informácií.
Sila a slabosť „zero-click“ internetu
Jav, keď používateľ dostane odpoveď bez toho, aby klikol na web, sa už dnes označuje ako „zero-click search“. Najprv to boli krátke náhľady počasia, kurzového lístka, športových výsledkov či definícií. S príchodom AI sa však môže rozšíriť na celé články.
Silnou stránkou pre používateľa je komfort a rýchlosť – odpoveď dostane okamžite, bez otvárania viacerých stránok a hľadania podstaty. Slabou stránkou pre ekosystém je, že tvorcovia obsahu nedostanú odmenu ani uznanie za svoju prácu. Internet by sa tak mohol paradoxne zmeniť na menej bohatý priestor: viac rýchlych odpovedí, ale menej pôvodných zdrojov.
Ekonomické a spoločenské dôsledky
Pokles príjmov médií môže oslabiť aj kontrolnú úlohu žurnalistiky. Menej financií znamená menej priestoru na dlhodobé investigatívne projekty, ktoré odhaľujú korupciu či spoločenské problémy. Spoločnosť by tak stratila nezávislý zdroj overených informácií a do popredia by sa dostali povrchné alebo komerčne motivované obsahy.
Zároveň vzniká otázka spravodlivosti: ak AI čerpá z obsahu, ktorý vznikol na náklady redakcií, nemali by tieto redakcie dostať odmenu? Diskusia o licencovaní, odkazovaní a férovom prerozdelení výnosov bude v nasledujúcich rokoch kľúčová.
Možné riešenia a budúcnosť
- Transparentnosť zdrojov – AI by mala jasne uvádzať, z ktorých webov čerpá, a ponúkať klikateľné odkazy, aby používateľ mohol prejsť k plnému článku.
- Licenčné modely – podobne ako streamingové služby platia hudobníkov, mohla by AI platiť médiám za obsah, ktorý využíva pri odpovediach.
- Adaptácia médií – redakcie môžu hľadať nové formy obsahu, ktoré sa ťažšie sumarizujú: podcasty, video reportáže, interaktívne formáty.
- Regulácia – vlády a regulačné orgány môžu tlačiť na férové pravidlá, aby sa zabránilo monopolnému využívaniu obsahu bez odmeny.
Gemini v Chrome môže pre bežného používateľa znamenať pohodlnejší internet, ale pre médiá a tvorcov obsahu predstavuje existenčnú výzvu. Ak sa model „zero-click“ stane dominantným, môže oslabiť financovanie kvalitnej žurnalistiky a tým aj rozmanitosť a spoľahlivosť informácií na webe. Budúcnosť preto závisí od toho, ako sa nastaví rovnováha medzi komfortom používateľa a odmenou pre tých, ktorí obsah tvoria.