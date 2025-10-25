Nová česká počítačová hra Bajka prináša svet snov a zvierat

Česká republika sa s hernými vývojármi spája pomerne často. Najmä v poslednom období vnímame, koľko zaujímavých titulov a najmä vizuálnych nápadov dokáže svet hier produkovať. Či to viacerí odmietajú, alebo nie, hry sú súčasťou kultúry tak ako film, či literatúra. Nová česká hra Bajka je pritom aj po stránke vizuálnej plnohodnotným dielikom k tomu, čo moderná kultúra susedných Čiech môže ponúknuť.
Hra Bajka je najnovším projektom českého vývojára Vladimír Kudělka (štúdio Hangonit), ktorý sa preslávil autorskými indie titulmi s výrazným vizuálnym štýlom (Rememoried – 2015, Afterglitch – 2022). Pre portál CzechCrunch autor uviedol: „Skúšal som mainstreamovú produkciu takmer desaťkrát, ale vždy ma to po niekoľkých dňoch prestalo baviť“. No ako autor sám priznáva, fascinuje ho sloboda, ktorá mu pri takýchto projektoch dáva lepšie možnosti pracovať s nápadmi. Bajka vychádza ako exploratívna, vizuálne ladená videohra, v ktorej hráč vstupuje do snov zvierat a objavuje netradičné herné prostredie.
Vývoj a pozadie autora
Vladimír Kudělka v minulosti vytvoril tituly ako Afterglitch či Rememoried, ktoré vyvolali pozornosť nielen v Česku, ale aj v rámci nezávislej hernej scény (napr. nominácie na súťaž Independent Games Festival – IGF). Autor priznáva, že inšpiráciu k Bajke našiel v darčeku od manželky – obal na kufor s ilustráciou jeleňa v hviezdnej krajine. Svoj podiel mala na tom aj kniha Chlapec, krtek, liška a kůň od Charlieho Mackesyho, ktorú uvádza ako jednu z inšpirácií a tiež na tom mohla mať podiel cesta po oblasti San Francisco a účasť na konferencii vývojárov hier. Vývoj Bajky trval približne tri roky.
Koncept hry
Hlavná téma hry je sen zvierat, svet bez výraznej ľudskej prítomnosti, v ktorom sa zvieratá stávajú protagonistami snových krajín. V hre sa hráč ujme role jeleňa a prechádza sa surrealistickou krajinou, ktorá čerpá z hviezdnych motívov, abstraktných vizuálnych prvkov a poetického poňatia. Herný štýl je menej zameraný na tradičné akčné mechaniky a viac na atmosféru, objavovanie a vizuálne vyjadrenie. Autor sám hovorí o hľadaní „lyričnosti“ v hernom svete, ktorú podľa neho bežná produkcia často postráda.
Technické a vydavateľské údaje
Hra vyšla 23. októbra 2025. Platformou je primárne PC, s distribúciou na Steame. Vývojové štúdio Hangonit je autorom a aj vydavateľom tohto titulu. Cena je pod 10 eur.
Kúpiť si ju môžete priamo tu: https://store.steampowered.com/app/3033560/bajka
Význam pre hernú scénu
Bajka predstavuje ukážku toho, že nezávislý tvorca s umeleckým zameraním môže vydať hru, ktorá nezapadá do mainstreamového modelu. Autor upozorňuje, že kreatívne hry majú na platformách ako Steam menej pozornosti, než by si zaslúžili. Bajka a jej autor sú však príkladom, že aj malé tímy so zaujímavým titulom so silným umeleckým presvedčením môžu dosiahnuť viditeľnosť.
Bajka je titul, ktorý stojí za pozornosť. Nejde o typickú veľkorozpočtovú produkciu — ide o hru, ktorá kladie dôraz na zážitok a videnie autora. Ak ste otvorení hre, ktorá vás zavedie mimo bežné herné schémy a ponúkne vám ticho, snové krajiny a zvieraciu perspektívu, potom môže byť Bajka zaujímavou voľbou. Hra môže pokojne zaujať aj ľudí, ktorí bežne nehrajú, alebo je ich predstava o počítačových hrách obmedzená na akčné žánre, ktoré sú najčastejšie vyzdvihované ako „štandardný formát hier“ u nehráčov. Zásadnou vlastnosťou tejto hry je však fakt, že z nej vyžaduje pokoj a niečo, čo by sa mohlo páčiť aj terapeutom hľadajúcim vo svete hier niečo netradičné a na pohľad krásne aj bez toho, aby to žiarilo celým spektrom farieb.