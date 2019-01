Nie sú pančuchy ako pančucháče: fakty aj teplé pančuchy na zimu

S príchodom zimy nie je hneď nutné schovať všetky sukne a šaty, stačí ich skombinovať s pančucháčmi na zimu. Ako si také pančucháče vybrať, čo znamená označenie DEN a ako podľa neho spoznať vhodné pančuchy, sa dočítate v našom článku.

Trh s pančuchami aj pančucháčmi je veľmi pestrý. Môžete vyberať od klasických odtieňov čiernej, sivej a hnedej, ale aj popustiť uzdu fantázii a voliť veselé farebné pančuchy, so vzormi a motívmi. Záleží len na vašom štýle, nálade a tiež počasí. Vyberte si vhodné pančuchy na zimu, ktoré vás zahrejú a dodajú vášmu outfitu dokonalosť.

Viete, že…

je rozdiel medzi pančuchami a pančucháčmi? Pančuchy držia na podväzkovom páse alebo sú samodržiace. Pančucháče siahajú až do pása a sú aj modely, ktoré dokážu vytvarovať postavu – stiahnuť bruško, vytvarovať zadoček, spevniť boky.

Čo znamená označenie DEN?

Skratka DEN je pre slovo denier. Je to číslo, ktoré udáva silu alebo hmotnosť priadze. Čím vyššie číslo DEN je, tým budú pančuchy silnejšie a menej priehľadné. Vďaka tomuto označeniu si vyberiete vhodné pančuchy na zimu i na bežné nosenie.

Na leto a do kancelárie

Ultra tenké pančuchy sú označené 15 DEN a nižšie. Takéto pančuchy sú určené na letné sparné dni, kedy je potrebné dodržiavať etiketu. Hodia sa na slávnostné príležitosti, vďaka ich ľahkosti vyzerá noha ako nahá. Ich funkciou je nohu vyhladiť a dodať jej zdravý a svieži vzhľad.

Klasická silonka

Klasické pančuchy sa pohybujú od 15 do 20 DEN. Na také narazíte v každom obchode, a to v hladkej aj vzorovanej podobe. Môžete si zvoliť medzi pančuchami/pančucháčmi so zvýraznenou špičkou, so sedom alebo bez, sťahovacie alebo lesklé s lycrou.

Silonky, ktoré zamaskujú nedokonalosti

Medzi zosilnené silonky patria tie s označením 30 – 40 DEN. Ide o dvojnásobnú silu ako u klasickej silonky. Ideálne sú pre ženy, ktoré chcú mať stále priesvitné silonky, ale potrebujú zamaskovať drobné nedokonalosti, ako sú žilky alebo malé modrinky či odreniny. Silonky sú pevnejšie a menej náchylné na oká.

Pančuchy na jeseň a jar

Polopriehľadné sú označované 40 – 90 DEN. Takéto dámske pančucháče využijete pri jarnom a jesennom počasí. Aby boli pančuchy alebo pančucháče teplejšie pridáva sa do nich mikrovlákno. Na trhu nájdete klasické odtiene čiernej, ale aj vzorované alebo pestrofarebné.

Teplé na zimu

Pančucháče na zimu sú nepriehľadné a majú označenie 100 DEN a viac. Väčšinou sa vyrábajú s prímesou bavlny a vlny, vďaka ktorej sú hrejivé a viac odolné. Nie je problém ich pravidelne prať. Opäť sa na trhu predávajú v klasických farbách aj s rôznorodými vzormi a motívmi. Pri veľkej zime môžete obliecť zimné dámske legíny.