Nicolas Cage, herec viacerých tvárí, úloh, kvalít aj žánrov

V poslednom zmienenom filme vytvoril jednu zo svojich najvýraznejších postáv. Zločinec Castor Troy (Cage) je chytený a v rukách FBI. Lenže aby zmarili celý zločinecký plán, potrebujú Castora na svojej strane. To bude možné len ak sa tajný agent Sean Archer (John Travolta) vymení s Castorom. A to doslova. Pomocou modernej technológie si vymenia tváre a agent FBI sa tak bude môcť vydávať za zločinca.

