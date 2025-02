Elizabeth Taylorová: jej život, filmy a význam pre Hollywood

Medzi jej blízkych priateľov patril aj spevák Michael Jackson, s ktorým mala hlboké priateľstvo. Taylorová bola tiež priekopníčkou v boji proti HIV/AIDS; v roku 1985 spoluzaložila American Foundation for AIDS Research (amfAR) a neskôr založila vlastnú nadáciu The Elizabeth Taylor AIDS Foundation.Počas svojho života získala Taylorová množstvo ocenení za herecké výkony aj za humanitárnu činnosť. Jej šperky a osobné predmety boli po jej smrti vydražené za milióny dolárov, pričom výťažok putoval na podporu jej nadácie. Jej odkaz žije ďalej prostredníctvom filmov, ktoré natočila, a prostredníctvom pokračujúcej práce jej nadácie v boji proti HIV/AIDS.

Počas svojej kariéry bola Taylorová päťkrát nominovaná na Oscara. Získala dve sošky za najlepšiu herečku: za filmy „BUtterfield 8“ (1960) a „Who’s Afraid of Virginia Woolf?“ (1966). Medzi jej ďalšie významné filmy patria „Giant“ (1956), „Suddenly, Last Summer“ (1959) a samozrejme „Cleopatra“ (1963). V nej stvárnila titulnú rolu kráľovnej Kleopatry a stala sa prvou herečkou, ktorá za film dostala honorár vo výške 1 milióna dolárov. Prelomový bol film aj preto, že bol dovtedy najdrahším filmom a vyžiadal si naozaj rozsiahlu filmovú scénu, aká dovtedy nebola vídaná.

Taylorová debutovala vo filme „There’s One Born Every Minute“ (1942), ale skutočný prelom v jej kariére nastal s filmom „National Velvet“ (1944), kde stvárnila mladé dievča túžiace vyhrať dostihy. Tento film ju katapultoval medzi detské hviezdy Hollywoodu. V 50. rokoch úspešne prešla k dospelým rolám vo filmoch ako „A Place in the Sun“ (1951) a „Cat on a Hot Tin Roof“ (1958), za ktoré získala uznanie kritikov.

