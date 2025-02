Ady Hajdu v relácii Popojedem: pokora a radosť kľúčom k…

AMC Networks (AMCX) je domovom mnohých výnimočných televíznych a filmových príbehov a postáv, čím sa stáva prémiovou destináciou pre nadšené a oddané fanúšikovské komunity z celého sveta. Spoločnosť vytvára a zastrešuje populárne seriály a filmy rôznych značiek a prináša ich divákom kdekoľvek na svete. Jej portfólio zahŕňa cielené streamovacie služby, ako sú AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK a HIDIVE; káblové TV siete AMC, BBC AMERICA (zahŕňa distribúciu a obchodné aktivity BBC News v USA), IFC, SundanceTV a We TV; a distribučné značky IFC Films a RIJE Films. Spoločnosť taktiež spravuje AMC Studios, svoje vlastné interné štúdio na produkciu a distribúciu, ktoré stojí za oceňovanými a obľúbenými franšízami, ako je The Walking Dead Universe a Anne Rice’s Immortal Universe. V neposlednom rade je tu AMC Networks International, ktorá spravuje medzinárodné programové aktivity spoločnosti.

Hoci v živote dosiahol mnohé úspechy, legendou sa necíti: „Už som v zlatom fonde slovenskej televízie. Zlatý fond, zlatá žila!“ Vtipne poznamenal, že si to naplno uvedomil, keď mu to povedala jedná česká fanúšička.

Ady Hajdu je známy svojím originálnym pohľadom na svet a schopnosťou skombinovať vtip s inteligentným komentárom. Hneď na začiatku rozhovoru priznal, že čerpá energiu od mladších kolegov, ale jeho najväčším zdrojom sily je milovaná manželka Ivanka: „Ona má toľko energie, že síce ja mám veľa, ale nie toľko, čo ona! Je to fantastické.“ S typickým humorom priznal, že nikdy netúžil hrať princeznú, ale v herectve je otvorený všetkým výzvam, no nezabúda na pravé gentlemanstvo. „Ja čakám, ktorá herečka ma vyzve, aby som s ňou hral. Vždy sa nechám prekvapiť“, dodáva radostne. Jeho prístup k herectvu je spontánny a neplánuje si konkrétne roly – príležitosti k nemu prichádzajú samé.

