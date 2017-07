Výlet autobusovou linkou Bratislava a Neusiedl am See -Zaujímavosti

Letná linka slovenského prepravcu Slovak Lines medzi Bratislavou (Mlynské Nivy) a rakúskym Parndorfom alebo Neusiedl Am See je v prevádzke aj tento rok. Obe miesta sú Slovákom dobre známe. Neziderské jazero je veľmi populárnym cieľom aj pre Slovákov všetkých generácií.

Priamo na mieste počuť slovenčinu z každej strany a miesto je tiež lákavé pre cyklistov pre viac ako 1000 kilometrov cyklistických chodníkov. Celkovo je región Burgenlandu a Horného Rakúska populárnym cestovateľským cieľom aj pre vinárske zážitky, ochutnávky, či gastronómiu. Určitý rozdiel je aj medzi kúpaním tu a kúpaním u nás. V jazere láka voda podobná na Balaton., nie veľmi hlboká, skôr veľmi malá hĺbka, výlety a vodné športy. V Outlet Parndorfe sú zas príležitosti pre tých, čo radi nakupujú, alebo majú radi modernú kultúru v prostredí nákupných centier.

Autobusová linka z Bratislavy počas leta

Svoju tradíciu má už od roku 2011, no nechýba ani v roku 2017. Od 29. 6. 2017 do 2. 9. 2017 vždy vo štvrtok, piatok a sobotu majú možnosť záujemcovia využiť linku Bratislava – Parndorf – Neusiedl am See ako linku ideálnu pre výlety aj nákupy. Lístky na letnú linku do rakúskeho Burgenlandu sa dajú kúpiť online, v stánku prepravcu, alebo priamo na mieste s rizikom, že nemusí byť práve voľné.

Dôležité informácie o autobusovej linke:

preprava psov je povolená a je bezplatná

preprava batožiny je taktiež povolená a bezplatná

autobusy bicykle neprepravujú

ide o prázdninovú linku

cenník sa nachádza na stránke s možnosťou online nákupu.