Tyrannosaurus rex (T-rex), fakty, zaujímavosti a slávne exempláre

Tyrannosaurus rex, často označovaný skratkou T-rex, patrí medzi najslávnejšie dinosaury všetkých čias. Žil na konci kriedového obdobia pred približne 68 až 66 miliónmi rokov na území dnešnej Severnej Ameriky. Prvé čiastočné fosílie boli objavené už koncom 19. storočia, no vedecky opísaný bol v roku 1905 paleontológom Henrym Fairfieldom Osbornom z Amerického prírodovedného múzea. Odvtedy sa stal symbolom prehistorického sveta a ikonou populárnej kultúry.
T-rex v populárnej kultúre
Do povedomia širokej verejnosti sa Tyrannosaurus rex dostal najmä vďaka filmu Jurassic Park z roku 1993, kde sa stal hviezdou viacerých scén. Spielbergov film ukázal T-rexa ako strašidelnú, no zároveň fascinujúcu bytosť, čím posilnil jeho status najznámejšieho dinosaura na svete. Po filme nasledovalo množstvo hračiek, videohier či dokumentov, ktoré upevnili pozíciu T-rexa ako „kráľa dinosaurov“.
Zuby ako zbrane hromadného ničenia
Jednou z najzaujímavejších vlastností T-rexa boli jeho zuby. Merali až 30 centimetrov a boli nielen ostré, ale aj masívne, prispôsobené na drvenie kostí. Vedci odhadujú, že sila jeho stisku dosahovala vyše 35 000 newtonov – to je jedna z najsilnejších zhryzov v histórii suchozemských zvierat.
Krátke ruky – veľká záhada
Slávne „malé ruky“ T-rexa sú dodnes predmetom debát. Aj keď pôsobia komicky, mali silné svaly a mohli zdvihnúť až 180 kilogramov. Predpokladá sa, že slúžili na držanie koristi, pomáhali pri vstávaní zo zeme alebo pri párení.
Vedecké prekvapenia
Moderné výskumy ukazujú, že T-rex nebol len pomalý „kostitras“. CT skeny lebiek a štúdie kostí naznačujú, že mal ostrý čuch a výborný zrak. Diskutuje sa aj o tom, či bol aktívnym predátorom alebo skôr oportunistickým zberačom zdochlín – pravdepodobne kombinoval obe stratégie.
Prečo je T-rex nesmrteľný symbol
Popularita T-rexa spočíva v spojení vedeckého významu a kultúrneho fenoménu. Jurrasic Park k tomu výrazne prispel. Patrí medzi základných predstaviteľov ríše dinosaurov, najpopulárnejší druh, ktorý chceme mať v každej sade hračkárskych dinosaurov a je to práve on, ktorý dinosaurov zastupuje aj v detskej izbe v rozprávke Toy Story. Pre paleontológov je kľúčovým druhom na pochopenie ekosystémov neskorej kriedy, pre verejnosť je zosobnením dinosaurov vo všeobecnosti. A kým „Sue“ v Chicagu priťahuje ročne státisíce návštevníkov, filmy a knihy udržiavajú jeho povesť nažive aj viac než 65 miliónov rokov po jeho vyhynutí.
„Sue“ – najväčšia a najkompletnejší exemplár
Najznámejšia kostra T-rexa sa volá Sue – pomenovaná podľa svojej objaviteľky Sue Hendrickson. Objavená bola 12. augusta 1990 v Južnej Dakote. Ide o více než 90 % zachovaný exemplár (odhady sa pohybujú v rozpätí 90 %). Meria viac než 12,8 metra na dĺžku a v kohútiku dosahuje výšku okolo 3,7 metra. Sue je vystavená v Field Museum of Natural History v Chicagu, kde patrí medzi najvýznamnejšie atrakcie – ročne ju obdivujú desiatky tisíc návštevníkov.
„Scotty“ – kanadský obr
V roku 1991 bol v kanadskej Saskatchewanskej provincii nájdený exemplár pomenovaný Scotty. Táto kostra (zachovaná asi 70–75 %) je podľa niektorých meraní objemovo väčšia než Sue a považuje sa za jeden z najväčších T-rexov. Dochádza k debate, či nejde už o najťažší exemplár vôbec. Scotty je k videniu v Royal Saskatchewan Museum. Malo ísť o samca vo veku necelých 30 rokov, ktorý mal za sebou mimoriadne pestrý život plný zranení.
Ďalšie slávne exempláre
Stan (BHI 3033): Asi 70 % zachovaný T-rex, objavený v roku 1987. Je veľmi populárnou a často vystavovanou kostrou – doslova stovky odliatkov putujú po celom svete. Bol totiž predobrazom mnohých iných odliatkov a teda kópií, ktoré dokonca ďalej slúžili na odlievanie odliatkov a modelov aj pre zábavné parky, atrakcie, múzeá a aj študeijné materiály. Originál je v súkromnej zbierke, bol predaný v roku 2020 za rekordných 31,8 milióna dolárov.
Trix (RGM 792.000): Objavený v roku 2013 v Montane (USA), so zachovaním približne 75–80 %. Od roku 2016 vystavovaný v Naturalis Biodiversity Center v Leidene (Holandsko). Je jedným z najkompletnejších a slovami miestnych autorít aj „najstarším exemplárom“.
Samson („Z-rex“): Tretí najkompletnejší exemplár T-rexa so skvelým lebkovým uchovaním. Pri aukcii vo Vegas (rok 2009) vzbudil pozornosť verejnosti. Meral približne 12 metrov na dĺžku a 4,5 metra na výšku.
