Na slovenské čísla volá falošná “Slovenská” polícia v angličtine

Na množstvo slovenských telefónnych čísiel volajú iné slovenské telefónne čísla, z ktorých však skutočný hovor neprebieha. Falošná polícia, ktorá sa vydáva za “slovenskú políciu”, na nič netušiacich ľudí prehovára v anglickom jazyku. Robotická nahrávka nepatrí žiadnemu žijúcemu človeku a vychádza z počítačového hlasu. Používa pritom rôzne telefónne čísla, ktoré používa len ako maskovanie. Zahraniční podvodníci vám v telefóne chcú vysvetliť, že ste obeťou trestného činu, ste obvinení, alebo inak zapletení do nejakého prípadu a musíte sa spojiť s vyšetrovateľom. Pochopiť tento telefonát je naozaj komplikované.

Strašná angličtina, falošná polícia a absurdný obsah

Angličtina je mumlavá, nevýrazná a veľmi tichá. Nedáva logiku v podstate nič z toho, čo sa vám snaží predstaviť. Žiada od vás stlačenie voľby na mobile, aby ste mohli pokračovať ďalej. Nie vždy im to pritom funguje. Niekedy vôbec, niekedy to prepojí na rušné call centrum, kde sa k vám bude snažiť prehovoriť živý pracovník podvodného call centra. Výsledkom a ich cieľom je dostať sa do vášho počítača, vystrašiť vás akýmsi policajným vyšetrovaním a údajnou záchranou vašich peňazí tým, že ich pošlete na zahraničné konto podvodníkom rovno do vrecka.

Keďže nám títo šialenci volali 6x za sebou, na jeden z tých prípadov sa podarilo pripraviť a hovor po prijatí nahrať. Jeho obsah sa nachádza na nahrávke nižšie, ktorú si môžete priamo spustiť. Použili pritom čísla ako 0918 730 217, 903 598 780, 0903 591 526 alebo 0903 596 736, pričom ani jediné z nich určite reálne nebude patriť podvodníkom, ale nič netušiacim zneužitým ľuďom, ktorých telefón pokojne leží niekde na stole. Na tieto čísla preto nevolajte, rovnako ako na čísla uvádzané vo vašom prípade.



Ako sa zachovať a čo (ne)robiť?

V prípade, ak ste oslovení takýmto telefonátom, to najdôležitejšie je pochopiť, že takto polícia nepracuje a nikdy ani pracovať nebude. Polícia má voju vlastnú predvoľbu 0906, ľudí nikdy nekontaktujte robotickým hlasom telefonicky a nežiada machinácie s vašim účtom a peniazmi. Pri troche logiky totiž nikto nemá istotu, kto vlastne zodvihol telefón. Každý úrad, ktorý telefonuje sa pri volaní spýta, či je pri telefóne “XY” a jasne predstaví svoju funkciu a dôvod volania. Ďalším zásadným prvkom je spôsob komunikácie a jazyk. Je nemysliteľné oslovovať nemčinára, ruštinára, dôchodcov, neznámych ľudí aj deti v angličtine pojmami a výrazmi, dokonca nezrozumiteľným znením nahrávky.

Podobné prípady je ťažké riešiť, keďže technicky je naozaj možné telefonovať na vytipované čísla a identifikovať sa ako iné číslo. Zastaviť túto praktiku je takmer nemožné. Cestou však je upozorňovať verejnosť na to, čo sa deje a čomu môžu byť vystavení.

Mali by ste vedieť, že: