Myokýmia očného viečka: prečo sa viečko trasie a čo to znamená?

Mnoho ľudí zažilo nepríjemnú situáciu, keď sa očné viečko začne samovoľne triasť alebo jemne pulzovať. Tento jav sa často objaví náhle a môže trvať niekoľko minút, hodín alebo sa vracať počas viacerých dní. Hoci ide vo väčšine prípadov o neškodný stav, dokáže človeka znepokojovať a vyvolávať otázky, či nejde o príznak vážnejšieho zdravotného problému. V medicíne sa tento jav označuje ako myokýmia očného viečka. Ide o drobné mimovoľné svalové zášklby, ktoré vznikajú v drobných svaloch okolo oka a zvyčajne súvisia so stresom, únavou alebo nedostatkom niektorých živín.
Čo je myokýmia očného viečka a prečo vzniká
Myokýmia očného viečka je jemné, rytmické alebo nepravidelné chvenie svalových vlákien v oblasti horného alebo dolného viečka. Tento pohyb je mimovoľný a človek ho nedokáže vedome zastaviť. Vzniká v dôsledku zvýšenej dráždivosti nervov, ktoré ovládajú malé svaly okolo oka.
Najčastejšou príčinou je kombinácia viacerých faktorov moderného životného štýlu. Dlhodobý stres, nedostatok spánku a vysoká psychická záťaž zvyšujú aktivitu nervového systému. Nervové zakončenia sa stávajú citlivejšími a svalové vlákna môžu reagovať krátkymi zášklbmi.
Významnú úlohu zohráva aj únava očí. Dlhé hodiny pred obrazovkou počítača alebo telefónu spôsobujú, že svaly očí pracujú nepretržite a sú vystavené zvýšenému napätiu. Okrem toho môže myokýmiu vyvolať aj nadmerná konzumácia kofeínu alebo alkoholu, ktoré stimulujú nervový systém.
Vo väčšine prípadov ide o dočasný jav, ktorý ustúpi po odpočinku alebo po znížení stresovej záťaže.
Ako rozlíšiť myokýmiu od vážnejších problémov
Pre bežného človeka je dôležité vedieť odlíšiť neškodné chvenie viečka od stavov, ktoré si vyžadujú lekársku pozornosť. Myokýmia má niekoľko typických znakov. Zášklby sú jemné, nebolestivé a zvyčajne postihujú iba malé miesto na viečku. Často sa objavujú náhodne a po niekoľkých hodinách alebo dňoch spontánne miznú.
Existujú však aj iné neurologické alebo svalové poruchy, ktoré môžu vyzerať podobne. Jednou z nich je blefarospazmus, pri ktorom dochádza k silným kŕčom očných viečok a k ich mimovoľnému zatváraniu. Ďalším zriedkavejším stavom je hemifaciálny spazmus, ktorý postihuje svaly jednej polovice tváre a môže zahŕňať aj oko.
Varovným signálom je situácia, keď zášklby trvajú niekoľko týždňov, zasahujú väčšiu časť tváre alebo sú spojené s ďalšími príznakmi, napríklad s problémami s videním či s citlivosťou na svetlo. V takých prípadoch je vhodné vyhľadať lekárske vyšetrenie.
Stres, únava a moderný životný štýl
Jedným z najčastejších spúšťačov myokýmie je psychické napätie. Stres aktivuje tzv. sympatický nervový systém, ktorý pripravuje organizmus na zvýšenú aktivitu. Tento stav zvyšuje citlivosť nervov a môže vyvolávať drobné svalové zášklby v rôznych častiach tela vrátane očného viečka.
Dôležitým faktorom je aj nedostatok kvalitného spánku. Počas spánku sa nervový systém regeneruje a svaly sa uvoľňujú. Ak je spánok krátky alebo prerušovaný, regenerácia je nedostatočná a nervy reagujú citlivejšie.
Moderný digitálny životný štýl navyše vedie k tzv. digitálnej únave očí. Pri sledovaní obrazovky človek menej žmurká, čo spôsobuje vysychanie očného povrchu a zvýšené napätie svalov okolo oka. Tento stav môže prispievať k vzniku zášklbov.
Minerály, vitamíny a praktická pomoc
Pri častom výskyte myokýmie môže zohrávať úlohu aj nedostatok niektorých minerálov a vitamínov. Nervové a svalové bunky sú citlivé najmä na hladiny horčíka, draslíka a vápnika. Horčík je dôležitý pre správne fungovanie nervových impulzov a jeho nedostatok sa často spája so svalovými zášklbmi.
Významnú úlohu zohrávajú aj vitamíny skupiny B, najmä vitamín B12, ktorý podporuje správnu funkciu nervového systému. Nedostatok týchto živín môže zvyšovať dráždivosť nervov a prispievať k mimovoľným svalovým pohybom.
Pomôcť môže aj jednoduchá zmena každodenných návykov. Dôležitý je pravidelný spánok, obmedzenie nadmerného príjmu kofeínu a dostatočná hydratácia. Pri práci s počítačom sa odporúča pravidelne odvrátiť zrak od obrazovky a nechať oči krátko odpočívať.
Ak je príčinou stres, pomáhajú relaxačné techniky, pobyt na čerstvom vzduchu alebo mierna fyzická aktivita. Vo väčšine prípadov sa myokýmia po úprave životného štýlu postupne stratí a nepredstavuje vážny zdravotný problém.
