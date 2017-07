Mykóza nechtov: ako vyliečiť pleseň nechtov a čo zaberá? - ZN.SK

Nechty nie vždy chápeme ako rizikové miesto, kde sa môžu objaviť huby. Mykóza nechtov, nazývaná tiež ako onychomykóza, je ochorenie parazitického typu, kedy huba napadne necht z vonka, ale pokojne aj zvnútra. Problémom je, že liečba takto napadnutého nechtu je komplikovaná a veľmi zdĺhavá. Viac náchylní sú na plesne ľudia so zvýšeným cukrom v krvi, cukrovkári, keďže plesniam sa u nich lepšie darí.

Prejavy plesní nechtov a spôsob šírenia

Prejavy hubových napadnutí nechtov môžu mať rôzne vlastnosti, no najčastejšie ide o necht, ktorý zmenil farbu zo svetlej na žltú, prípadne len získal nádych žltej farby. Prechádzať môže až do žltočiernej až čiernej. Veľmi napadnutý necht sa môže deformovať, odlupovať na konkrétnych miestach, alebo na celej dĺžke. Plesňové ochorenie nechtov, ktoré prechádza do narúšania a rozpadania nechtov je najhoršia fáza a neliečenie môže pokojne znamenať, že na niektorom prste o nechty prídete úplne. Nechty sú však napríklad na nohe dôležité, upravujú opornú funkciu prstov pri našliapaní. Ochorenie sa môže preniesť aj na iných členov rodiny, pokiaľ sa majú možnosť stretnúť so zvyškami nechtov a kože. Postačí obuv, ktorú napadnutý člen rodiny požičia iným. Ale pleseň je možné chytiť aj rovnako ako klasickú mykózu kože, na znečistených plavárňach, kúpaliskách, nosením tesnej požičanej obuvi v náročných podmienkach so zvýšenou vlhkosťou a podobne.

Ukážky ťažších foriem ochorenia onychomykóza, sa dajú pozrieť na Googli.

Liečenie plesne, čiže mykózy nechtov

Najzákladnejším prírodným domácim receptom ako sa zbaviť hudobého plesňového ochorenia nechtov je pomocou cesnaku. Ten má antibiotické účinky a dokáže mnohé drobné zázraky. Cesnakovým sliznatým mliekom, ktoré si vyrobíte pomocou pretlačeného strúčiku cesnaku, polovice lyžičky soli a lyžičky vody dlhším miešaním, sa dá zastaviť šírenie a tiež pri niektorých druhoch ochorenia aj celkom zmazať prítomnosť plesní. Je potrebné týmto maslom potrieť celý necht a dostatočne ho dostať aj pod necht spredu.

Najlepšie, ak toto robíte po manikúre. Tymiánový olej je ďalším prírodným liečivom, ktoré pôsobí mierne antisepticky a je vhodný na prevenciou po ošetrení. Hygiena je nevyhnutná. Ani po niekoľkých týždňoch nezaberá domáca liečba, vtedy je možné siahnuť aj po lekárenských výrobkoch. Každá lekáreň vie odporúčať vhodné a účinné nástroje.

Veľmi dôležité je v boji s plesňami počítať s nasledovnými faktami:

Napadnutý poškodený necht je potrebné liečiť dlhodobo, až kým celkom nevyrastie. Potieraním zastavujete šírenie do nových vyrastených častí nechtu v lôžku. Potrebné je teda pokračovať v zastavovaní šírenia a celkom počkať na dorastenie nechtu, ktorý postupne striháte.

Viac trpia ochorením muži, ktorí sa menej starajú o nechty, nelakujú ich a manikúre venujú menej pozornosti.

Je nevyhnutné viac sa starať o nohy. Spotené v ponožkách celý deň a v rovnakej obuvi byť skrátka zatvorené nemôžu. Ak si takúto obetu vyžaduje vaša práca, skúste nohám venovať väčšiu pozornosť, dezinfikovať aj pracovnú obuv, pretože liečba naozaj nemá zmysel, ak je neošetrená obuv.

Ak nepomáhajú žiadne liečivá, je potrebné vyhľadať lekára. Mykotické ochorenia nechtov sa týkajú dermavermatoloóga a dermatológa, čiže kožného lekára.

Aj po zdanlivom vyliečení je nutné mať sa na pozore a pokračovať v prevencii. To, že huby a farebné prejavy ochorenia nevidíte neznamená, že sa pleseň neukrýva niekde ukrytá pod nechtom, či v drobnej vzduchovej bubline.

Liek s názvom Loceryl je určený na rýchlejšie liečenie plesní. Vyžaduje si ale pilníkom vypíliť hornú vrstvu nechtu a to aj po okrajoch. Mykóza totiž žije v nechte a pod nechtom. Základ je dostať liečivo čo najhlbšie pod necht aj v rámci lôžka. V žiadnom prípade to netreba preháňať postupovaním až hlboko na lôžko k mäsu. Loceryl je v podstate liečivá lak, ktorým dostanete potrebné liečivo čo najhlbšie. Známe sú na podobne fungujúcom princípe aj komerčnejšie známejšie prípravky. Známy je aj liek s názvom Canespor.

Prevencia a pokračovanie liečby

Na pokračovanie liečby a prevencie sú dobré liečivá pôsobiace protivírusovo / antibakteriálne, avšak sú na lekársky predpis.

Ako už bolo spomenuté, veľkú rolu hrá čistota a dezinfekcia obuvi. Liečiť mykózu nechtov a neriešiť dezinfekciu obuvi je ako liečiť rany po bodnutí noža a vedľa ošetreného miesta sa bodať znova. Najčastejšie je totiž pleseň nechtov prejavovaná na nohách, oveľa viac ako na rukách. Savo proti plesni použiť môžete na väčšinu materiálov, ale využitie majú rôzne spreje proti plesni v obuvi, ktoré existujú ale nie každý si ich bežne kupuje. V predaji sú v drogériách, prípadne v špeciálnych lekárňach. Obuv sa pritom myslí pracovná, športová, prepožičiavaná bowlingová a podobne.

Ideál najrizikovejších podmienok, kedy chytiť pleseň na nohách:

Na priblíženie podmienok, kedy je viac menej isté, že chytíte pleseň na nohách, sú možné scenáre:

Práca na letnej brigáde v požičanej, alebo požičiavanej starej obuvi vo vlhkom prostredí. Bez dostatočnej hygieny nôh. Tmavo a vlhko v obuvi, to sú najlepšie podmienky pre rast a šírenie plesní a teda najlepšie, aké si mykóza môže želať.

Obuv do vody, ktorá zakrýva celú nohu v nemorskom prostredí, dlhodobo nosená a vlhká v teple. Pravidelnosť len prispieva k šíreniu inak možno len spiaceho ochorenia. Bez dostatočnej hygieny nôh.

Nosenie spotených ponožiek dlhodobo v nesprávnej obuvi zadržiavajúcej vlhkosť, s pravidelným nosením bez výmeny obuvi, ponožiek a v nečistých podmienkach. Bez dostatočnej hygieny nôh.

Stále však platí, že aj dobrá hygiena nôh niekedy nemusí stačiť. Je mnoho vplyvov, ktoré na človeka môžu pôsobiť, plesňová nákaza sa môže šíriť aj cestami, ktoré vôbec nie sú zdokumentované.