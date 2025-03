Speváčka Lady Gaga sa aktuálne skloňuje s jej veľkým koncertným turné a albumom s názvom Mayhem (kúpite na rukahore.sk). Práve pre jeho logo a tiež logo použité na „merch“ produktoch čelí žalobe vo výške 100 miliónov dolárov od kalifornskej spoločnosti Lost Surfboards, ktorá tvrdí, že jej nový album Mayhem a s ním spojený merchandis využívajú logo nápadne podobné ich ochrannému označeniu „Mayhem“. Zakladateľ Lost Surfboards, Matt „Mayhem“ Biolos, používa toto logo od roku 1987 a tvrdí, že akákoľvek podobnosť nie je náhodná. ​

Značka surfovacích dosiek Mayhem, áno, taká existuje, podáva žalobu

Biolos sa pokúsil podľa niektorých médií spor vyriešiť mimosúdne, ale po údajne odmietavej reakcii zo strany Lady Gaga sa rozhodol podať žalobu. Právny zástupca speváčky, Orin Snyder, označil žalobu za neopodstatnenú a snahu profitovať z úspechu albumu. Táto situácia poukazuje na to, že takéto žaloby môžu byť využívané aj ako marketingový nástroj na zvýšenie povedomia o menej známych značkách. Na druhej strane sa logo svojim oblúkom a sklonom naozaj môže podobať, hoci už samotné slovo je označením pre chaos, zmätok, anarchiu alebo násilné výtržnosti. SLovo teda nie je autorstvom a výmyslom výrobcu surfovacích dosiek, ak sa oháňa tým, že je to jeho osobné meno. V skutočnosti je to jeho prezývka.

Nemálo ľudí, predovšetkým napríklad u nás a v ďalších krajinách bez mora s vlnami na surfovanie, predtým o značke Mayhem nikdy nepočuli. Možno aj preto, že v súvislosti so surfovými doskami neprichádzajú do styku. Práve vďaka tejto žalobe a vďaka tomuto sporu sa o nej dozvedeli po prvýkrát. Je pritom pravdepodobné, že nebyť Lady Gaga už bez samotnej žaloby, mala by značka surfovacích dosiek výrazný úspech práve preto, že sa stala slávnou bez toho, aby do toho dali čo i len jediný dolár. Lady Gaga sa tak dostáva do súdneho sporu, ktorý pritiahne veľkú mediálnu pozornosť. Zároveň priťahuje pozornosť aj k samotnej firme, ktorá má pocit, že Lady Gaga kopíruje vzhľad loga a názov firmy, ktorá sa cíti poškodená.

Reálne však táto spoločnosť získa so sporom, ale aj bez sporu výrazný marketing, s akým by si vedeli predstaviť svoju budúcnosť mnohé iné značky. Môže ísť o výbornú príležitosť na ďalšie pracovanie so svojou viditeľnosťou.



Čo to slovo MAYHEM vlastne znamená?

Celé pre našinca neobvyklé slovo MAYHEM má pôvod v staroanglickom slove maim, ktoré pochádza zo starofrancúzskeho výrazu mahaignier, znamenajúceho „zmrzačiť“ alebo „zohaviť“. Do angličtiny sa dostalo v 14. storočí a v právnych dokumentoch označovalo trestné činy telesného poškodenia. Dnes sa „mayhem“ používa na opis chaosu alebo deštrukcie, napríklad pri násilných protestoch alebo veľkom neporiadku.​

Objavilo sa už napríklad vo svete:

Hudba : Nórska black metalová skupina Mayhem, známa svojou kontroverznou históriou., založenou v roku 1984 a fungujúcou dodnes. Aj ich logo má určitú podobnosť, keďže slovo označuje chaos a priam si vyžaduje, aby bolo chaoticky aj zobrazené.

: Nórska black metalová skupina Mayhem, známa svojou kontroverznou históriou., založenou v roku 1984 a fungujúcou dodnes. Aj ich logo má určitú podobnosť, keďže slovo označuje chaos a priam si vyžaduje, aby bolo chaoticky aj zobrazené. Videohry: „Agents of Mayhem“ je akčná adventúra od tvorcov série Saints Row a iná hra používa slovo v ďalších hrách na darkwizardgames.con, a zároveň je „Mayhem“ aj mládeži neprístupný online herný automat od spoločnosti Red Tiger s postapokalypticko-anarchistickou tematikou