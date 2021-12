Medovníky a návod: ako pripraviť, odležať cesto, zdobiť a akou polevou?

Ešte u vás nerozvoniavajú medovníky? Výroba medovníkov sa dnes spája najmä s pečením na vianočné sviatky, a to takmer v každej domácnosti. Vo väčších pečivárskych podnikoch sa zvyknú piecť tiež popri iných pečivách. Sú zdobené rôznymi farebnými obrázkovými motívmi podľa sezóny. Zvyknú sa predávať na jarmokoch, trhoch a odpustových slávnostiach alebo ako suveníry. Už sme sa venovali histórii medovníkov a uvedieme si aj recept na prípravu medovníkov.

Ako si pripraviť medové cesto

Toto cesto patrí k pomerne obľúbeným nielen u cukrárov, ale samozrejme aj u bežných konzumentov. Je vďačné najmä tým, že sa dá dlhšie uchovať a nestráca ani na kvalite ani na chuti, a to ani v surovom stave a ani po upečení. Med v ňom vytvára konzervačnú látku, a tým nepodlieha biologickej skaze. Med tvorí základ cesta. Na jeho prípravu môžeme použiť svetlý, tmavý alebo aj zmiešaný med. Tmavý lesný med je aromatickejší, preto aj medovníčky budú chutnejšie. Pri výbere medu na medové cesto však dbajte najmä na jeho konzistenciu, mal by byť tekutý. Stuhnutý med však nie je problém, stačí ho roztopiť vo vodnom kúpeli pri teplote do 40 stupňov.

Samozrejme, cesto vyrobené z medu je oveľa zdravšie, ako cesto z cukru, čo patrí k jeho zdravotným benefitom. Tento typ cesta je iste ľahšie stráviteľný a výživnejší. Medové cesto sa pripravuje z medu, ražnej alebo pšeničnej múky, vajíčok, vody alebo mlieka a korenín. Múka sa zvykne používať hladká. V niektorých receptoch sa do cesta pridáva aj kypridlo. Niektoré gazdinky ozvláštnia medovníčky aj vlaššskými orechmi, kandizovaným ovocím, lekvárom, tukom.

Doprajte cestu odpočinok

Vypracované medovníkové cesto by sa nemalo spracovať hneď. Je vhodné ho nechať odležať. Je lepšie nechať cesto odležať v nie veľmi studenej miestnosti, inak sa s ním bude zle pracovať, lebo viac stuhne. Ak sa predsa rozhodnete cesto uskladniť na chladnejšom mieste, pred pečením ho vyberte skôr, aby nadobudlo izbovú teplotu a tým zmäklo.

Je vhodné nechať odležať cesto v nejakej miske a prikryť ju kuchynskou utierkou, aby vrch veľmi neobschol. Takýmto odležaním sa med dokonale prepojí s ostatnými surovinami a cesto nadobudne tú správnu konzistenciu. Tým docielite lepšiu a výraznejšiu chuť medovníčkov. S cestom sa bude aj lepšie pracovať a medovníčky budú mať pekný tvar.

Pri akej teplote piecť medovníky?

Samozrejme, záleží v akej rúre budete medovníčky piecť. Ak máte doma teplovzdušnú rúru, odporúčame medovníčky piecť pri teplote 175 stupňov, približne 5 minút.

Pri pečení v elektrickej rúre odporúčame medovníčky piecť pri teplote 200 stupňov, cca 5 minút.

Znakom, že sú medovníky upečené, je ich zlatohnedá farba.

Potierať medovníčky po upečení?

Potieranie medovníčkov pred alebo po upečení a či vôbec potierať je ďalšia vážna otázka, ktorá pri pečení potrápi nielen začínajúcu gazdinku. Návodov je skutočne veľa. Väčšina cukrárok však odporúča potierať medovníčky až po upečení. Ak chcete docieliť lesklú glazúru, odporúčame medovníčky ihneď po upečení potrieť rozšľahaným vajíčkom. Zaujímavou možnosťou potierania je aj žĺtko zmiešané s troškou mlieka. Ak však plánujete medovníčky ešte zdobiť, neodporúčame ich potierať, cukrová poleva potom lepšie chytí, potierať ich nie je potrebné.

Zdobenie medovníkov

Najjednoduchším a najviac používaným zdobením je zdobenie bielkovou polevou. Polevu nanášame na medovníky pomocou igelitového vrecka, ktoré má na konci malú dierku. V obchodoch je možné kúpiť aj špeciálne cukrárenské vrecúško. Základ je spraviť si dobrú polevu.

Poleva na medovníky

Niektoré gazdinky sa snažia svoje medovníky prikrášliť cukrovou polevou. Recept na ňu je v podstate len jeden – skladá sa z bielka a cukru. Cukor pritom volíme práškový. V niektorých receptoch sa ešte uvádza solamyl či citrónová šťava. Pri príprave polevy skúste postupovať podľa tohto vzorca: množstvo cukru = 5,5 násobok váhy bielka.

Tipy, ako zachrániť polevu:

ak je poleva príliš hustá, treba do nej pridať trošku vody alebo bielka

ak je poleva príliš riedka, treba do nej pridať práškový preosiaty cukor.

Je vhodné ešte pripomenúť, že medovníky, ktoré sa chystáme zdobiť polevou, nie je potrebné potierať po upečení vajíčkom, poleva by totiž mohla na túto glazúru zle chytať. Základom polevy je dobre preosiaty cukor, ktorý jemne preosejeme cez sitko s malými dierkami. Ak nám v ňom ostanú malé hrudky, len ich prstami cez sitko roztlačíme. Pre lepšiu konzistenciu polevy je vhodné bielka rozšľahať s cukrom ručným mixérom na jemných otáčkach, približne 7 minút.

Po vymixovaní necháme zmes chvíľku odstáť, aby sa zbavila prebytočného vzduchu. Do zdobiaceho sáčku si pripravíme požadované množstvo polevy, zvyšok necháme v miske a prekryjeme potravinovou fóliou alebo kuchynskou utierkou, aby nevyschla. Je vhodné s polevou pracovať v deň, kedy ju pripravíme, na druhý deň už nemá vhodnú konzistenciu.

Ako zistíme správnu hustotu polevy?

Ideálne a najjednoduchšie je vyskúšať hustotu polevy na prste. Mala by držať tvar, byť hustá a nestekať z prsta. Nesmie byť však ani príliš hustá, inak by mohla odpadávať z medovníkov. Naopak, ak sa chystáme na medovníčky vyrobiť nápisy, je vhodnejšia hustejšia poleva, bude sa nám s ňou lepšie pracovať.

Ak sa chystáme medovníky polevou poliať, mala by byť trošku redšia, čo docielime pridaním vody. Pridávaná voda by mala byť studená. Poleva však má mať takú konzistenciu, aby nestekala. Trikom cukrárov je aj použitie hustejšej a redšej polevy pri zdobení polievaním. Požadovanú oblasť na zdobenie si najprv jemne okontúrujeme hustejšou polevou a vnútro vyplníme redšou polevou. Hustejšia poleva tak zabráni stekaniu tej redšej. Ak chceme docieliť krásny lesklý vzhľad, je vhodné ozdobené medovníky ešte vložiť do rúry, pri teplovzdušnej rúre odporúčame približne 15 minút, avšak pozor, stačí ju rozohriať len na 50 stupňov a použiť ventiláciu. Ak doma nemáme teplovzdušnú rúru, pri sušení polevy je vhodné nechať ju jemne pootvorenú, inak by poleva mohla popraskať.

Pozrite aj: