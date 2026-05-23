Korytnačky: zaujímavosti a fakty o korytnačkách, ktoré prekvapia

Korytnačky patria medzi najstaršie žijúce skupiny plazov na Zemi. Prvé formy sa objavili už pred viac než 200 miliónmi rokov a prežili obdobia, ktoré vyhubili mnohé iné živočíšne druhy. Dnes poznáme viac ako 350 druhov korytnačiek, ktoré obývajú oceány, sladké vody aj súš. Ich vzhľad sa za milióny rokov menil len minimálne, čo z nich robí jeden z najstabilnejších evolučných typov.
Korytnačka nie je vždy pomalá a neškodná
Hoci sa korytnačky spájajú s pomalým pohybom, nie všetky druhy sú pomalé alebo mierumilovné. Napríklad korytnačka chňapavá (Chelydra serpentina) patrí medzi dravé a obranné druhy, ktoré dokážu reagovať veľmi rýchlo. Aj veľmi bolestivo. Pri ohrození dokáže prudko vystreliť hlavou a silnými čeľusťami spôsobiť bolestivé poranenie.
Ešte výraznejším príkladom je aligátorová korytnačka (Macrochelys temminckii), ktorá patrí medzi najväčšie sladkovodné korytnačky na svete. Má silný zobákovitý čeľustný aparát a špeciálny jazyk pripomínajúci červa, ktorým láka ryby priamo do úst. Ide o aktívneho predátora, ktorý dokazuje, že korytnačky nie sú len pasívne bylinožravce. Človeka dokáže vážne zraniť. Stačí nepremyslený pohyb, alebo pokus chytiť ju.
Rekordy vo veľkosti a hmotnosti
Najväčšou žijúcou korytnačkou na svete je kožatka veľká (Dermochelys coriacea). Tento morský druh môže dosiahnuť dĺžku viac než 2 metre a hmotnosť presahujúcu 600 kilogramov. Na rozdiel od iných korytnačiek nemá tvrdý pancier, ale pružnú kožovitú vrstvu, ktorá jej umožňuje lepšie sa pohybovať v oceáne.
Na súši dominujú obrovské druhy ako korytnačka obrovská (Aldabrachelys gigantea), ktorá môže vážiť viac než 250 kilogramov. Niektoré jedince sa dožívajú viac než 100 rokov, pričom ich rast je veľmi pomalý a postupný.
Kožovitý pancier nie je slabina, ale výhoda
Kožatky predstavujú unikátnu vývojovú vetvu medzi korytnačkami. Ich pancier nie je tvorený pevnými štítkami, ale elastickou kožou spevnenou vláknami a tukovým tkanivom. Tento „mäkký pancier“ im umožňuje potápať sa do veľkých hĺbok, kde tlak vody dosahuje extrémne hodnoty.
Kožatky boli zaznamenané v hĺbkach presahujúcich 1000 metrov. Vďaka tejto schopnosti sa dostávajú k potrave, ku ktorej sa iné morské korytnačky nedostanú. Ich hlavnou potravou sú medúzy, ktoré dokážu efektívne vyhľadávať aj v chladnejších vodách.
Orientácia, ktorá nemá konkurenciu
Morské korytnačky sú známe svojou schopnosťou navigácie na obrovské vzdialenosti. Druhy ako kareta pravá (Caretta caretta) migrujú tisíce kilometrov medzi miestom kŕmenia a miestom, kde sa vyliahli.
Vedci zistili, že korytnačky využívajú magnetické pole Zeme ako orientačný systém. Mladé jedince si „zapamätajú“ magnetický podpis pláže, na ktorej sa narodili, a po rokoch sa na ňu vracajú, aby tam nakládli vajcia. Ide o jeden z najpresnejších navigačných systémov v živočíšnej ríši.
Dýchanie a prežitie v extrémnych podmienkach
Niektoré sladkovodné korytnačky dokážu prežiť dlhé obdobia bez prístupu k vzduchu. V chladnom prostredí dokážu spomaliť metabolizmus a prijímať kyslík cez sliznice, napríklad cez kloaku. Tento proces umožňuje prežiť zimné obdobie pod ľadom bez nutnosti vynoriť sa na hladinu. Takáto adaptácia je mimoriadne zriedkavá a predstavuje významnú evolučnú výhodu. Umožňuje korytnačkám prežiť v podmienkach, kde by iné živočíchy nedokázali fungovať.
Zmysly a vnímanie sveta
Korytnačky majú dobre vyvinutý zrak a dokážu rozlišovať farby, čo je dôležité najmä pri vyhľadávaní potravy. Morské druhy reagujú na kontrasty a pohyb, čo im pomáha pri love medúz alebo rýb. Sluch korytnačiek je menej citlivý na vysoké frekvencie, ale dobre vnímajú vibrácie. Voda a zem prenášajú tieto vibrácie efektívne, čo umožňuje korytnačkám reagovať na pohyb v okolí.
Dlhý život a pomalé starnutie
Korytnačky sú známe svojou dlhovekosťou, ktorá je výsledkom pomalého metabolizmu a nízkej miery stresu. Niektoré druhy vykazujú veľmi pomalé starnutie a stabilné telesné funkcie aj vo vyššom veku. Zaujímavé je, že u niektorých druhov sa nezaznamenáva výrazný pokles reprodukčnej schopnosti s vekom. To znamená, že staršie jedince môžu byť stále aktívne a schopné rozmnožovania, čo je v živočíšnej ríši pomerne nezvyčajné.
Korytnačky ako preživší evolúcie
Korytnačky prežili masové vymierania, klimatické zmeny aj zásadné premeny ekosystémov. Ich telo je prispôsobené na ochranu, úsporné hospodárenie s energiou a dlhodobé prežitie.
Rozšírené sú na celom svete a vo voľnej prírode ich stretávame aj na Slovensku. Dokážu sa prispôsobiť, môžu byť nenáročné, zároveň fascinujú chovateľov, zoológov aj zoologické záhrady.