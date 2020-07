Jednoduché rady, ktoré vám pomôžu pri vybavení lízingu

Potrebujete auto, no momentálne nemáte plnú sumu, aby ste si ho kúpili v hotovosti? Nevadí, existuje vhodné riešenie tohto problému. Či už potrebujete auto pre seba alebo do firmy, kde vy či vaši zamestnanci veľa jazdia, riešením bude lízing. V prípade lízingu si auto v podstate prenajímate a po uhradení splátok máte v prípade finančného lízingu možnosť odkúpiť si ho do trvalého vlastníctva. My sa pozrieme na to, čo je potrebné pre vybavenie lízingu.

1. Prieskum trhu

Pochopiteľne, na úvod je potrebné urobiť si menší prieskum trhu a zistiť, aké sú aktuálne ponuky áut na lízing. O ponuky naozaj nie je núdza, no je dôležité sledovať aj to, ako povedzme vyzerajú webové stránky lízingovej spoločnosti, aké sú referencie a podobne. Ak si vyberáte auto na leasing, tak zrejme tiež máte nejakú preferovanú značku, na ktorej už dlhšie jazdíte a ktorá vám vyhovuje. Aj v tomto je dobré pozrieť si jednotlivé ponuky a nájsť si také auto, ktoré sa približuje k vášmu ideálu.

2. Dokladovanie príjmu a pomerov

Pri každom lízingu je nevyhnutné dokladovať príjem či dlhovú minulosť. Týka sa to fyzických osôb (jednotlivca) i právnických osôb (firmy). Pre väčšinu ľudí či firmy to znamená bežnú formalitu. Ak však máte z minulosti nejaké nesplatené dlhy alebo práve nemáte dostatočný príjem, tak je možné, že lízing nedostanete. Je dôležité pozerať sa na svoje aktuálne možnosti a „neprepáliť“ svoje sily. Ak si beriete operatívny leasing na auto, je vhodné si vopred vypočítať, koľko kilometrov najazdíte a či dokážete splatiť určené splátky.

3. Nastavenie podmienok

Najdôležitejšie je si v zmluve s lízingovou spoločnosťou jasne nastaviť podmienky – výšku a periodicitu splátok, to, ako ich ovplyvňujú najazdené kilometre, riešenie škodových udalostí či nehôd a pod. Rovnako vám odporúčame pozrieť si, čo všetko autá na splátky od lízingových spoločností ponúkajú. Teda či je napríklad v cene aj základný servis, resp. či sa lízingová spoločnosť postará aj o poistenie, asistenčné služby a podobne.

