Eddie Van Halen sa objavil v Návrate do budúcnosti. Pamätáte si kde?

Eddie Van Halen, jeden z najznámejších hudobníkov gitaristov, ktorí pôsobili niekoľko desaťročí na hudobnej scéne a formovali túto scénu, zomrel 6. októbra 2020 vo veku 65 rokov. Narodil sa ako Edward Lodewijk Van Halen, no slávny sa stal ako Eddie z Van Halen, hudobnej skupiny v ktorej od roku 1974 pôsobili aj bratia Wolfgang a Alex. Svetoznámy sa stal vďaka mnohým hitom, aj spoluprácam.

foto: Back to the future, 1985, Universal Pictures & Amblin Entertainment

Aj slávny gitarový začiatok v skladbe Beat It pre Michaela Jacksona pochádza od neho. A to údajne nahrávku Michaelovi Eddie daroval, lebo neveril, že by mohla mať kombinácia dvoch hudobných štýlov v jednej skladbe úspech. Van Halen bol inšpiráciou mnohých gitaristov, samoukov aj pokročilých v osemdesiatych či deväťdesiatych rokoch. Videokazety s jeho koncertami kolovali v časoch, keď nič podobné k nám neprenikalo. Jeho meno sa spájalo s gitarami Gibson a Fender Stratocaster. Takmer sa zabudlo na to, že sa jeho hudobná práca a dokonca aj meno objavili vo filme Návrat do budúcnosti. Spomeniete si ešte kde?

Eddie Van Halen vo filme Návrat do budúcnosti

Keď sa Marty McFly ocitne v minulosti a naruší časové kontinuum – stretne sa s vlastnou mamou ešte slobodnou a tá sa do neho zamiluje – potrebuje zaistiť, aby sa jeho otec George McFly stretol s mamou a vrátil tak veci do normálu. Vkradne sa k nemu v noci a použije ochranný oblek pred rádioaktivitou, ktorý mal v stroji času a walkman, ktorý ešte v roku 1954 nebol. Do walkmana vloží kazetu s menom EDWARD VAN HALEN a spustí zvuk, ktorý jednoducho v roku 1954 nikto nepoznal. Šialené gitarové sólo, ktoré mladšej verzii Martyho otca pripadá ako zvuk z inej planéty.



Nahrávka naozaj pochádza od Eddieho Van Halena. Dôvod, pre ktorý sa na kazete nachádza jeho meno a nie názov kapely je jednoduchý. Nahrávka nepochádza od kapely, ale len od Eddieho, ktorý ju pripravil pre iný projekt predtým. Nečakane sa tak stal súčasťou slávneho filmu, pre niekoho nezabudnuteľnou, pre iných len menom na kazete. Krstné meno je menším písmom, takže vo výsledku každý z roku 1985 – 2020 v podstate vie, kto to je a čo má čakať… aj keď v tomto prípade je dielo viac abstraktné. V roku 1954 však neexistoval ešte ani Darth Vader, meno, ktorým sa Marty predstaví, lebo znie drsne.