Dokumentárny seriál Oheň a voda: Ako sa natáčal posledný Avatar

Už 7. novembra 2025 uvedie platforma Disney+ exkluzívny dvojdielny dokumentárny seriál Oheň a voda: Ako sa natáčal Avatar z produkcie 20th Century Studios a Lightstorm Entertainment. Projekt prinesie jedinečný pohľad do zákulisia nakrúcania oscarového trháku Avatar: Cesta vody a zároveň odhalí aj prvé zábery z pripravovaného pokračovania Avatar: Oheň a popol.
Cesta za dokonalosťou – od Kalifornie po Nový Zéland
Dokument ponúka bohatý vizuálny materiál, zákulisné momenty, náčrty, rozhovory i podrobnosti o technológiách, ktoré umožnili vytvoriť jeden z najnáročnejších filmov súčasnosti. Kamery sledovali natáčanie v rozličných kútoch sveta – od Manhattan Beach a San Pedra cez jazero Shasta, Normanské ostrovy, Bahamy, Havaj až po Nový Zéland.
Práve tam herci a štáb zdokonaľovali techniku snímania pohybu a mimiky pod vodou, učili sa nádychové potápanie a pracovali v špeciálne navrhnutej 2,5-miliónlitrovej nádrži, ktorá sa stala centrom podmorských záberov.
Tvorcovia a hviezdy projektu
Za projektom stoja osobnosti, ktoré sa podieľali aj na samotnom filme.
James Cameron a Rae Sanchini sú výkonnými producentmi, Thomas C. Grane režíroval a produkoval, Richard Brehm napísal scenár a spoluprodukoval, Robert Glowacki pôsobí ako kreatívny riaditeľ.
Kameru mal na starosti John Clisham, rozhovory snímal Steven Wacks, a Geoff Burdick zastával pozíciu kreatívneho konzultanta.
Rozhovory s legendami filmového sveta
V dokumente sa objavia James Cameron (scenárista, režisér, producent a strihač), Sam Worthington, Zoe Saldaña, Jon Landau, Stephen Lang, Maria Battle Campbellová, Richard Baneham, Kate Winslet, Rae Sanchiniová, Margery Simkinová, Jamie Landau, Stephen Rivkin, Ryan Champney, Dylan Cole, Garrett Warren, Rob Innes, John Rosengrant, Chris Denison, Joey Natale, Steve Brown, Richie Schwalm, JD Schwalm, Peter Zuccarini, John Garvin, Kirk Krack, Sigourney Weaver, Cliff Curtis, William Trubridge, Britain Dalton, Trinity Jo-Li Bliss, Luke Freeborn, Ben Procter, Brigitte Yorkeová, Brendan Cowell, Jack Champion, Joe Letteri, Eric Saindon a Nick Epstein.
Ich výpovede približujú nielen technické zákulisie filmovej výroby, ale aj osobné zážitky a výzvy, ktorým čelili počas nakrúcania.
Výnimočná produkcia
Dvojdielny dokument Oheň a voda: Ako sa natáčal Avatar vznikol v produkcii spoločnosti Mob Scene. Kombinuje umelecký prístup, špičkovú technológiu a hlboký rešpekt k svetu Pandory, ktorý James Cameron a jeho tím budujú už viac než desaťročie.