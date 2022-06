Disney+ je tu: Ako ju na Android TV spustiť a prvé nastavenia

Spustenie služby Disney+ sa spája so 14. júnom 2022. Na tento deň je tak očakávanou udalosťou v rámci celého Slovenska. Viacerí sme sa zaoberali prehodnocovaním, ktorá zo streamovacích služieb bude mať význam a ktoré vôbec zachovať, ak príde Disney+. Po prvých hodinách s Disney+ v rukách sa v našom prípade zatiaľ celé rozhranie, jednoduchosť a najmä rýchlosť služby pozdáva. Inštalácia pritom nezabrala viac ako 5 minút. Základom je mať cez počítač alebo mobil vytvorené konto a na svojom smart televízore siahnuť po aplikácii Disney+.

Aplikácia Disney+

Televízor, ktorý má automatické aktualizácie, už túto aplikáciu zobrazuje. Moderné televízory, v prípade Samsung značky napríklad tie vyrobené po roku 2016, alebo android multimediálne zariadenia by v prípade automatických aktualizácií mali oddnes automaticky zobrazovať aj novú aplikáciu. Jej inštalácia veľa času ani miesta nezaberie.

Priamo do aplikácie pritom nezadávate žiadne údaje. Nech už máte akýkoľvek ovládač k televízoru, žiadne trápenie sa nekoná. Ideálne je vytvoriť konto cez iné zariadenie s klávesnicou a potom stačí na obrazovke prepnúť na tlačidlo PRIHLÁSIŤ SA. Ak nemáte iné zariadenie, použiteľné je tlačidlo ZAREGISTRUJTE SA. V prípade už vytvoreného konta má spustenie aplikácie potom jediný krok – zobrazí 8 miestny kód. Ten je nutné vložiť do stránok www.disneyplus.com/begin – cez ktorú je možné začať celú registráciu a platbu za službu.

Po úhrade a zadaní tohto čísla sa mení obsah televízora priamo na službu Disney+. Cez počítač si môžete ľahko nastaviť rôzne vlastnosti a tie sa potom prejavujú aj v samotnej aplikácii – jej rozhraní na TV.

Prvé postrehy a hodnotenia

Služba je rýchla a po niekoľkohodinovom používaní aj spoľahlivá. Načítavanie sa nezasekáva na nezmysloch a nezobrazujú sa nám žiadne chyby, hoci pripojenie nemusíme mať v našom prípade najrýchlejšie. Služba spúšťa všetko. Aj tam kde pri rýchlom prepínaní zlyháva HBO MAX alebo VOYO, v prípade Disney+ sa systém nezadrháva, neseká a najmä otvorenie každého filmu zatiaľ v prvé hodiny používania naozaj funguje. Prehrávanie je hladké. Zatiaľ nám zásadne prekáža jeden fakt. Koniec prvého dielu nejakej série je nutné potvrdiť ovládačom, aby bolo možné zapnúť diel druhý. Najmä pri krátkych seriáloch pre deti toto nie je úplne šťastné riešenie, keďže deti si tak budú volať rodičov neustále do obývačky. Tlačidlo možného preskočenia čaká na prepnutie a to ste sa už 15x malému nezbedníkovi vyhrážali, že mu nedáte ovládač do ruky.

profily 18+ aj detské ponúkajú aj obsahové profilovanie. Účty pre dospelých sú ako voliteľné s PIN kódom, aj bez

veľkým prekvapením je, že mnohé filmy a seriály sú v slovenskom znení. Aj také, ktoré nikdy na Slovensku (pravdepodobne) ani neboli vysielané.

ovládanie je zrozumiteľné, prehľadné

nechýbajú záložky “môj zoznam” (bookmarkované tituly)

tituly majú slovenský popis aj vtedy, keď nemajú slovenské znenie. Skrátka nemixujú sa jazyky a nezabúda sa na Slovensko ako také

po otvorení okien a služby je priamo viditeľný bohatý obsah bez prácneho hľadania

deti sú nadšené, dospelí sa zatiaľ krotia.

Výsledný dojem z Disney+

Disney má naozaj čo ponúknuť. Prichádza však v čase, keď už máme zabehnutý Amazon Prime, Netflix, HBO MAX, Voyo, prípadne ďalšie služby. V našom prípade sme opustili slušné Antik TV pre VOYO a Amazon Prime pre HBO MAX. Aktuálne zvažujeme, čo opustiť pre Disney+. V ponuke je naozaj výrazne bohatá ponuka, z ktorej vykúka viacero zaujímavých titulov. Minimálne Free Guy s Ryanom Raynoldsom, diela s témou STAR WARS, seriál Obi-Wan, aj pohodlný myšlienkový detox pri programoch a dokumentoch National Geographic.

Nehovoriac o Simpsonovcoch, ktorých Disney+ uvádza v niekoľkých jazykových verziách vrátane češtiny. Skrátka služba perfektne pripravené pre dospelého aj detského diváka, ktorý možno nepatrí medzi absolútne jazykovo zdatného a ocení príbeh v slovenčine bez čítania titulkov. Držme jej palce, pretože obstáť v tejto konkurencii znamená presvedčiť o kvalitách a prinútiť mnohých rozhodnúť sa, kam investovať svoje peniaze (a najmä čas samotného diváka)