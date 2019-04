Ako by Rómeo a Júlia, Robinson alebo Casanova komunikovali dnes? - ZN.SK

Kde bolo, tam bolo, keď ešte Rómeo nemal internet v mobile a milenky Casanovu si svojho vyvoleného nemohli prelustrovať cez internetový vyhľadávač, to mali ľudia s komunikáciou trošku zložitejšie. Dnes, najmä vďaka mobilným technológiam, vyriešime často aj na prvý pohľad nevyriešiteľné. Predstavte si však, čo sa mohlo stať, akby tieto technológie boli dostupné pred stovkami rokov? Ako by zmenili historické príbehy či život najpopulárnejších literárnych postáv?

Ako by dopadla lovestory medzi Rómeom a Júliou, ak by si mohli tajne četovať? A čo Casanova a jeho zástup mileniek, ktorým by mohol každý večer posielať zamilované básne? Máme pre vás niekoľko príkladov, ako by Viber, jedna z najpopulárnejších súčasných komunikačných aplikácií, mohla prepísať históriu.

1. Láska v čase cholery mobilných aplikácií: Ako by dnes dopadli Rómeo a Júlia?

Najznámejšiu lovestory asi netreba bližšie predstavovať. Písaná korešpondencia bola v tom čase populárna (r. 1597), no váš tajný odkaz mohol zachytiť každý – tajný chat a šifrovanie správ end-to-end s extra úrovňou súkromia by zamilovanej dvojici asi celkom bodlo. Ak by existoval Viber, tajný plán by zostal utajený a najznámejšia tragédia sa nemusela skončiť tak tragicky.

Predstavte si, ako Júlia posiela odkaz: Oh, Rómeo! S otcom Lawrencom sme našli riešenie, ako by sme mohli uniknúť spoločne! Vezmem si jed a každý si bude myslieť, že som mŕtva, ale neboj sa, zobudím sa, akonáhle sa skončí jeho účinok! Poďme sa dnes večer stretnúť v krypte Capulet, aby sme to všetko naplánovali, láska! Čo hovoríš? Nemôžem sa dočkať, až ťa uvidím!

via GIPHY

2. Koľko frajeriek by potešil Casanova?

Najslávnejšiemu sukničkárovi sa podarilo opantať srdcia stoviek žien – venoval im obdiv, pozornosť a pocit, že sú stredobodom vesmíru. Počas jeho pobytu vo väzení a ďalekých cestách však zostali na celom svete stovky jeho mileniek so zlomeným srdcom. Čo by sa však zmenilo, ak by si mohli kedykoľvek četovať?

Predstavte si, že by si v aplikácii vytvoril komunitu – pokročilý chat bez obmedzenia členov, aby mohol pravidelne komunikovať so svojimi milenkami. Svoje intelektuálne zamilované citáty by nemusel ani prekladať, vďaka prekladaču by mu všetky rozumeli. Ak by bol už vtedy Viber, ani jedna žena by sa necítila osamelo.

via GIPHY

3. Robinson Crusoe už nie je sám

Crusoe stroskotal v búrke v Južnej Amerike a život sa mu zmenil navždy. Dostal sa na Ostrov zúfalstva, kde sa mu podarilo prežiť v divočine vďaka tomu, že si vyrobil vlastné nástroje na lov.

Predstavte si, že by mal na opustenom ostrove šancu komunikovať! Napríklad aj so svojím obľúbeným futbalovým tímom pomocou chatbota. Zostal sám na pustom ostrove, bez priateľov, bez ženy… Určite by rád získaval aspoň najnovšie správy o FC Barcelona a súťažil so svojimi priateľmi každý mesiac o rôzne ceny. Dokonca by mohol zaplatiť za návštevu Camp Nou! Kým by po neho niekto prišiel, určite by sa ani chvíľku nenudil.

via GIPHY

4. Anketárka Snehulienka

Snehulienku vyhnala zlá kráľovná do lesa. Tam stretla sedem trpaslíkov a šťastne žila s nimi. Každé ráno odchádzali trpaslíci do hôr a večer, keď sa vracali domov, našli od Snehulienky pripravené jedlo a uprataný dom.

Predstavte si, že by Snehulienka používala ankety a opýtala sa, čo by chceli uvariť na večeru:

Kurča s hubovou omáčkou

Zeleninové rizoto

Vajcia a slanina

S Viberom by ušetrila množstvo času, bleskovo by sa dozvedela, čo si jej malí priatelia vybrali na večeru a oni by zase boli spokojní, že im uvarila ich obľúbené jedlo!

via GIPHY

Všetky tieto technické vymoženosti, ktoré naše postavy nemali k dispozícií, dnes považujeme za samozrejmosť. Uvedomujeme si vôbec, ako nám technologické možnosti v súčasnosti uľahčujú život? Vďaka nim sa môžeme bez problémov stretnúť s kamarátmi, zabávať sa a zároveň si aj dopriať viac súkromia.

